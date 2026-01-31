Aргентинская труппа Los Potros Malambo привозит в Израиль спектакль Freedom. От пампасов к сцене: путь маламбо

Все фото: © Pablo Mekler

В марте 2026 года в десяти городах Израиля пройдут гастроли легендарной аргентинской труппы Los Potros Malambo со спектаклем Freedom – шоу, где древний танец гаучо маламбо впервые обретает законченную драматургическую форму. Freedom – это не фольклорная реконструкция и не этнографический концерт, а современный театр, построенный на жестком, ритмичном языке мужского танца, рожденного в пампасах Южной Америки.

За четверть века существования Los Potros Malambo прошли путь от семейного проекта до одной из самых узнаваемых аргентинских трупп в мире. Они выступали на главных сценах США, Европы и Азии, работали с Cirque du Soleil, появлялись в телешоу Дженнифер Лопес и Марка Энтони, представляли свою страну на государственных торжествах. Но главное – они изменили саму грамматику аргентинского фольклора, доказав, что маламбо может быть не просто виртуозным танцем, а полноценным драматургическим высказыванием.

Маламбо – старше танго, резче фламенко и брутальнее любого современного танца. Аргентинский фольклорист Вентура Линч ещё в 1883 году определял его как «поединок мужчин, которые по очереди отбивают ритм ногами под музыку». Это был турнир, арена, на которой гаучо – южноамериканские ковбои – оспаривали славу лучших танцоров. Никакой сентиментальности, никаких слов – только удары каблуков по земле, барабанный бой и бешеная энергия состязания.

Маламбо зародился в начале 17-го века в бескрайних пампасах Аргентины, где гаучо вели полукочевой образ жизни, пасли скот и собирались у костров под открытым небом. Танец был способом утвердить своё мастерство, продемонстрировать силу и выносливость. В нём нет партнеров – только соперники. Нет мелодии – только ритм. Нет сюжета – только состязание: кто быстрее, точнее, выносливее.

«Маламбо в нашей пампе – это нечто подобное галопу одичавшего стада», – писал поэт Атахуальпа Юпанки. Эта метафора точно передаёт природу танца: он стихийный, неукротимый, первозданный. Хосе Эрнандес в своей эпической поэме «Мартин Фьерро» 1872 года, ставшей национальным символом Аргентины, вложил в уста героя-гаучо слова: «Я – сын бескрайних равнин, гаучо рождённый и взращенный; для меня весь огромный мир мал, поверьте, мое сердце может вместить его весь». Эти строки могли бы стать эпиграфом к маламбо.

В 21-м веке маламбо превратился во взрывной пластический театр, сохранив при этом свою исходную природу: соревновательную, физическую, предельно телесную. Каждое выступление – это по-прежнему поединок, даже если он разыгрывается на театральной сцене под софитами, а не у костра в пампе.

Основатели труппы Los Potros Malambo, братья Хавьер и Исаак Гарделья, выросли в семье, где фольклор был а образом жизни. «Я родом из семьи с севера Аргентины, из Сантьяго-дель-Эстеро и Тукумана, – говорит Хавьер. – Я вырос под звуки чакареры, гато, самбы, эмпанад, гитар и бомбо. Всё это часть моего детства. Танец всегда присутствовал в моей семье – кто не танцует, тот поёт, а кто не поет – отбивает ритм».

Хавьер, родившийся в 1979 году, начал танцевать в три года. В пять лет родители отдали его в класс фольклорного танца, увидев в мальчике природные способности. Уже в шесть лет он взял в руки бомбо – традиционный аргентинский барабан – и болеадорас, метательные шары гаучо. Вместе с дядей они создали группу Los duendes del malambo и начали давать представления. Позже группа расширилась, получила новое название Los demonios del malambo, и в одиннадцать лет Хавьер впервые вышел на серьёзный конкурс.

«Там я увидел ребят, которые танцевали потрясающе, и попросил родителей отдать меня в настоящий балет, – рассказывает он. – Так началась моя конкурсная жизнь».

В восемнадцать лет, в 1999 году, Хавьер выиграл главный приз на легендарном фестивале в Коскине – самой престижной сцене для аргентинских танцоров и музыкантов. «Это была магическая сцена, о которой мечтаешь, – говорит он. – То, что в тот вечер творилось в Коскине, было для меня невероятно. Это наполнило меня энергией и желанием продолжать танцевать».

Его младший брат Исаак, появившийся на свет в 1990 году, с детства черпал вдохновение у старшего. Он изучал маламбо и народные танцы у великих мастеров, но главным его учителем был Хавьер. Вместе они не просто освоили маламбо – они подарили ему новую хореографический лексикон и новый алфавит выразительных движений.

Сегодня в труппе Los Potros Malambo братья работают как единый механизм: Хавьер отвечает преимущественно за хореографию, Исаак – за ритмику, маламбо и работу с болеадорами, традиционным метательным оружием гаучо из плетёных ремней с грузилами на концах.

В конце 2000-х годов, после успешных гастролей по Италии и победы на множестве престижных фестивалей, братья Гарделья приняли радикальное решение, которое изменило траекторию их карьеры и саму природу маламбо. «Ещё какое-то время мы продолжали участвовать в конкурсах, пока в 2010-м не сказали: “Хватит!”, – рассказывает Хавьер. – Тогда мы начали оформлять своё шоу, добавлять в него элементы фламенко, выступать в разных театрах и участвовать в спектаклях других компаний».

Они начали работать с ведущими артистами Аргентины – Морой Годой, Эрнаном Пикином, Фатимой Флорес и известными певцами. Маламбо перестал быть замкнутым жанром и превратился в основу сложного театрального языка, способного рассказывать истории.

«Я немного занимался классикой, джазом, фламенко, степом, – объясняет Хавьер, – я всегда был танцовщиком. Но моя дисциплина – маламбо, и я всегда стараюсь, чтобы в хореографии наших шоу сохранялась его сущность». Эта верность корням при открытости к диалогу с другими танцевальными традициями стала фирменным стилем Los Potros Malambo.

Международное признание пришло неожиданно. В 2012 году труппа получила приглашение участвовать в телевизионном шоу Q’Viva!, которое вели Дженнифер Лопес и Марк Энтони. «Однажды наш друг рассказал, что есть работа в США, – вспоминает Хавьер. – Мы прошли аудиции, сняли видео и вдруг появляется Дженнифер Лопес. Только тогда мы узнали, что это было реалити-шоу. Мы хотели взорваться, танцевали со всей страстью! В итоге выбрали всех нас».

За Q’Viva! следили более 30 миллионов зрителей по всему миру. Это был прорыв: маламбо, танец аргентинских гаучо, вышел на мировую арену. В 2014 году Los Potros Malambo были приглашены стать частью программы Signum Cirque du Soleil – высшее признание в мире современного циркового искусства. В 2016 году по приглашению министерства культуры Аргентины труппа выступала на торжествах в честь 200-летия независимости страны, а ещё через несколько месяцев была приглашена в национальное реалити-шоу Argentina Baila, где Хавьер работал хореографом и тренером.

За четверть века существования Los Potros Malambo гастролировали в Италии, Германии, Франции, США и Китае, завоевали множество наград на крупнейших национальных фольклорных и танцевальных фестивалях и доказали, что аргентинский фольклор может конкурировать с любой формой сценического искусства на равных.

«В шоу я люблю выходить на сцену с бомбо, не ударяя в него, – рассказывает Хавьер. – Я иду медленно, и люди замолкают. Мне не нужно играть, чтобы уже начать танцевать». Этот момент тишины перед первым ударом – и есть начало ритуала. Танцовщик уже танцует, просто надевая сапоги. Зритель уже присутствует, просто входя в зал.

На основе этой философии Хавьер создал семинар под названием «Пусть твой танец станет ритуалом», где учит соединяться с душой через движение. «Я стараюсь, чтобы наш танец был ритуалом для связи с тем, как мы чувствуем себя эмоционально, духовно, – объясняет он. – Я чувствую, что это важно, чтобы мы могли “проживать” наш танец и чтобы наш танец был чем-то волшебным. Танец исцеляет, музыка исцеляет. Если тебе плохо и ты включаешь музыку или начинаешь танцевать, что-то меняется».

Спектакль Freedom, который труппа привозит в Израиль, – кульминация 25-летнего творческого пути Los Potros Malambo. В его центре – история дикого жеребца, вырванного из табуна. Любовь превращает его в человека, но столкновение с властью и насилием ставит вопрос о цене подчинения и выборе свободы. Этот сюжет проживается исключительно через танец – через ритм, удары каблуков, дыхание, физическое напряжение. Никаких слов, никаких пояснений. Только тело, звук и движение.

Хореографическая структура опирается на традиционные элементы маламбо – сапатеадо (чечётка каблуками), сепильядос (скользящие шаги), мудансас (вариации ритмических рисунков), дуэльные формы, – но органично включает элементы фламенко, танго и современной пластики.

Особое место в спектакле занимает работа с болеадорами – старинным метательным оружием гаучо, состоящим из плетёных ремней с круглыми камнями или грузилами на концах. В руках танцоров Los Potros Malambo болеадоры превращаются в инструмент хореографии и перкуссии одновременно. Отбивая такт, жонглируя, создавая сложные ритмические рисунки, танцоры демонстрируют координацию, ловкость, мастерство и удаль аргентинских гаучо.

«Bailamos como somos», – говорят аргентинцы. «Танцуя, мы проявляем свою сущность». В спектакле Freedom эта сущность обнажена до предела: свобода как внутренний выбор, танец как способ существования, ритм как связь с древнейшей памятью тела.

Гастроли Los Potros Malambo в Израиле

19–29 марта 2026 года

Города: Ашкелон, Хайфа, Тель-Авив–Яффо, Петах-Тиква, Аэропорт-Сити, Кирьят-Моцкин, Кармиэль, Беэр-Шева, Иерусалим, Ашдод

Заказ билетов:

Касса Браво: *3221 или 072-275-3221

https://fgk.kassa.co.il/announce/84806

Организатор гастролей: FGK Production

Фото и видео: ©Pablo Mekler

Фрагмент спектакля: https://www.youtube.com/watch?v=Q2JuW2bCAKA