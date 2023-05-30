Blind Day 6:6

Верхняя иллюстрация – מוכר הקרח. אמירה בוקק. באדיבות מוזיאון הילדים הישראלי. Амира Бокек. Продавец льда. Предоставлено Детским музеем Израиля.

Это не опечатка, именно Blind Day, а не Blind Date. “День слепых”, хотя так не говорят, а говорят – «День поддержки слабовидящих», который пройдет шестого июня, 6.6.

6:6 – это мечта оптометриста. 6:6 – это лучшее и острое зрение, когда глаз видит строку с индексом шесть с расстояния шести метров. «6:6» – так говорят, когда все супер-точно. Эти две шестерки – идеал зрения, которым не многие могут похвастаться и статистики об идеале нет, а вот статистика о слепых и слабовидящих есть и как раз публикуется в Blind Day, который проводится в этом году в Израиле тринадцатый раз – естественно, 6 июня. Вот страница в фейсбуке, где перечислено множество мероприятий этого дня – https://www.facebook.com/blindday6.6/

Вот сайт Израильского общества слепых https://ibcu.org.il/

Вот еще один сайт https://jewishblind.org/ – Центра образования слепых.

Вот страница на русском языке, где всё уже перевели (и где есть масса полезной информации) – Для незрячих и слабовидящих в Израиле | Facebook https://www.facebook.com/groups/1757471414534638 , а про Blind Day – вот здесь #BlindDay – «День слепых» в Израиле проводится уже 13-й год подряд 6/6 |https://www.facebook.com/groups/blindhaifa/posts/3575644662717295/

Кстати, вот еще две полезных ссылки в тему:

Сайт амуты людей с ограниченными физическими возможностями: способностями: http://www.aisrael.org

Сайт израильских добровольных обществ: http://www.ivolunteer.org.il/

Часть мероприятий Blind Day уже прошли, большая часть мероприятий 6:6 запланирована именно на 6.6 – на шестое июня – от массажей до лекций о новых технологиях Google. Именно в этот день пройдут спектакли в Центре слепых и глухих «На Лагаат» Яффском порту – тот, кто не был там на спектаклях, которые играют слепо-глухо-немые актеры, значит еще не все видел, слышал и понимает.

И в тот же день, в Детском музее Холона откроется выставка «Как рождался народ» художницы Амиры Бокек. Выставка, которую художница приурочила к 75-летию Государства Израиль. Выставка, организованная при поддержке компании Step Hear для людей с нарушениями зрения, станет частью экспозиции «Диалог в темноте». Как в темноте разглядеть картины? И почему выставка открывается в Детском музее? Вот мы и добрались до сути дела.

Амира Бокек видит, но очень и очень плохо. Она представляет на выставке в Детском музее Холона 8 картин, рассказывающих о детстве ее и детстве страны. Сама она говорит, что «возможно, воспоминания поблекли, но их цвета остаются четкими».Амира Бокек родилась в Израиле в 1945 году, закончила Иерусалимский университет, долгие годы преподавала в колледже литературу и историю искусства. Нынешняя выставка – уже четвертая ее персональная экспозиция. И снова – о детстве, о чувствах ребенка, о культурном фоне первых лет становления государства, о трениях и конфликтах – изжитых и не изжитых.

Несмотря на ухудшающее зрение, Амира Бокек рисовала все время, но не выставляла свои работы, пока не решилась «пойти в народ», уже будучи пенсионеркой. Ее картины будут экспонироваться в вестибюле известной постоянной выставки Израильского Детского музея «Диалог в темноте», экскурсия по которой которая проходит в полной темноте под руководством слепых и слабовидящих гидов.

Вот что говорит сама Амира Бокек: «Как заниматься живописью человеку с серьезными нарушениями зрения? Я всегда рисовала только для себя, осознавая, что не могу быть точной и потому не осмеливаясь показывать свои работы. Я отказалась от точности соотношения глубины и размеров и покупаю большие холсты, чтобы рисовать крупные силуэты, которые мне легче различать.Белый холст ослепляет меня, поэтому прежде всего я окрашиваю холст в черный цвет, а для образов на картине выбираю яркие, контрастные цвета. Чтобы различать нарисованных мной персонажей, я придаю каждому доминирующий цвет – волосы, глаза, одежда будут этого цвета. И так возникают персонажи синий, красный и т.д.Я не могу рисовать с натуры, то есть непосредственно наблюдая за фигурами или предметами, потому что не могу сконцентрировать свой взгляд, поэтому я вглядываюсь в некое внутреннее зеркало в своем воображении. Если мне нужно конкретное изображение, я нахожу его, а затем увеличиваю на устройстве, похожем на маленький телевизор. Мне приходится наблюдать не за предметами, а за их изображениями. Когда мне совсем плохо видно, я использую сильные лупы.

Но мне помогает чувство осязание, и я леплю центральные образы из глины. Мне также помогают воспоминания о движениях, например, при рисовании кругов. И самое главное, после того, как я нарисую что-либо, я откладываю работу на некоторое время и возвращаюсь к ней через дни, недели или даже месяцы, чтобы исправить ее, если сочту нужным. Надо не бояться, а просто рисовать с удовольствием».

Думаю, в этом последнем предложении и кроется ответ на вопрос, почему картины Амиры Бокек должны увидеть дети: «чтобы не бояться, а просто рисовать с удовольствием».

Сайт Детского музея в Холоне: https://www.childrensmuseum.org.il/

Иллюстрации предоставлены пресс-службой Детского музея в Холоне