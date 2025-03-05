Музыкальное путешествие сквозь жанры и эпохи:  27-й Международный музыкальный фестиваль им. Фелиции Блюменталь

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – הפרויקט הקאמרי הישראלי. צילום יעל אילן. Израильский Камерный Проект. Фото © Яэль Илан



С 25 по 29 марта в Тель-Авивском музее изобразительных искусств состоится 27-й ежегодный Международный музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь.

Художественный руководитель фестиваля Идо Шпитальник – дирижер, основатель и художественный руководитель Иерусалимского Уличного оркестра – подготовил для предстоящего фестиваля смелую, новаторскую программу. Гостей одного из самых главных музыкальных фестивалей Израиля, основанного певицей Аннет Селин, дочерью выдающейся пианистки Фелиции Блюменталь, ждет увлекательное музыкальное путешествие при участии ведущих израильских деятелей культуры и выдающихся музыкантов Израиля и разных стран мира. В этом году фестиваль объединит 150 артистов, два оркестра, два хора, 11 ансамблей и оперный театр.

Специально для фестиваля создан ряд постановок. Израильская опера, оперная студия «Мейтар» и Иерусалимский Уличный оркестр представят одноактную оперу «Волнения на Таити» американского композитора Леонарда Бернстайна.

Прозвучит редко исполняемое произведение Рихарда Штрауса – мелодрама для чтеца и фортепиано «Энох Арден» при участии известного израильского телеведущего Ярона Лондона в роли чтеца.

В сотрудничестве с Национальной библиотекой Израиля зрителям будет представлена премьера: первое исполнение в Израиле Фортепианного квартета №3 Фридриха Гернсхайма в сочетании с декламацией писем великих композиторов Макса Бруха и Иоганнеса Брамса, написанных Гернсхайму.

«Белые дни: музыкальное путешествие по еврейской песне» – любимые израильские песни, написанные на стихи великих поэтов, прозвучат в современной интерпретации в исполнении певцов Алона Эдера, Эстер Рады, Шломо Идова, хора «Эфрони» и инструментального ансамбля. Кроме того, на фестивале будет представлено произведение для всей семьи композитора Авнера Дормана «Принцесса Авигайль и фабрика эмоций» для рассказчика и оркестра по мотивам книги Янеца Леви в сотрудничестве с «Революционным оркестром». В роли рассказчика – Янец Леви.

Музыканты Марк Бушков (скрипка), Лир Вагинский (скрипка), Гай Бен-Циони (альт), Астриг Сираносян (виолончель, вокал), Бишара Харони (фортепиано)– исполнят на открытии фестиваля произведения Густава Малера, Гидеона Кляйна и Роберта Шумана.

Помимо этого, в программе: необычный концерт-путешествие трио PĒRĒ по галереям музея; выступление инструментального трио TATRAN, соединяющее классику и современность; израильско-испанский фьюжн – произведения Пауля Бен-Хаима, Доменико Скарлатти, Исаака Альбениса и других композиторов будут исполнены на гитаре, мандолине и клавесине; путешествие сквозь время с Amber Trio Jerusalem; концерт к 100-летию со дня рождения итальянского композитора Лучано Берио и американской певицы Кэти Бербериан; «Время поэзии – Рахель» – читка стихов поэтессы Рахель в музыкальном сопровождении пианиста и композитора Лиора Навока; лекция директора Международного фестиваля им. Фелиции Блюменталь Авигайль Арнхайм об основательнице фестиваля Аннет Селин (1939-2017) и показ фильма.

Концерты и мероприятия фестиваля пройдут в залах, галереях и других пространствах музея. Например, выступление группы Chorolê с музыкой в стиле «шоро» («бразильский джаз») для всей семьи состоится в Саду скульптур.

«В этом году фестиваль сосредоточен на сотрудничестве, объединении, формировании новых творческих связей между артистами, а также открытиях даже в том музыкальном материале, который, как нам кажется, мы уже хорошо знаем. Программа полна «скрытых жемчужин», редко исполняемых произведений, новых аранжировок и, конечно, множества постановок, созданных специально для фестиваля. Я приглашаю вас отправиться вместе с нами в это музыкальное путешествие», – комментирует художественный руководитель фестиваля Идо Шпитальник.

Заказ билетов по телефону 03-6201185 или на сайтах https://fbmc.co.il/en/festival/felicja-blumental-festival/ (английский) https://fbmc.co.il/festival/felicja-blumental-festival/ (иврит)

Программа 27-го Международного музыкального фестиваля им. Фелиции Блюменталь

25 марта, вторник

17:00 – «Жизнь ради искусства» | зал Шидловски

Лекция директора фестиваля Авигайль Арнхайм и показ фильма об основательнице фестиваля Международного музыкального фестиваля им. Фелиции Блюменталь Аннет Селин (1939–2017 гг.). Вход свободный по предварительной записи.

19:00 – Рихард Штраус. Мелодрама «Энох Арден» | галерея коллекции Мизны Блюменталь

Израильская премьера на иврите.

Ярон Лондон – чтец; Иегуда Инбар – фортепиано.

Впервые на фестивале пианист Иегуда Инбар и телеведущий Ярон Лондон представят редко исполняемое произведение Рихарда Штрауса – мелодраму для чтеца и фортепиано «Энох Арден».

20:30 — Открытие фестиваля | зал Реканати

Фестиваль откроют: Марк Бушков (скрипка), Лир Вагинский (скрипка), Гай Бен-Циони (альт), Астриг Сираносян (виолончель, вокал), Бишара Харони (фортепиано).

В программе: Роберт Шуман – Фортепианный квинтет; Густав Малер – Фортепианный квартет; Гидеон Кляйн – Струнное трио (последнее произведение, написанное композитором в гетто Терезиенштадт); обработки армянских народных песен для виолончели соло и вокала в аранжировке и исполнении Астриг Сираносян.

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26 марта, среда

18:00 – Испанско-израильский фьюжн | Галерея старых мастеров

Алон Сариэль (Австрия-Израиль), мандолина; Изхар Элиас (Нидерланды-Израиль), гитара; Михаэль Цалька (Китай-Израиль), чембало. Три израильских артиста в особом составе фьюжн-трио.

В программе: произведения Франсиско Таррега, Доменико Скарлатти, Исаака Альбениса, Иосифа Барданашвили, Пауля Бен-Хаима и других.

19:30 – «От мечты к реальности» – ансамбль Sonora | галерея коллекции Мизны Блюменталь

Программа, раскрывающая тонкую и сложную связь между сном и реальностью

в аранжировках ансамбля Sonora. На концерте будут исполнены песни Йудит Равиц, Шалома Ханоха, Амира Дадона, Давида Захави, Билли Джоэла, группы «Хадаг Нахаш» и других. Исполнение – а капелла.

21:00 – «Белые дни — музыкальное путешествие по еврейской песне» | зал Реканати

Солисты: Шломо Идов – вокал; Алон Эдер – вокал; Эстер Рада – вокал.

Хор «Эфрони»

Художественное руководство: Шели Берлински и Надав Викински.

С сопровождением 7 музыкантов.

Путешествие во времени через песни, на которых мы выросли, а также песни, которые едва ли не были забыты, но теперь звучат в новом прочтении.

Песни на стихи Авраама Хальфи, Далии Равикович, Леи Гольдберг, Натана Заха, Шломо ибн Гвироля, Йонатана Гефена, Якова Фихмана на музыку Алона Эдера, Шломо Идова, Шем-Това Леви, Давида Зехави, Йони Рехтера, Мати Каспи, Хавы Альберштейн и Корин Алаль.

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27 марта, четверг

18:00 – Amber Trio Jerusalem | галерея коллекции Мицна-Блюменталь

Ури Дрор – скрипка; Ира Гиволь – виолончель; Лиор Крецер – фортепиано.

В программе: Трио для фортепиано №1 Михаэля Вольпе (1992 г.), посвященное Amber Trio Jerusalem, произведение «Circulo» Хоакина Турины (1936 г.) и Фортепианное трио №2 (1944 г.) Дмитрия Шостаковича.

19:30 – В центре внимания Фридрих Гернсхайм | зал Реканати

В сотрудничестве с Национальной библиотекой Израиля.

Тиби Цайгер – кларнет; Кармит Цори – скрипка; Коби Малькин – скрипка; Гай Бен-Циони – альт; Михаль Корман – виолончель; Джулиана Штейнбах – фортепиано; ансамбль «Израильский камерный проект».

Израильская премьера Фортепианного квартета №3 фа мажор Фридриха Гернсхайма – современника Иоганнеса Брамса и Макса Бруха, с которыми он был в дружбе. Так как Гернсхайм был евреем, его произведения были запрещены нацистами, и поэтому не исполнялись. Кроме того, будут прочитаны личные письма, написанные Брухом и Брамсом композитору, а также представлены оригинальные материалы из архивов Национальной библиотеки.

В программе также: Макс Брух – Три пьесы для кларнета, альта и фортепиано; Иоганнес Брамс – Квинтет для кларнета.

Дополнительный концерт: 30 марта в 20:00 в Национальной библиотеке, Иерусалим.

21:30 – Трио PĒRĒ. Ночной концерт-путешествие по галереям музея

Талья Ардель – виолончель и вокал; Михаэль Рёсслер – фагот; Артем Нижник – баян, аккордеон.

Программа концерта совмещает музыку различных стилей: от народной и классической до современной. Гостей концерта ждет мировая премьера произведения «Voca Me» Александры Карастояновой-Херментин, написанного специально для фестиваля.

Мероприятие проходит в формате прогулки по галереям музея. При необходимости можно воспользоваться складными переносными стульями.

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28 марта, пятница

11:00 и 13:30 – Показ фильма «Лучано Берио» (2000) | зал Шидловски

Лучано Берио — ведущий итальянский композитор последних десятилетий, присоединившийся композиторам-авангардистам в 1950-е годы. Фильм о его последнем великом произведении «Cronaca del Luogo», которое изображает конфликт между музыкальной революцией, возглавляемой Берио, и её последствиями.

Наоми Шхори – продюсер; Лиран Ацмор – исполнительный продюсер; Реувен Хекер – режиссёр; Рон Каценельсон, Йоав Кош – операторы; Ноам Бен-Зеев – музыкальный консультант.

Вход свободный по предварительной записи.

12:00 – Леонард Бернстайн «Волнения на Таити» | зал “Реканати”

Премьера.

Впервые в сотрудничестве: Израильская опера, студия оперы «Мейтар», Иерусалимский Уличный оркестр.

«Волнения на Таити» — одноактная опера, объединяющая различные музыкальные стили, рассказывает историю супружеской пары, столкнувшейся с непростой реальностью, которая противоречит идеальному образу американского пригорода 50-х годов.

Ширит Ли Вайс – режиссёр; Ротем Нир – дирижёр.

Рона Шрира (Дина); Кирилл Одинцов (Сэм).

Тамара Нишри, Ади Эзра, Рой Виц – трио.

Песни Бернстайна: Вероника Одницов, Оделия Шалев, Шломит Леа Ковальски, Роми Зелиг.

14:00 – Ансамбль Chorolê | Сад скульптур\

Концерт для всей семьи.

Салит Лахав – флейта, аккордеон; Даниэль Ринг – кавакиньо; Нир Штейнберг – семиструнная гитара; Одед Алони – пандейро.

Разнообразие музыкальных стилей: от музыки в стиле «шоро» (бразильский джаз), бразильской народной музыки и африканских ритмов до европейской классической музыки.

Вход свободный по предварительной записи.

15:00 – Трибьют-концерт к 100-летию со дня рождения Лучано Берио и Кэти Бербериан| галерея коллекции Мизны Блюменталь

Эйнат Аронштейн – сопрано; ансамбль «Розмарин» и приглашённые музыканты.

Произведения Лучано Берио: израильская премьера инструментальной композиции «Naturаle» с аутентичными записями звуков из Сицилии, народные песни и Секвенция №3, посвящённая Кэти Бербериан. Кроме того, в программе «Прощание» Дариуса Мийо, также посвящённое певице.

Концерт проводится при поддержке Института итальянской культуры.

22:00 – TATRAN | зал Реканати

Дан Майо – ударные; Тамуз Декель – гитара; Офир Беньяминов – бас.

Струнный квартет: Тали Гольдберг – скрипка; Майя Ли Роман – альт; Хила Эпштейн – виолончель; Даниэль Сапир – контрабас.

Новое и захватывающее шоу трио TATRAN, сочетающее произведения нового альбома с оригинальными аранжировками, написанными специально для струнного квартета. Соединение инновационного звучания TATRAN с классическим звучанием струнных инструментов создаёт мощное музыкальное впечатление, которое переносит слушателей в мир творчества и вдохновения.

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29 марта, суббота

11:00 – «Принцесса Авигайль и фабрика эмоций» — произведение для рассказчика

и оркестра | зал Реканати

Премьера для всей семьи. Янец Леви и «Революционный оркестр».

Рои Оппенгейм – дирижер; Янец Леви – автор и рассказчик; Авнер Дорман – композитор; Зоар Шарон и Рои Оппенгейм – художественные руководители.

Уникальное сотрудничество писателя Янеца Леви, композитора Авнера Дормана

и «Революционного оркестра». Зрители услышат захватывающую сказку о человеческих чувствах через слова и музыку. Произведение основано на книге Янеца Леви «Принцесса Авигайль и фабрика эмоций», получившей премию Дворы Омер в 2024 году. Для всей семьи от 6 до 120 лет.

19:00 – Время поэзии — Рахель | галерея коллекции Мизны Блюменталь

Авигайль Арнхайм – чтение; Лиор Навок – фортепиано.

Прошло 100 лет с тех пор, как газета «Давар» начала публиковать стихи Рахель каждую неделю. Позже был выпущен сборник стихов в виде брошюры, а после её смерти — книга, собравшая все её стихи и переводы песен поэтов со всего мира. Рассказ об истории жизни Рахель и стихи поэтессы прозвучат в сопровождении импровизации пианиста Лиора Навока.

20:30 – Леонард Бернстайн «Волнения на Таити»| зал Реканати

Впервые в сотрудничестве: Израильская опера, студия оперы «Мейтар», Иерусалимский Уличный оркестр.

«Волнения на Таити» — одноактная опера, объединяющая различные музыкальные стили, рассказывает историю супружеской пары, столкнувшейся с непростой реальностью, которая противоречит идеальному образу американского пригорода 50-х годов.

Ширит Ли Вайс – режиссёр; Ротем Нир – дирижёр.

Рона Шрира (Дина); Кирилл Одинцов (Сэм).

Тамара Нишри, Ади Эзра, Рой Виц – трио.

Песни Бернстайна: Вероника Одницов, Оделия Шалев, Шломит Леа Ковальски, Роми Зелиг.