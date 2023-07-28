День любви на OneIce Arena: холодный лед для горячих сердец

Каждый, кто живет в Израиле, конечно же знает о существовании особого еврейского Дня любви – Ту бе-ав, который отмечают в самое жаркое время года. Но не всем известно происхождение этого сколь важного, столь и необычного праздника. Говорят, что не было в Израиле праздника прекраснее 15 Ава, когда, согласно Мишне, девушки наряжались в белые одежды и водили хороводы в виноградниках, чтобы найти свою любовь.

В наши дни древние традиции этого праздника утрачены, и любящие пары просто дарят друг другу подарки или устраивают романтический ужин. А почему бы не вспомнить давно забытые обычаи, не добавить к ним что-то современное и не отметить День любви, кружась в танце… но на льду?!

Ледовый дворец OneIce Arena приглашает всех влюбленных и любящих кататься на коньках на особый праздничный вечер, посвященный празднику Ту бе-ав. В честь израильского Дня любви в ближайшую пятницу, 4 августа, с 20:00 до 23:00 три часа катания для пары будут стоить всего 130 шекелей (обычная цена билета – 65 шек. за час катания для одного человека). Посетителей ждет необыкновенная романтическая атмосфера, праздничная подсветка и песни о любви. В кафетерии ледового дворца в этот вечер будут подавать особые романтические блюда.

Современный и просторный ледовый дворец OneIce Arena, находящийся недалеко от Нетании, не только предоставляет возможность серьезно заниматься фигурным катанием или хоккеем, но и приглашает широкую публику кататься на коньках для собственного удовольствия, а также интересно и необычно отмечать праздники.

OneIce Arena – это настоящий ледовый центр, равного которому нет в Израиле! Он расположен на огромной территории и включает два катка с уникальным по качеству льдом, трибуны на 1500 зрителей и телекоммуникационные комнаты. Ледовая арена мирового уровня соответствует строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Второй каток используется для тренировок. Арена также оснащена передовой мультимедийной системой и оборудованием для телевизионного вещания.

В OneIce Arena есть итальянское кафе, где можно попробовать вкуснейшую пиццу и многое другое. Для тех, кто хочет научиться кататься на льду, здесь работают кружки и детский лагерь. Вход на каток разрешен для детей с 5 лет.

Не упустите возможность побывать на этой уникальной ледовой арене и провести незабываемый романтический вечер с любимым человеком!

Особая цена в честь Дня любви – всего 130 шек. за пару – будет действовать только в пятницу, 4 августа, с 20 до 23 часов.

Билеты можно приобрести на сайте https://www.oneice.co.il/ или в кассе OneIce Arena.

Не забудьте также посетить страницы OneIce Arena в Фейсбуке и Инстаграме, чтобы получить более подробную информацию.

OneIce Arena расположена в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6). Вход на каток – начиная с 5 лет.

Дополнительная информация, запись в кружки и детский лагерь, режим работы и покупка билетов – на сайте https://www.oneice.co.il/.

Фотографии: Senya Alman

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting