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Blind Day 6:6

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מוכר הקרח. אמירה בוקק. באדיבות מוזיאון הילדים הישראלי

Верхняя иллюстрация – מוכר הקרח. אמירה בוקק. באדיבות מוזיאון הילדים הישראלי.  Амира Бокек. Продавец льда. Предоставлено Детским музеем Израиля.

Это не опечатка, именно Blind Day, а не Blind Date. “День слепых”, хотя так не говорят, а говорят – «День поддержки слабовидящих», который  пройдет шестого июня, 6.6.
6:6 – это мечта оптометриста. 6:6 – это лучшее и острое зрение, когда глаз видит строку с индексом шесть с расстояния шести метров. «6:6» – так говорят, когда все супер-точно. Эти две шестерки – идеал зрения, которым не многие могут похвастаться и статистики об идеале нет, а вот статистика о слепых и слабовидящих есть и как раз публикуется в Blind Day, который проводится в этом году в Израиле тринадцатый раз – естественно, 6 июня.  Вот страница в фейсбуке, где перечислено множество мероприятий этого дня – https://www.facebook.com/blindday6.6/
Вот сайт Израильского общества слепых https://ibcu.org.il/
Вот еще один сайт https://jewishblind.org/ – Центра образования слепых.

Вот страница на русском языке, где всё уже перевели (и где есть масса полезной информации) – Для незрячих и слабовидящих в Израиле | Facebook https://www.facebook.com/groups/1757471414534638 , а про Blind Day – вот здесь #BlindDay – «День слепых» в Израиле проводится уже 13-й год подряд 6/6 |https://www.facebook.com/groups/blindhaifa/posts/3575644662717295/
Кстати, вот еще две полезных ссылки в тему:
Сайт амуты людей с ограниченными физическими возможностями: способностями: http://www.aisrael.org
Сайт израильских добровольных обществ: http://www.ivolunteer.org.il/
Часть мероприятий Blind Day уже прошли, большая часть мероприятий 6:6 запланирована именно на 6.6 – на шестое июня – от массажей до лекций о новых технологиях Google. Именно в этот день пройдут спектакли в Центре слепых и глухих «На Лагаат» Яффском порту – тот, кто не был там на спектаклях, которые играют слепо-глухо-немые актеры, значит еще не все видел, слышал и понимает.
И в тот же день, в Детском музее Холона откроется выставка «Как рождался народ» художницы Амиры Бокек. Выставка, которую художница приурочила к 75-летию Государства Израиль. Выставка, организованная при поддержке компании Step Hear для людей с нарушениями зрения, станет частью экспозиции «Диалог в темноте». Как в темноте разглядеть картины? И почему выставка открывается в Детском музее? Вот мы и добрались до сути дела.

מוכר הנפט. אמירה בוקק. באדיבות מוזיאון הילדים הישראלי. Амира Бокек. Продавец керосина. Предоставлено Детским музеем Израиля.

מוכר הנפט. אמירה בוקק. באדיבות מוזיאון הילדים הישראלי. Амира Бокек. Продавец керосина. Предоставлено Детским музеем Израиля.

Амира Бокек видит, но очень и очень плохо. Она представляет на выставке в Детском музее Холона  8 картин, рассказывающих о детстве ее и детстве страны. Сама она говорит, что «возможно, воспоминания поблекли, но их цвета остаются четкими».Амира Бокек родилась в Израиле в 1945 году, закончила Иерусалимский университет, долгие годы преподавала в колледже литературу и историю искусства. Нынешняя выставка – уже четвертая ее персональная экспозиция. И снова – о детстве, о чувствах ребенка, о культурном фоне первых лет становления государства, о трениях и конфликтах – изжитых и не изжитых.
Несмотря на ухудшающее зрение, Амира Бокек рисовала все время, но не выставляла свои работы, пока не решилась «пойти в народ», уже будучи пенсионеркой. Ее картины будут экспонироваться в вестибюле известной постоянной выставки Израильского Детского музея «Диалог в темноте», экскурсия по которой которая проходит в полной темноте под руководством слепых и слабовидящих гидов.

מוכר הלחם. אמירה בוקק. באדיבות מוזיאון הילדים הישראלי

מוכר הלחם. אמירה בוקק. באדיבות מוזיאון הילדים הישראלי. Амира Бокек. Продавец хлеба. Предоставлено Детским музеем Израиля.

Вот что говорит сама Амира Бокек: «Как заниматься живописью человеку с серьезными нарушениями зрения? Я всегда рисовала только для себя, осознавая, что не могу быть точной и потому не осмеливаясь показывать свои работы. Я отказалась от точности соотношения глубины и размеров и покупаю большие холсты, чтобы рисовать крупные силуэты, которые мне легче различать.Белый холст ослепляет меня, поэтому прежде всего я окрашиваю холст в черный цвет, а для образов на картине выбираю яркие, контрастные цвета. Чтобы различать нарисованных мной персонажей, я придаю каждому доминирующий цвет – волосы, глаза, одежда будут этого цвета. И так возникают персонажи синий, красный и т.д.Я не могу рисовать с натуры, то есть непосредственно наблюдая за фигурами или предметами, потому что не могу сконцентрировать свой взгляд, поэтому я вглядываюсь в некое внутреннее зеркало в своем воображении. Если мне нужно конкретное изображение, я нахожу его, а затем увеличиваю на устройстве, похожем на маленький телевизор. Мне приходится наблюдать не за предметами, а за их изображениями. Когда мне совсем плохо видно, я использую сильные лупы.
Но мне помогает чувство осязание, и я леплю центральные образы из глины. Мне также помогают воспоминания о движениях, например, при рисовании кругов. И самое главное, после того, как я нарисую что-либо, я откладываю работу на некоторое время и возвращаюсь к ней через дни, недели или даже месяцы, чтобы исправить ее, если сочту нужным. Надо не бояться, а просто рисовать с удовольствием».

Думаю, в этом последнем предложении и кроется ответ на вопрос, почему картины Амиры Бокек должны увидеть дети: «чтобы не бояться, а просто рисовать с удовольствием».

Сайт Детского музея в Холоне: https://www.childrensmuseum.org.il/

Иллюстрации предоставлены пресс-службой Детского музея в Холоне

 

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