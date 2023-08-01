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Cамый роскошный отель Израиля приглашает вас провести лето со стилем

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Единственный в Израиле отель легендарного бренда The Ritz-Carlton в герцлийской марине имеет идеальное расположение для отдыха в любое время года. Совсем рядом – прекрасные пляжи Герцлии и крупнейшая в стране яхтенная стоянка. В нескольких минутах езды – футуристическая архитектура и разнообразные рестораны израильской «силиконовой долины» Герцлии-Питуах, а чуть дальше, но все равно в непосредственной близости – оживленный Тель-Авив с его бурлящей ночной и культурной жизнью.

@Vladik Vyshch

 

The Ritz-Carlton Herzliya, который считается самым престижным отелем в этом приморском городе, предлагает своим гостям непревзойденные гастрономические впечатления и обслуживание, соответствующее прославленной репутации бренда. Возвышающееся над мариной 12-этажное здание включает 115 просторных стильных номеров и люксов, а также жилые апартаменты. Интерьеры отеля вдохновлены морской стилистикой, а из его окон и с балконов открывается захватывающий вид на Средиземное море и яхты. В 2022 году The Ritz-Carlton Herzliya получил награду как самый роскошный отель Израиля.

@Vladik Vyshch

Гости отеля и все желающие могут воспользоваться услугами спа-центра, где инновации роскошной линии израильской косметики для ухода за кожей Christina Skincare сочетаются с легендарным сервисом Ritz-Carlton.

@Vladik Vyshch

И именно в The Ritz-Carlton Herzliya находится один из лучших кошерных ресторанов в Израиле – Herbert Samuel, известный своими инновационными интерпретациями французской и средиземноморской кухни. В 2020 году Herbert Samuel удостоился премии «Лучший ресторан класса люкс» от World Luxury Restaurant Awards.

@Vladik Vyshch

Летом, в период отпусков и путешествий The Ritz-Carlton Herzliya предлагает различные варианты размещения и пакеты отдыха премиум-класса для всех категорий гостей – от пар до семей с детьми.

@Vladik Vyshch

Например, пакет «Семейный люкс»: при бронировании номера-люкс с завтраком на любое количество ночей, до двух детей в возрасте 6-12 лет смогут проживать в нем бесплатно.

Если вы хотите незабываемо провести еврейский Праздник любви Ту бе-ав, отметить личное событие или просто отдохнуть вдвоем в романтической обстановке, обратите внимание на пакет SUMMER MOMENTS, который включает проживание в середине недели и спа-процедуры для пары или ужин в культовом ресторане Herbert Samuel.

@Vladik Vyshch

Кроме того, на протяжении всего августа, на первый день которого в этом году приходится праздник любви Ту бе-ав, роскошный спа-центр отеля будет открыт для посетителей в особенно удобные часы и станет предлагать уникальные возможности и пакеты отдыха.

@Vladik Vyshch

Только до конца августа с воскресенья по четверг бассейн отеля будет работать до 22:00. Начиная с 18:00 в баре при бассейне вы сможете насладиться освежающими летними коктейлями и отведать закуски-тапас из специального меню.

Спа-центр также будет открыт до 22:00, последняя процедура – в 21:00.

В дальнейшем отель предложит пакеты для посещения спа-центра в вечерние часы с ужином у бассейна по тапас-меню.

@Vladik Vyshch

В спа-центре The Ritz-Carlton разработаны холистические и омолаживающие программы, основанные на натуральных местных ингредиентах и передовых технологиях, и эксклюзивные процедуры, которые заставляют посетителей приходить сюда снова и снова.                                                                                                        К услугам гостей также обертывание с богатой минералами грязью, различные виды массажа, процедуры по уходу за лицом, сухая и влажная сауны, королевский турецкий хамам, ультрасовременный фитнес-центр с видом на море, бассейн и бар на крыше, а также лаундж Relax, где можно расслабиться до и после процедур.

@Vladik Vyshch

Уже больше 100 лет отели The Ritz-Carlton привлекают гостей со всего мира шиком, элегантностью и качеством обслуживания. До сего дня бренд The Ritz-Carlton является олицетворением современной элитарности и синонимом безупречного сервиса в гостиничной индустрии. И этим летом вы тоже сможете прочувствовать его роскошь и комфорт!

Дополнительная информация и заказ номеров: Luxury Herzliya Hotels & Resorts | The Ritz-Carlton, Herzliya: ritzcarltonherzliya.co.il, а также по телефону: 09-3735000

Более подробная информация о работе спа-центра, процедурах и пакетах услуг (на иврите) – на веб-сайте ritzcarltonherzliyaspa.co.il или по прямому телефону: 073-2037620

 

 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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