11-й кинофестиваль «Солидарность 2023» проходит с 24 по 31 декабря 2023 года в Тель-Авивской «Синематеке».

Фестиваль «Солидарность», единственный фестиваль в Израиле, полностью посвященный кино и правам человека, проводится в Тель-Авивской «Синематеке» с 2011 года. Программа фестиваля сочетает в себе отмеченные наградами художественные и документальные фильмы, короткометражные и студенческие фильмы и дискуссионные панели.

В программе этого года: специальный показ фильмов о посёлках Отефа и юге Израиля; показ фильма «FAITH» («Вера») в память о режиссере Яхаве Винере, убитом в Кфар-Газе 7 октября, когда он ценой собственной жизни спас свою жену Ши-Ли и дочь Шейю. Фильм «FAITH» получил первую премию на конкурсе студенческих фильмов Фестиваля Солидарности 2020.

А также израильские премьеры фильмов, уже демонстрировавшиеся на ведущих международных фестивалей, таких как Каннский кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль, Сандэнс, Hot Docs и другие, и израильских фильмов на тему прав человека.

Фестиваль пройдет в Тель-Авиве в более скромном, чем прежде формате, но вместе с тем будут организованы показы части фильмов фестиваля

в Яффо, Пардес-Хана и Назарете.

Фестиваль откроется премьерным показом фильма «Мяч в ее руках» (LEVANTE), отмеченного наградами фильма, мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года

В программе Фестиваля «Солидарность 2023» также лекции, встречи и дискуссии; мероприятия при сотрудничестве с Ассоциацией гражданских прав; конкурсная программу фильмов студентов-кинематографистов из Израиля, конкурсы короткометражных документальных и художественных фильмов на темы прав человека.

Дополнительная информация и заказ билетов: https://www.solidaritytlv.org

https://www.facebook.com/Solidarity.Festival/

«Солидарность» – фестиваль, полностью посвященный фильмам, поднимающий вопросы о правах человека и посвящен в большей степени социальным проблемам и вопросам актуальным и насущным вчера, сегодня, завтра: права женщин, детей и молодежи, права ЛГБТ общины. И война… Войны всех и всегда и наша война сегодня.

Это фестиваль фильмов о росте коррупции и государственных преступлениях, об интернет-порнографии, о людях с ограниченными возможностями, свободе самовыражения, о правах трудящихся, голоде, бедности, продовольственной безопасности, экологической справедливости и климатическом кризисе, о борьбы рабочих, о легитимности абортов, о беженцах и иммиграции, глобализации, протестах, активизме, свободе, оппозиции, оккупации, о праве на демонстрации, борьбе против расизма и о многом другом. Большинство людей хотят смотреть фильмы на социальные темы, но не слишком грустные. А тем, увы, хватает и в основном именно грустных. Ничего веселого или развлекательного в тематике фестиваля нет, но есть нужное и значимое

Кинофестиваль «Солидарность» – ежегодное мероприятие, в рамках которого обсуждается – через кинематографический, как понятно, подход, основные социально-политические вопросы в публичном дискурсе в Израиле, а заодно проверяется можно ли верить в то, что кино приведет нас к справедливости и лучшему будущему в Израиле, регионе и мире. И это не шутка – ведь участник фестиваля в это верят, иначе бы не снимали фильмы… Может ли искусство создать пространство, в котором люди могут спокойно выражать свою различную идентичность и искать пути взаимного и мирного сосуществования? Как можно языком кино, сочетая и сравнивая различные сюжеты или даже фрагменты историй, показать общую человеческую ткань бытия? Как? Это и показано в фильмах фестиваля.