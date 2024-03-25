«Красная нить» Эдуарда Эмдина

Каждая новая волна алии в Израиле вызывают массу эмоций со стороны прежних репатриантов – от полного отчуждения до восхищения. Это неудивительно, ведь каждая новая волна привозит с собой свой собственный взгляд на мир, который иногда кардинально отличается от нашего. Уникальность нашей страны и состоит в том, что периодические вливания свежих идей, новых концепций и красок создают ни на что не похожую культурную атмосферу, в которой, как в питательном бульоне в пресловутом котле, а также в спорах, столкновениях и примирениях, рождается что-то новое и необычное.

Неудивительно, что выставка «Художники и коллекционеры», посвященная искусству художников-нонконформистов, живущих в Израиле, в недавно открывшаяся галерее Century ART в Тель-Авиве по адресу Бен-Йегуда, 126 привлекла внимание ценителей живописи. Куратором выставки стал новый репатриант из Санкт-Петербурга Эдуард Эмдин, который хорошо известен в мире искусства как галерист (в его галерее SolArt в Санкт-Петербурге собрана одна из лучших коллекций современного российского искусства) и куратор выставок современных российских художников. С начала 1990-х годов множество выставок под его кураторством проходили не только в России, но и в США, в Великобритании и в Финляндии. В основном Эмдин работал с петербургскими художниками и не только курировал художественные выставки , но и читал лекции об искусств нон-конформизма в колледже Санта-Моники и общественном колледже Броверда. Среди организованных им в США экспозиций: Russian Resplendance I и II в Таузенд-Оукс в Калифорнии; выставки женщин-художниц «Искусство выходит за рамки политики» в Бока-Ратон во Флориде и в Музее Хибеля в Лейк-Уорте – там же, во Флориде; выставка в колледже Санта-Моники в Калифорнии. Эдуард Эмдин, как галерист и куратор, участвовал в международных арт-ярмарках, на протяжении многих лет был VIP-гостем ярмарки искусства ART-Basel в Майами. Кроме того, Эмдин – создатель интересного проекта отель Winwood – новой по замыслу выставочной среде, открытая для посетителей круглосуточно. После начала войны с Украиной Эмдин с семьей покинул Россию, но, к счастью для любителей живописи, художников и коллекционеров , продолжает заниматься любимым делом.

Первая выставка Эдуарда Эмдина в Тель-Авиве – «Художники и коллекционеры» – интересна тем, что куратор не побоялся собрать на одной площадке работы именно русскоязычных художников, как давно живущих в Израиле, так и недавно репатриировавшихся. И это не является вызовом израильскому истеблишменту, мейнстриму израильской арт-сцены, а наоборот – стало попыткой представить прекрасных мастеров, воспитанных в русской традиции живописи именно как часть нового израильского искусства.

На выставке представлены работы из частных собраний – как самих художников, так и известных израильских коллекционеров. На первый взгляд, выставка получилась пестрая и эклектичная, но только на первый взгляд. Здесь можно увидеть произведения мастеров различных стилей и направлений, и среди них вы найдете множество по-настоящему первоклассных ярких работ. Так, на выставке представлены картины Михаила Гробмана, одного из лидеров Второго русского авангарда (его работы серии «Человек-дурак» – не просто центральная часть выставки, а ее ось), Евгения Жилинского, Анатолия Зверева, Андрея Малкова, Виктора Казарина, Софьина, Александра Горензштейна, Каменева, Александр Соколова, Владимира Маслова, керамика Марии Грановской, … Поначалу просто разбегаются глаза – так много яркого, глубокого, необычного, на каждую картину можно смотреть подолгу, ведь тут практически нет проходных и не интересных вещей.

Но главное ощущение от выставки, пожалуй, в том, что, собранные вместе, эти работы не только дают возможность оценить мастерство и талант каждого художника в отдельности, но и рассказывают нам в каком-то смысле историю Израиля. Не хуже документальных фильмов экспозиция описывает то, что происходило с художниками до их репатриации в Израиль и после нее, открывает более глубокие пласты взаимодействия художников со страной, показывает, как Израиль повлиял на их творчество, и это безумно интересно.

Куратор выставки Эдуард Эмдин так рассказывает о том, как создавалась эта экспозиция: «Художники, которых я хорошо понимаю, это, например питерские нонконформисты — чьи выставки буквально сносились бульдозерами в 1970-х годах, потому что они хотели сказать что-то совершенно другое, противоречащее традиционному искусству. И вдруг в Израиле я обнаруживаю, что многие из них уехали сюда и продолжают здесь свое творчество. Центральное место моей выставки, занимают работы Михаил Гробман – он нон-конформист московский, который уехал из России в 1971-м году, но и с Питером у него очень интересная связь. Он – художник музейного уровня, очень и очень известный, уже не молод, но удивительный момент – его самая первая выставка проходила в Мухинском училище в Ленинграде – именно там, где позже я открыл свою первую галерею. Другой художник – Евгений Жилинский. Он заканчивал в Ленинграде академию художеств, отделение архитектуры, и был членом объединения художников «Боевые слоны» «Слоны» существовали недолго, эту объединение возглавлял художник Александр Раппопорт. Его работа «Шма Исраэль» висела у меня в Петербурге в спальне.

Еще один прекрасный художник, с которым мы работали – Андрей Малков. К сожалению, он уже скончался. Я привез его небольшие работы. Это «царапки» – на бумаге по маслу. Уникальная техника. «LA Times», когда у нас были выставки в Америке, посвятили ему отдельную статью: его творчество, безусловно, заслуживает пристального внимания. Андрей Малков учился на факультете архитектуры в Ленинградском Репинском институте, чуть ли не вместе с Жилинским, и также был членом «Боевых слонов». А Жилинский живет сейчас здесь, в Израиле. Кроме того, на этой выставке представлен и Софьин, тоже уникальный художник, с которым мы сотрудничали в Питере – и тут совершенно случайно я у кого-то в коллекции нашел его работы. Есть еще две работы Владимира Бородина – это был первый серьезный художник, с которым я начинал работать.

На выставке представлены и работы Александра Зверева. Это работы из коллекции Марины Кроник – она участвует в открытии выставки, но я усел познакомиться в Израиле со многими очень интересными коллекционерами. Поэтому эта выставка вдруг сложилась каким-то совершенно чудесным образом. Когда начинаешь делать выставку – постепенно выстраиваются связи между произведениями, художниками, коллекционерами. Что касается именно этой выставки – я остро чувствую связь между своим прошлым и будущим».

Эту связь между прошлым и будущим в Израиле Эмдин собирается укреплять и на личном уровне. Он один из тех, кто хорошо знает историю своей семьи и очень серьезно относится к своим корням: «Родоначальник нашей фамилии – Яков Эмдин – был раввином города Эмден в Германии. А отец его, Цви Ашкенази, родился в Моравии, учился вместе с сефардами в Салониках, и возглавлял синагогу в городе Амстердам. Это было в конце 17-го – начале 18-го века.

Он был весьма уважаемым человеком в Амстердаме, но в какой-то момент уехал года на четыре в Лондон. И именно тогда кто-то написал его портрет. До недавнего времени портрет Цви Ашкенази висел в Лондоне в Еврейском музее, и каждый раз, приезжая туда, я приходил посмотреть на своего предка.

Но недавно Еврейский музей в Лондоне закрылся, большая часть коллекции хранится на складе. Я разговаривал с хранителями музея и пытался выяснить судьбу портрет амоего предка. И мне пообещала, что если я найду какое-то безопасное место, куда его можно повесить и где его можно будет посещать, то мы готовы это обсудить. И я надеюсь найти такое место. Думаю о том, чтобы выставить его в тель-авивской галерее, которую я курирую».

Можно не сомневаться, что у Эдуарда Эмдина все получится. Широкий взгляд на искусство и умение работать с коллекционерами и галеристами, с художниками, представляющими разные школы из разных стран, как относящихся к мейнстриму, так и «студийных», присущи Эмдину с юности. По образованию он, как это ни удивительно, математик, но начал интересоваться современным искусством еще время учебы в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Еще школьником он занимался на курсах гидов и изучал коллекцию Эрмитажа и Русского музея, а время учебы в университете было временем постоянных открытий и знакомств с художниками Петербурга. Увлекшись искусством, Эмдин бросил профессию математика и открыл, в последний год обучения в университете, одновременно с работой над дипломом, посвященным математическим моделям, галерею SolArt -Solyanoy Art Gallery – в здании училища Штиглица в Соляном переулке (ректор училища в то время сам был художником).

«Я начинал заниматься искусством в удивительное время – связь традиций, уникальных школ и момента абсолютной свободы, в которой Россия была в 1990-е, породило бурный творческий всплеск. Такое было и в 1920-е годы, и в 1990-е. На организованных нами выставках в США, коллекционеры приходили и говорили «знаешь, обычно если мы где-нибудь найдем хоть одну работу, которая нам нравится, это уже чудо. А здесь у вас прямо глаза разбегаются. Мы не понимаем, откуда все это взялось?». Мне повезло, что я оказался в таком уникальном времени и месте.»

Времена с тех пор сильно изменились, но принципы подхода к искусству у Эдуарда Эмдина нет. Многочисленные связи, возникшие у него с художниками и коллекционерами, он сплетает воедино, соединяет с интересом и терпением, чтобы за внешней пестротой внимательный зритель сумел рассмотреть главное.

Несмотря на внешнюю эклектичность, выставка «Художники и коллекционеры» пронизана единым духом. Единым духом коллекционеров и художников, людей, которые интересны прежде всего друг другу и которые не могут существовать друг без друга. И из этого взаимного интереса рождается и интерес зрителей к подобным экспозициям.

Все работы, какими бы разными они не казались, к каким бы временным пластам они не принадлежали и о каких бы временах они бы не рассказывали – будь то живопись, гравюры, гуаши, яркая керамика – связаны одной нитью. Тем, что на иврите называют «красной нитью». Красная нить в Израиле – это не только примета (надежда на то, что все будет хорошо), но и некий связующий символ. Символ самой идеи этой выставки, которая стала экспозицией, рассказывающий о разных художественных школах, разных волнах алии, о разном отношении людей друг к другу, но прежде всего об отношениях художников и коллекционеров. Они могут любить друг друга, могут соперничать или сотрудничать, но без их взаимодействия такие выставки невозможны.

Текст – Михаль Сонкина. Фотографии (© Светлана Эмдина) представлены галереей Century Art