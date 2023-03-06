3-й Фестиваль фильмов о природе и путешествиях на Кинерете

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В который раз, но с не меньшим, чем прежде, энтузиазмом, докладываю: культура в Израиле на периферии есть (хотя проект «Шабат исраэлит» тихо придушили, несмотря на то, Б-и-…-и обещал не отменять – но это так, к слову об обещаниях).

Так вот, вернемся от обещаний на Кинерет, где с 23 по 26 марта, четыре дня с четверга по воскресенье, в культурном центре «Бейт Габриэль» около перекреста Цемах уже в 3-й раз проводится Фестиваль фильмов о природе и путешествиях. Уже просмотр трейлеров – удовольствие (удовольствие получаем вот здесь – https://kiff.co.il/%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d/), так что знакомьтесь с программой заранее.

Первый Фестиваль фильмов о природе и путешествиях был боевым крещением, второй –продолжение успеха, а третий раз? Третий раз – это уже начало традиции: искусство кино, Галилейское море, прогулки и путешествия.

На фестивале представлены художественные и документальные фильмы – как снятые в Израиле, так и из других стран. Все фильмы так или иначе – не всегда впрямую – связаны с природой и заботой о ней, с нашим отношением к природе и пониманием её процессов.

Среди прочего – то есть помимо непосредственно показов – фестиваль включает в себя мастер-классы, лекции, специальные показы, выступления кинодеятелей (и не только их), прогулки и экскурсии. и Пройдет конкурс фильмов о путешествиях имени покойного Моти Киршенбаума, а вести фестиваль в этом году будет актер Двир Бендек.

Среди наиболее заметных событий 3-го Фестиваля фильмов о природе и путешествиях на Кинерете:

В рамках оммажа оператору и режиссеру Моше Альперту, его фильм «День шестой» будет показан в сопровождении живого выступления Иерусалимского Симфонического оркестра. На фестивале будут показываться четыре фильма Моше Альперта в присутствии режиссера и те, кто эти фильмы не видели – не видели природу Израиля. Всего Моше Альперт, которому в этом году исполняется 80 лет, снял более 30 фильмов о природе и вообще, он великий – кинематографист и человек.

Офек Рон-Кармель проведет мастер-класс по фотографии смартфонами;

В традиционном конкурсе фильмов о путешествиях имени Моти Киршенбаума будут отмечены фильмы, получившие приз жюри и приз зрительских симпатий;

Ярон Лондон и Мики Хаймович проведут дискуссионные панели;

Для широкой публики будет организован конкурс фотографии;

Йоси Ода прочитает лекцию о загадочной жизни пчел;

Шеф-повар Барак Йехезкели прочитает лекцию по итогам его телецикла «Мы на салфетке» (Кан 11);

В Бейт-Габриэль будет организована фотовыставка «Путешествие в море», любезно предоставленная журналом «Маса ахер – Другое путешествие»;

И много чего еще!

Фестиваль предназначен всем – детям, взрослым, семьям, искателям приключений, любителям путешествий и природы, и, конечно же, любителям кино, где бы они ни находились – в Израиле и в мире.

Всего в программе фестиваля – 28 фильмов, как совсем новых, так и снятых несколько лет назад. Среди них – фильм японского режиссера Нахшона Тайши Танака 2019 года о рыбаке Менахеме Льве из кибуца Эйн-Гев, у которого мы не раз покупали рыбу. Фильм снят в 2019 году, его показ будут сопровождаться рыбным ужином в присутствии и режиссера и героя, решивших обсудить тему, почему Иисус выбирал своих первых учеников среди рыбаков на Кинерете. Вот ссылка на трейлер фильма «Последний рыбак Галилейского моря» https://www.youtube.com/watch?v=ajAasHgWQAE

Дополнительная информация на сайте фестиваля https://kiff.co.il

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Текст – Маша Хинич