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Музеи

День рождения музея – трехдневный уик-энд с 29 по 31 декабря

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באדיבות ארכיון מוזיאון תל אביב לאמנות

Верхнее фото: из архива Тель-Авиского музея искусств.  באדיבות ארכיון מוזיאון תל אביב לאמנות

Тель-Авивский музей искусств (1932-2022 гг.) празднует 90-летие – бесплатный вход в музей, масса мероприятий, рассказов, кино и выставок.

Кто помнит, что был в 1932-м году? Не обольщайтесь – никто не помнит, потому есть архивы, книги и музеи. Так вот: в 1932- м году Меир Дизенгоф – тот самый мэр, что на белом коне – взял и обозначил свою частную коллекцию живописи как музей. Самое забавное, что это не сказка, не быль, не легенда – так оно и было. Тель-Авивскому музею в уходящем году исполнилось 90 лет и потому множество выставок в нем проходило под тенью или светом – эээ… под стягом этой даты.
Надо сказать, что на звание «самого первого музея Израиля» претендуют еще несколько музеев, но дело не в этом, а в том, что год девяностолетия музея завершается и в связи с этим в последний уикенд 2022 года вход в Тель-Авивский музей искусств будет бесплатный и в нём пройдёт масса праздничных мероприятий для всех возрастов – для взрослых и для детей: лекции, мастер-классы, кинопоказы, экскурсии, представления перформансы – музейный фестиваль с 29 по 31 декабря. Отличное завершение года в одном отдельно взятом музее.

Надо сказать, что девяностолетие музея отмечено не только разными выставками, в том числе и отличнейшими израильского искусства (в центральном пространстве к 90-летию была открыта галерея для сменных персональных выставок израильского искусства из коллекции музея и извне и первой такая персональной выставкой стала выставка работ художницы Рут Шлосс (1922–2013), но и экспозициями, предлагающими новые и свежие взгляды на искусство современное и традиционное, на саму историю музея и его архивы. И на его запасники, склады, где хранится более 40.000 единиц хранения, часть которых еще никогда не показывались широкой публике. Не хватает места, несмотря на то, что 11 лет назад у музея появился новый корпус, построенный по проекту архитектора Престона Скотта Коэна.

Вестибюль главного корпуса, фото Элада Шарига מבואת הכניסה בניין ראשי צילום אלעד שריג

Вестибюль главного корпуса, фото Элада Шарига מבואת הכניסה בניין ראשי צילום אלעד שריג

Юбилей отмечался долго – весь год. и с размахом:  множество мероприятий, выставок и новых затей вкруг постоянных коллекций – самом важном сокровище Тель-Авивского музея искусств, в котором собраны уникальные истории прошлого наследия. Но музей – это вовсе не копилка с сокровищами, а весьма бодрое динамически развивающееся учреждение со своими исследованиями, реставрационными мастерскими и лабораториями, библиотеками и диссертациями. И всем, что вокруг… И тем, как музей формируется и меняется, как влияет на жизнь в городе и на культуру в Израиле. Но и наоборот:  все наоборот тоже имеет место быть, как и то, что за последние два десятилетия Тель-Авивский музей искусств вошел в когорту лучших музеев мира. Как написано в пресс-релизе: «с более, чем миллионом посетителей в год Тель-Авивский музей искусств входит в сотню музеев с наибольшим количеством посетителей в мире уже четвертый год подряд». Так и хочется спросить: а каков ваш вклад в эту статистику? Вообще-то, официальный пресс-релиз слегка насторожил и  я не поленилась найти другие данные за 2021 год: Тель-Авивский музей искусств занял 56-е место в списке 100 ведущих музеев мира в ежегодном рейтинге, публикуемом в международном художественном журнале The Art Newspaper. Тель-Авивский музей возглавил список благодаря впечатляющим 478 169 посетителям в 2021 году. Тель-Авивский музей уже четвертый год подряд фигурирует в списке самых популярных музеев мира.
Но что нам статистика, когда предлагают веселиться: в последние выходные 2022 года в музее проходит фестиваль, посвященный его коллекциям, его пространствам и выставкам, его истории и его месту в жизни города и страны.

Фестиваль будет состоять из трех основных событий:
29 декабря в 19:00 – гала-премьерный вечер музейного кинопроекта, показ ряда короткометражных документальных фильмов, посвященных истории музея (фильмы будут также демонстрироваться на четырех сеансах в пятницу,  30 декабря и на двух сеансах в субботу, 31 декабря).
Музей был создан в апреле 1932 года в частном доме тогдашнего мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа. Спустя 16 лет в том же здании на бульваре Ротшильд произошел один из ключевых исторических моментов в стране: провозглашение независимости Государства Израиль. На сегодняшний день Израиль – единственная страна, о создании которой было объявлено в стенах музея. Но поскольку все мы здесь – персонажи пьесы Герцля (о плеяде режиссеров – молчу!), то чего удивляться. К тому же непростая история Тель-Авивского музея искусств началась еще во времена  британского мандата.  Первым директором  Тель-Авивского музея искусств стал Карл Шварц, бывший до прихода нацистов к власти в Германии  директором Еврейского музея в Берлине.
Кинопроект включает показ четырех короткометражных фильмов продолжительностью от 15 до 30 минут, в каждом из которых обсуждается один из аспектов прошлого, настоящего или будущего музеев.
Фильмы:
История, которая начинается в трех комнатах / Арнон Голдфингер
Фойе / Михал Хоминер-Хирш и Рони Кацнельсон
Ничего, кроме 34 картин / Элла Файнеро и Зив Беркович
Площадь перед музеем / Ноа Бен-Шалом и Ноа Амиэль

30.12.22  Пижамная вечеринка – день рождения музея
Музей впервые откроет свои двери в ночь с пятницы на субботу, чтобы отпраздновать день рождения с юной публикой. Уникальное мероприятие будет проходить по всему музею ,включая ночную экскурсию, специальные мастер-классы к празднованию 90-летия и уникальную возможность переночевать в музее под культовой фреской Роя Лихтенштейна

31.12.22 – Новогодний  Бал в духе 1930-х (интересно, это те 1930-е, о которых думаю я  или совсем другие 1930-е?)
В канун Нового года состоится бал в духе тридцатых годов – в честь года основания музея (1932), во время которого будут уроки свинга, живая джазовая музыка и другие сюрпризы.

ВХОД В МУЗЕЙ В ПЯТНИЦУ-СУББОТУ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ ВСЕХ.

В выходные дни вас ждут встречи с художниками и кураторами, экскурсии по выставкам и зданиям музея, специальные экскурсии по музейным коллекциям и архивам, а также множество мероприятий для всех возрастов. Кроме того, для детей пройдут специальные представления и мастер-классы. Подробности – на сайте музея

Перформансы, мастер-классы и специальные мероприятия – продажи билетов на сайте музея.

Море подробностей – вот здесь:
https://www.tamuseum.org.il/he/tama-90-crazy-weekend-museum/ – на иврите для любителей пончиков
и на английском – https://www.tamuseum.org.il/en/tama-90-crazy-weekend-museum/ – для ревнителей пышек.

Обратите внимание, что даже для бесплатного вход в музей надо зарегистрироваться на сайте, обозначив день и время.

Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-отделом Тель-Авивского музея искусств

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