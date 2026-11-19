Заглавное фото -האנסמבל הקולי הישראלי — צלם צור קוצר. Израильский вокальный ансамбль — Фотограф Цур Коцер



Израильский вокальный ансамбль и музыканты Израильского камерного ансамбля. Дирижёр: Андрес Мустонен. Эта особая программа создана для исполнения в церквях, концерты проходят в декабре 2026 года.

Связь между отцами и сыновьями не похожа ни на какую другую, и музыка, которая о ней рассказывает, так же неповторима. В декабре Израильский вокальный ансамбль представит в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве программу «Да благословит Бог сыновей». Вместе с хором выступят музыканты Израильского камерного ансамбля, за дирижёрским пультом — Андрес Мустонен. Три концерта пройдут в церквях, и церковная акустика сделает эту музыку ещё выразительнее. Название программы отсылает к благословению потомков в ранней кантате Баха, но об отцах и сыновьях здесь говорят и другие библейские тексты. В одном царь Давид оплакивает погибшего сына, в другом имена отцов и сыновей складываются в родословие, уходящее в глубь веков. Музыка в этом концерте, возможно, подобно самой связи между поколениями, то тиха и созерцательна, то напряжённа и полна энергии, но неизменно волнует и трогает.

Открывает программу пьеса «Авессалом, сын мой» (Absalom, My Son) южноафриканского композитора и хорового дирижёра Майкла Джозефа Барретта. В основе сочинения — эпизод из Второй книги Царств. Авессалом восстал против Давида, но когда царю сообщили о гибели сына, тот оплакал его и сказал, что предпочёл бы умереть вместо него. Политическая история мятежа в этот миг отступает перед горем отца. В партитуре Барретта обращение одного человека к погибшему сыну звучит в исполнении смешанного хора без сопровождения. Хоровые партии делятся, и одна и та же фраза может прозвучать как признание, которое человек произносит про себя, а затем обретает силу общего плача.

Слова о поколениях у Арво Пярта повторяются уже в другом смысле. В сочинении «Который был сыном…» (Which Was the Son of…) Пярт обращается к третьей главе Евангелия от Луки, где родословие Иисуса ведётся от Иосифа через Давида и Авраама к Адаму и Богу. Партитура написана в 2000 году по заказу города Рейкьявика для проекта «Голоса Европы» и впервые прозвучала там в августе того же года. Как поясняет Центр Арво Пярта, поводом обратиться к евангельскому отрывку стала исландская традиция образовывать имена по имени родителя. Пярт положил на музыку английский текст. Оборот, вынесенный в заглавие, возвращается с каждым новым именем, так что одно поколение возникает из предыдущего буквально на слух. В партитуре чередуются аккордовое изложение и мелодическое движение, а ближе к концу мелодия разрастается в многоголосие. Особо выделены последние имена, Адам и Бог. После плача Давида, в котором отец снова и снова называет одного сына, у Пярта сама повторяемость слов позволяет услышать, сколько человеческих жизней умещается между началом и концом родословия.

В Miserere («Помилуй меня, Боже») шотландского композитора Джеймса Макмиллана хор обращается к Богу словами покаянного псалма. Макмиллан написал это сочинение в 2009 году для британского хора The Sixteen и его дирижёра Гарри Кристофера. В основе партитуры латинский текст 50-го псалма, 51-го по еврейской нумерации. У хорового распева здесь особая роль: он возникает сначала в мужских, затем в женских голосах и меняет течение музыки. Ближе к концу из хора выделяются голоса сопрано, альта и баса, а после медленного нарастания звучание постепенно стихает. В рамках этой программы просьба о милости продолжает разговор, начатый плачем Давида, но уже без обращения к конкретному человеку.

К словам, давшим программе название, возвращает кантата Баха Der Herr denket an uns («Господь помнит о нас и благословит»), BWV 196, одна из ранних. В её основе четыре стиха псалма, в которых благословение обращено к боящимся Господа, к малым и великим, а затем к ним самим и к их детям. Одно из предположений связывает кантату со свадьбой пастора Иоганна Лоренца Штаубера и Регины Ведеман в 1708 году. Точное назначение сочинения остаётся неизвестным, но свадебная гипотеза позволяет услышать в словах о детях пожелание людям, которые только начинают совместную жизнь.

В финале прозвучит мотет Lobet den Herrn, alle Heiden («Хвалите Господа, все народы»), BWV 230. Его текст, короткий псалом, обращён ко всем народам. Мотет указан под именем Баха, хотя авторство остаётся предметом споров. В хоровом письме особенно заметна подвижность самостоятельных партий. Церковная акустика здесь по-своему повлияет на восприятие музыки: в неспешном распеве Макмиллана можно вслушаться в то, как затихает созвучие, а в мотете внимание переходит от одной вступающей партии к другой.

За пультом эстонский дирижёр и скрипач Андрес Мустонен, основатель ансамбля старинной музыки Hortus Musicus. Он дирижировал мировыми премьерами сочинений Арво Пярта, а в декабрьской программе встретятся две области его работы: музыка барокко и современная хоровая музыка. Их сближают тексты, к которым композиторы обращались на протяжении столетий. В начале программы отец зовёт сына по имени, ближе к финалу звучит благословение детям, а последние слова обращены уже ко всем народам.

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Израильский вокальный ансамбль. «Да благословит Бог сыновей»

Программа:

Майкл Джозеф Барретт — «Авессалом, сын мой» (Absalom, My Son).

Арво Пярт — «Который был сыном…» (Which Was the Son of …).

Джеймс Макмиллан — Miserere («Помилуй меня, Боже»).

Иоганн Себастьян Бах — кантата BWV 196 «Господь помнит о нас и благословляет» (Der Herr denket an uns).

Иоганн Себастьян Бах — мотет BWV 230 «Хвалите Господа, все народы» (Lobet den Herrn, alle Heiden).

Даты:

11 декабря 2026 года, пятница, 11:00 — Шотландская церковь Святого Андрея, Иерусалим.

12 декабря 2026 года, суббота, 12:00 — церковь Святого Иоанна, Хайфа.

19 декабря 2026 года, суббота, 20:30 — церковь Иммануила, Тель-Авив.

На концерт в Тель-Авиве вход свободный при наличии мест. Двери откроются в 20:00. После концерта можно будет оставить пожертвование по своему усмотрению.

Билеты можно заказать на сайте Израильского вокального ансамбля ivocal.co.il/ или по телефону 074-7012112.

https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-службой Израильского вокального ансамбля.