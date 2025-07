Gilad Chatsav Jazz Quartet. The Carvers. 7 августа на крыше Музея Иланы Гур

Gilad Hachav – photo © Peter Vit

Когда слушаешь джаз, кажется, будто время перестает существовать. Ты просто тонешь в ритме, в дыхании саксофона, в молчании между аккордами.

Вечером в четверг7 августа в одном из самых живописных уголков Старого Яффо – на крыше Музея Иланы Гур – состоится концерт современного джаза, в центре которого новый проект известного пианиста, композитора и лидера ансамблей Гилада Хацава. Программа под названием The Carvers («Высекающие») будет представлена квартетом в джазовой традиции, включающей в себя и элементы бразильской, ближневосточной и даже хип-хоп музыки и станет одним из первых исполнений новой авторской музыки, написанной в последние месяцы и предваряющей запись четвёртого альбома Хацава.

Gilad Chatsav Jazz Quartet объединяет зрелых и самобытных исполнителей, чьи музыкальные голоса уже хорошо знакомы слушателям, но в этом составе они встречаются впервые, создавая напряжённый и свежий синтез звучания. Вместе с Хацавом (фортепиано) выступят Юваль Драбкин (саксофон), Эли Штрекер (бас) и Эламер Кадош (ударные). Именно с этим ансамблем музыкант готовится к записи своего четвёртого авторского альбома, в котором будет продолжена линия, начатая в предыдущих работах. Программа, насыщенная ритмически и мелодически, отразит все грани индивидуального композиторского языка Хацава, чья музыка колеблется между импровизацией и строго выстроенными структурами, между глубоко личным и универсальным, между Востоком и Западом. В ней будет звучать и лёгкий свинг, и резкий фанковый ритм, и тонкая лирика, и вызывающая свобода авангарда. Название «Высекающие» словно отсылает к акту созидания – как из мрамора высекается форма, так и здесь, на глазах у слушателей, рождается нечто новое из многослойной джазовой материи. Это будет вечер чистого традиционного джаза и оригинальных аранжировок Гилада Хацава.

Пианист, педагог и инициатор множества проектов, посвящённых продвижению джаза в Израиле, Гилад Хацав известен не только как исполнитель, но и как композитор с ярко выраженным авторским почерком. Его дискография включает три альбома, выпущенные под названием Jazz from the Middle to East, вызвавшие интерес не только на местной сцене, но и в Японии и Европе. Он выступал с концертами на ведущих площадках Тель-Авива, сотрудничал с музыкантами международного уровня и представлял Израиль в рамках Международного дня джаза ЮНЕСКО.

Интеллектуальная способность джаза, способность этой музыки раскрыть скрытые грани человеческой души, удивляли людей в 20-м веке, поражают и сегодня. По сей день музыка гигантов жанра будоражат эмоции и воображение слушателей, привнося драйв страстей, конвульсивный бибоп, джазовый экзистенциализм и мистерию джазовой культуры.

Джаз этого квартета захватывает с самого начала. И не только из-за его музыкальной изобретательности, но из-за разнообразия стилей и ритмов, благодаря мелодиям, постепенно раскрывающими свою структуру, благодаря взаимодействию музыкантов и их мастерству.

Вечер 7 августа начнётся в 19:00 с экскурсии по музею на русском и иврите. Концерт начнется в 20:00 на крыше музея, откуда открывается панорамный вид на море и улочки Яффо. Этот вечер станет частью концертного цикла, давно получившего признание как у знатоков, так и у широкой публики, ценящей живую музыку, звучащую в особом открытом пространстве.

Дата: четверг, 7 августа 2025

Место: Музей Иланы Гур, Старый Яффо

Начало экскурсии: 19:00

Начало концерта: 20:00

Билеты: ₪120

Состав квартета:

Гилад Хацав – клавишные https://www.facebook.com/Giladcha

https://gilad.bandcamp.com/

Юваль Драбкин – саксофон

Эли Штрекер – бас

Эламер Кадош – ударные

Заказ билетов – https://www.ilanagoormuseum.org/product/gilad-chatsav-quartet/ или по телефону или телефону 03-6837676

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1242389020431873/

Линк на видео https://www.youtube.com/watch?v=PWtGwEv1knI

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/