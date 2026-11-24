Текст и иллюстрации по материалам пресс-релиза. Верхнее фото: Зеэв Рабан, керамические плитки с изображениями Тверии, Яффо, Хайфы и Хеврона, 1924 г. Керамика, роспись, глазурь Частное собрание, Тель-Авив Фото: © Элад Сариг

«Момент рождения»

Масштабная выставка к 120-летию основания «Бецалеля» в Иерусалиме

Куратор: Айя Мирон

Помощницы куратора: Анат Пелед, Хагар Бильски-Шмуэли

27.11.2026 — 24.7.2027

Искусство чувствуют сердцем, через глаз, а не через ухо и разум. Тому, у кого нет видящего глаза и чувствующего сердца, этот прекрасный мир закрыт, и никакие книги ему не помогут. Книги с разными теориями дадут ему лишь умение говорить об искусстве, но не наслаждаться им. Те, кто далёк от искусства, говорят о нём много; чем ближе искусство к душе человека, тем тише он им наслаждается.

Борис Шац, 1924

Тель-Авивский музей искусств возвращается к первым мгновениям израильского искусства и рассказывает историю исторического «Бецалеля» в Иерусалиме. Экспозиция из 500 предметов показывает мир первого учреждения, целиком посвящённого искусству, где под одной крышей оказались школа, мастерские и музей. Учителя и ученики, пришедшие из разных традиций, пытались выработать здесь новый художественный язык, способный выразить замысел национального возрождения.

Выставка приурочена к 120-летию «Бецалеля». Она рассказывает об открывающей главе (1906-1929) в истории первой сионистской школы искусств и заново всматривается в истоки визуальной культуры и организованного искусства в Эрец-Исраэль. Это первая масштабная выставка об историческом «Бецалеле», основанном в 1906 году, которая проходит в Тель-Авиве. Город, ставший центром современного израильского искусства, возник всего тремя годами позже школы, но всеобъемлющей выставки о ней до сих пор не видел. Музей Израиля в Иерусалиме устраивал такую выставку больше сорока лет назад, а с тех пор работы того времени показывали главным образом в рамках еврейского искусства, хотя предметы культа и иудаика составляли лишь около 15 процентов созданного в «Бецалеле». Нынешняя выставка расширяет угол зрения и показывает, насколько богатой и сложной была работа «Бецалеля», с её внутренними напряжениями и разными визуальными, материальными и идейными мирами.

Создание «Бецалеля» затеял энергичный человек с большим замыслом, художник Борис Шац. За год до смерти Герцля он рассказал ему о своей идее. Новое учреждение соединило занятия искусством, профессиональное обучение и работу в мастерских, а при нём действовал музей, который устраивал выставки и заложил основы музейных собраний в стране.

«Бецалель» нередко называют первой главой в истории израильского искусства, но это взгляд, сложившийся задним числом. Выставка на время откладывает в сторону всё, что известно о дальнейшем пути, и возвращается к первым годам школы, когда будущее было неведомо, а возможности открыты. Задача в том, чтобы пережить этот период таким, каким он разворачивался, а не таким, каким он виден из нашего времени.

«Момент рождения» обращается к ранним годам «Бецалеля», когда художники и мастера с Востока и с Запада пытались создать новую сионистскую визуальную культуру, где национальные стремления сочетались бы с личным высказыванием. Они хотели выработать ивритскую идентичность, которая проявилась бы не только в произведениях искусства, но и в вещах, и в повседневной среде, и вошла бы в уклад еврейской жизни и в стране, и в диаспоре. «Бецалель» тех лет работал в контексте идеологии сионизма и служил средством выработки национального самосознания. Искусству и культуре отводилась в этом главная роль: работы несли национальные и символические послания, и рядом с ними жило стремление, не всегда осуществимое, к личному выражению и самостоятельным эстетическим ценностям.

Экспозиция устроена как раскрытый сундук с сокровищами. В её центре стоит огромный стол длиной 20 метров, высотой с обеденный стол или с рабочий верстак. Предметы лежат на нём почти без перегородок и без иерархии, так что можно рассмотреть вблизи, как они сделаны, и разглядеть мелкие подробности. Произведения искусства соседствуют с вещами, которыми пользовались каждый день: рядом с рисунками, картинами и скульптурами стоят столовая посуда и ханукальные светильники, предметы культа лежат вперемешку с бытовыми, среди которых игры, письменные принадлежности и курительные приспособления. Такая подача позволяет представить художников и мастеров, трудившихся за подобными верстаками лет сто назад. На четырёх окружающих стенах творчество «Бецалеля» показано с другой стороны. Чтобы передать размах работы «Бецалеля», на выставке показаны 500 произведений, большинство из частных собраний, где они много лет хранились вдали от публики и теперь открываются впервые. Они показывают слои, из которых сложился «Бецалель»: происхождение художников, знания, которые они привезли с собой, и их встречу с местными традициями. Экспозиция приглашает посетителей в путешествие во времени, в Эрец-Исраэль более чем вековой давности, и позволяет рассмотреть вблизи разнообразие материалов и техник. Среди самых любопытных экспонатов собрание из 45 предметов, сделанных из гильз артиллерийских снарядов времён Первой мировой войны, первое в своём роде. Ученики «Бецалеля» собирали гильзы в Иерусалиме после боёв между османской армией и британскими силами и превращали их в украшенные вазы с надписью «и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы» (Исаия 2:4). История керамических плиток «Бецалеля» открывает неожиданную связь между школой и строительным подъёмом молодого Тель-Авива 1920-х годов. На выставке показаны нарядные плитки, такие же, какими украшали тель-авивские здания, среди них городскую школу для мальчиков (здание на Ахад ха-Ам, 37, построенное в 1924 году; позже его переименовали в школу «Ахад ха-Ам») и дом Ледерберга. Показаны также двадцать шесть ковров и подборка вещей, говорящих о важности иврита, например часы, у которых вместо цифр стоят буквы, и необычное собрание серебряных изделий, сделанных с большим мастерством евреями йеменского происхождения. Особое место отведено группе предметов, подчёркивающих телесную чувственность и природу в библейских историях о любви. За вещами стоят и истории людей, которые их создавали. Документальные фотографии, письма и редкие исторические документы, которые показывают впервые, дают возможность заглянуть в повседневность тогдашней учёбы в «Бецалеле» и показывают разрыв между честолюбивым художественным замыслом и социальной и экономической действительностью Эрец-Исраэль. Также на выставке демонстрируется «Первый фильм Палестины» Мюррея Розенберга, снятый в 1911 году. В эти неспокойные дни, когда трудный разговор о сионизме порождает вопросы о том, кто сионист, а кто нет, кто мы и куда ведут нас пути, встреча с самой первой главой в истории искусства страны становится особенно важной. Израильское общество заново спрашивает себя о своей культурной идентичности, и обращение к этой главе, сложившейся из взаимодействия традиции и обновления, религии и светскости, оказывается как нельзя более уместным. В Тель-Авивском музее искусств, главном учреждении, которое хранит и показывает израильское искусство, возвращаются к первой ивритской школе, где вместе встретились и работали силы традиции и обновления, религиозного и светского. **** Название выставки взято у Натана Альтермана, из стихотворения «Луна» в сборнике «Звёзды снаружи» (издательство «Ха-Киббуц ха-меухад», 1939).

Тель-Авивский музей искусств, галереи Дины и Рафаэля Реканати, здание Герты и Пауля Амир, бульвар Шаул ха-Мелех, 27, Тель-Авив. Для широкой публики выставка открыта с 27.11.2026.

Встреча с куратором выставки Айей Мирон пройдёт на иврите 3.12.2026 (четверг) в 19:00 в зале Мешулама Риклиса (здание Фонда семьи Полсон), а затем ещё раз, 12.1.2027 (вторник), в 19:00. Билет стоит 70 шекелей и включает вход в музей, число мест ограничено, запись обязательна: https://tickets.tamuseum.org.il/show/9224 Страница выставки на иврите: https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/moment-birth-120-years-bezalel-arts-craft-school/

Страница выставки на английском: https://www.tamuseum.org.il/en/exhibition/moment-birth-120-years-bezalel-arts-craft-school/

Страница встречи с куратором: https://www.tamuseum.org.il/he/event/encounter-bezalel-120-am/2026-12-03/