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Концерты

Il Volo впервые в Израиле! Уникальное итальянское трио теноров выступит в Тель-Авиве

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Любители оперных голосов Италии могут порадоваться:

14 октября, в 21:00, в зале «Менора мивтахим», в Тель-Авиве впервые выступит уникальное итальянское трио теноров Il Volo.

Звёздная тройка солистов: Пьеро Бароне (30 лет), Игнацио Бошетто (29 лет) и Джанлука Гренобле (28 лет). Несмотря на молодой возраст, выдающиеся голосовые данные и жгучая итальянская внешность уже принесли артистам мировую славу и возможность выступить с такими звёздами современной музыки, как Барбара Стрейзанд, Селин Дион, Андреа Бочелли, Эрос Рамазотти и Лаура Паусини.

@Alberto Bocca

Всё началось в 2009 году, когда Пьеро, Игнацио и Джанлука приехали на конкурс молодых талантов «Ti lascio una canzone».

Организаторы конкурса предложили молодым артистам спеть «O sole mio» втроём, как пели Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

Результат был настолько ошеломляющим, что трио уверенно заняло первое место.

Они начали выступать в Европе и Америке. Уже в 2009 году итальянские сердцееды представляли свою страну на благотворительном концерте We Are The World продюсера Куинси Джонса.

@Alberto Bocca

В 2010-м году трио выступило на фестивале Сан-Ремо, далее – запись первого альбома в Лондоне, Лос-Анжелесе и Риме, при поддержке знаменитого продюсера Умберто Гатики.

Альбом Il Volo стал платиновым и трио теноров выступает сегодня на самых престижных площадках мира.

Их поразительное умение исполнять популярные композиции, способность сочетать классическую и латиноамериканскую музыку, очаровывать женскую аудиторию, привлекли внимание всемирно известных артистов.

Il Volo вышли на одну сцену с Барбарой Страйзенд, во время 12-ти её концертов в США.

Во втором альбоме We Are Love можно услышать композицию Il Canto, которую звёздная тройка исполняет с Пласидо Доминго в память о Лучано Паваротти и песню So с Эросом Рамазотти.

В 2014 году Il Volo одержали уверенную победу на фестивале Сан-Ремо, в 2015 представили Италию на конкурсе Евровидения с композицией Grande amore, а в 2016 году записали уже пятый альбом под названием Notte Magica при участии Пласидо Доминго.

Il Volo продолжает свой полет. Сейчас трио выступает вместе с Андреа Бочелли.

Четыре года назад великолепная тройка выпустила новый альбом – The Best of Il Volo в честь десятилетия на сцене.

Встречайте трёх молодых теноров из Италии в октябре, на концерте, который не оставит никого равнодушным!

 

Выступление уникального итальянского трио теноров Il Volo состоится:

14 октября, на исходе субботы, в 21:00 – зал «Менора мивтахим», Тель-Авив

 

Заказ билетов в «Leaan» здесь: https://bit.ly/3XpFATp

 

Фотографии с концертов: Alberto Bocca

Автор портрета: Gianmarco Chieregato

 

Организатор гастролей – компания «Цемах LTD»: Йоав Цемах, Ури Офер и Шрага Бар

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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