Шесть фестивалей в начале ноября — театр, фламенко, кино и много музыки

Не успела я рассказать о трех кинофестивалях https://bit.ly/4spI0Ru, которые проходят одновременно в начале ноября в трех разных концах страны, как вот, пожалуйста: в те же дни проходят еще три фестиваля — фестиваль театра «Ха-Симта» в Старом Яффо, фестиваль экспериментального фламенко FEX и Фестиваль «Тель-Авив». Господа организаторы, продюсеры, импресарио и прочие, посмотрите на календари! Зрителей уже не так много, как фестивалей, и разрываться между событиями нам непросто, а событий и так хватает, не говоря о выборах и о том, что творится в мире в целом.

Фестиваль театра «Ха-Симта» называется «Ле-холь ха-рухот» (буквально «ко всем ветрам и духам» — ть есть «черт побери») и проходит с 5 по 7 ноября в Старом Яффо. Театр «Ха-Симта», городской центр израильского фринджа, основан в 1982 году актером и режиссером Нико Нитаем и живет в здании возрастом около 200 лет в самом сердце Старого Яффо. Три года театр был закрыт для зрителей: здание ремонтировали и реставрировали под руководством мэрии Тель-Авива — Яффо, вложив около 20 миллионов шекелей, из которых около 18 миллионов пошло на само здание и еще около 2 миллионов — на сценическое оборудование и закупки. В начале 2027 года театр должен вернуться домой, а пока, не дожидаясь возвращения, выходит из здания в переулки, галереи, музеи и порт Старого Яффо и превращает в сцену весь квартал.

На фестивале встретятся восемь новых оригинальных работ — спектакли, перформансы, танец и музыка. Среди главных событий: шекспировский спектакль Яэль Поляковой и Илана Пеледа, созданный специально для фестиваля; особая программа Ури Геллера и Ришарда Бромберга в Музее Ури Геллера; работы Эфрат Бен-Цур, «Витарти», Ариэля Коэна, Ориэн Михаэли и Яэль Мор, а также ливанское дрэг-шоу Алиты Винтор. Свободная культура не должна оставаться в четырех стенах, ей нужно выходить на улицу и подвергать сомнению очевидное.

Теперь по дням: 5 и 7 ноября идут «Путешествия по переулку» — маршруты между короткими работами в разных уголках Старого Яффо, два маршрута в каждый из дней. Музыкальные вечера проходят на улице Яфет, 27: 5 ноября в 21:00 играет «Никотин», в 22:00 выступает Эфрат Бен-Цур, а 6 ноября в 21:00 — Пелег, в 22:00 — «Витарти». Спектакли Ариэля Коэна, Ориэн Михаэли и Яэль Мор идут 6 ноября в театре «Аль-Мина». Программа Ури Геллера и Ришарда Бромберга, спиритический сеанс «XPIRIT», проходит 5 ноября в Музее Ури Геллера. Единственное выступление Илана Пеледа и Яэль Поляковой с яффской «хафлей» (застольем с музыкой) состоится 7 ноября на улице Яфет, 27.

Сайт фестиваля и билеты: https://hasimta.com/for-crying-out-loud/

Программа: https://hasimta.com/for-crying-out-loud-plan/

Расписание: https://hasimta.com/for-crying-out-loud-schedule/

Facebook театра: https://www.facebook.com/hasimta/

Instagram театра: https://www.instagram.com/hasimta.theater/

Фестиваль FEX, фестиваль экспериментального фламенко, проходит с 4 по 7 ноября в Тель-Авиве — Яффо, Герцлии и Цфате под художественным руководством Адвы Ирмияху. Это площадка для исполнителей фламенко из Израиля, Испании и других стран, где показывают фламенко во всех его слоях — пение, музыку и танец, — с упором на современные и экспериментальные работы, соединяющие фламенко с другими видами искусства. Фестиваль проходит в театре «Ха-Баит» в Бейт Нисан Нативе, в культурном центре Мендель в Тель-Авиве — Яффо и в культурном центре «TEO» в Герцлии, а еще выезжает на периферию, в цфатский «Макамат» — школу музыки Востока. Часть программы отдана семьям: современное фламенко для детей по доступным ценам или бесплатно, а также события в открытом городском пространстве. После некоторых спектаклей пройдут мастер-класс, лекции и встречи с артистками. 5 ноября в «TEO» в Герцлии можно увидеть две работы: в 19:00 «Дер фламенка тэнцер» («Танцор фламенко» на идише) Хилеля Когана и в 21:00 «Alma Galbi» — фламенко для Офры Хазы, плод испано-израильского сотрудничества Адвы Ирмияху, Тулы Бен-Ари и Мануэля Касаса. Два автора из Ассоциации хореографов выступают на фестивале: Хилель Коген показывает премьеру, а Адва Ирмияху — свою последнюю работу.

Сайт фестиваля: https://fexfestival.co.il/

Instagram (там программа и билеты): https://www.instagram.com/fexfestival/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087381566838

Фестиваль «Тель-Авив» проходит со 1 по 8 ноября уже во второй раз, снова под художественным руководством Шломи Шабана, а организуют его мэрия Тель-Авива — Яффо вместе с «Амон вольюм» и «Форум продакшнс». Программа проходит в пять дней — 1, 4, 5, 6 и 8 ноября — и соединяет музыку, искусство, театр, литературу, танец и кино. Более 80 артистов покажут более 40 программ: оригинальные постановки, разовые вечера-посвящения, премьеры и встречи артистов из разных областей. Площадки: Тель-Авивский музей искусств, Центр сценических искусств, Бейт Ариэла, «Бейт Радикал» и «Гехал ха-Тарбут». Сердце фестиваля — музей: он превращается в живое пространство, где концерты, перформансы и галереи не отделены друг от друга.

Фестиваль открывается 1 ноября в Центре сценических искусств вечером «I’m a Tribe», посвященным продюсеру и музыканту Тамиру Мускету. Выступят Эвиатар Банай, «Balkan Beat Box», Гилад Кахана, Виктория Ханна, Шломи Шабан, Таир Хаим, SHOTNEZ и T&T в сопровождении «Израильской камераты. Иерусалим» и хора «Нона». 4 ноября Шими Тавори отмечает 50 лет на сцене с гостем-сюрпризом, имя которого не называется, а в 22:15 Шалом Ханох исполняет песни о Тель-Авиве в программе «Шагаю один по городу». Тем же вечером к 30-летию фильма «Клара ха-кдоша» выступят группа «Кордрой» и Шари Зак Леви, а перед показом Рони Кобан поговорит с режиссером Ари Фолманом. 5 ноября Асаф Амдурски празднует 30 лет второго альбомп, Том Яар играет программу «Партнеры по преступлению», а Нону поет акустическую версию вместе с хором «Нона». 6 ноября в 11:00 прозвучит «Квартет на конец времени» Оливье Мессиана, в 12:30 — «Титхацеф ве-таане» (грубо говоря, «Наглей и отвечай») с песнями Мати Каспи, а в 13:00 Рона Кенан покажет сольную программу «Генеральная репетиция». Вечером в «Бейт Радикал» начинается afterparty — за пультом Тамир Мускfт. Закроет фестиваль 8 ноября во Дворце культуры Ривка Михаэли вечером «Еще одна хорошая причина для вечеринки» с Алоном Эдером, Джимбо Джеем, Гитит Фишер, Гали Атари и Яиром Ницани.

Есть в программе и то, что с концертом не спутаешь: «Комната сна» с участием Орли Кастель-Блюм в специальном выпуске подкаста «Одна книга», премьера «BILTEEZ» с Эстер Рада, Даниэлем Замиром и Михаэлем Миттелем, «Хиллель» Шая Цабари и Патрика Сабага, особая версия «Комнаты» Инбаль Пинто, живая запись 200-го выпуска подкаста «1+1» Асафа Либермана, а еще полуночные показы «The Rocky Horror Picture Show» и «Голода» в память о парижском кинематографе.

Во многие залы музея ведет дневной билет Night Pass: он открывает галереи, выступления в них, сад скульптур и диджей-сеты, но не концерты в больших залах, билеты на которые покупают отдельно.

Сайт фестиваля: https://telavivfestival.co.il/

Программа: https://telavivfestival.co.il/program

Facebook: https://www.facebook.com/telaviv.fest

Instagram: https://www.instagram.com/telaviv_fest

Выбирайте. Или не выбирайте, а ходите на все по очереди, если научитесь делиться на три — то есть расстраиваться, но не расстраиваться.

Обожаю организаторов и продюсеров, которые, не сговариваясь, решили, что ноябрь в Израиле слишком короткий и три кинофестиваля надо провести одновременно. Причём в трёх концах страны: в Иерусалиме, в Галилее и в Араве, так что растроИться придётся почти буквально, а вот расстрОиться при этом не хотелось бы..

Раз уж выбирать всё равно придётся, вот что в каждом из них есть:

Фестиваль анимации AniNation проходит в Иерусалимской «Синематеке» с 3 по 7 ноября и отмечает свое десятилетие. Открывается он 3 ноября в 20:00 первым конкурсом AniNation для израильской анимации — всего восемь короткометражек. В программе также одиннадцать премьер из разных стран, среди них «Новый рассвет» японца Ёсиюки Синомии, показанный в конкурсе Берлинского фестиваля, и китайский «Атлас магии».

3 ноября в 17:00 пройдет встреча с Тарой Стронг, озвучившей «Хелло Китти» и «Суперкрошек», на английском.

4 ноября — международная конференция с делегацией представителей индустрии,

5 ноября — вечер «абсурдных питчей», на который заявки принимаются до 25 октября.

В субботу 7 ноября семейный день: мультфильмы, мастерская рисунка и анимации студии «Дети-дикари» и детская дискотека «Пакотека».

AniNation, Иерусалим, 3-7 ноября

Сайт и программа: https://jer-cin.org.il/he/anination2026

Фейсбук: https://www.facebook.com/AniNationFestival/

Инстаграм: https://www.instagram.com/jerus_cin/

Билеты: на странице каждого сеанса на сайте «Синематеки» есть кнопка «Билеты»; страница с программой фестиваля та же, что выше.

Фестиваль документального кино Docaviv Galil проходит в Маалот-Таршиха с 5 по 7 ноября, уже в 18-й раз. Открывает его фильм Рана Таля «Кевес ха-Шиша-Асар — воссоединение» о возвращении на сцену детского альбома, ставшего саундтреком израильского детства 48 лет назад. Закрывается фестиваль концертом Асафа Амдурского с песнями Эстер Офарим и фильмом «Эстер» Шакеда Горена. В программе около двадцати картин, в том числе «Сломанный английский» о Марианне Фейтфулл, фильмы, завоевавшие призы фестивалля Docaviv в Тель-Авиве, местный фермерский рынок и туристическая поездка, связанная с одним из фильмов. Отдельный блок «Крылья»: три фильма по 22 минуты, снятые жителями Маалот-Таршиха и окрестностей в киномастерской Центра искусств. 6 ноября в 11:00 в галерее Центра откроются две выставки, а в 12:15 покажут фильм «Черты лица» о художнике-фотороботисте Гиле Джибри.

Docaviv Galil, Маалот-Таршиха, 5-7 ноября

Сайт: https://www.docaviv.co.il/

Фейсбук: https://www.instagram.com/docaviv

Инстаграм: https://www.facebook.com/docaviv

Кинофестиваль «Арава» проходит с 4 по 14 ноября уже 15-й раз. Фильмы показывают под открытым небом в природном заповеднике Ашуш рядом с кибуцем Цуким, и в этом году экранов впервые два, благодаря пожертвованию семьи Видор. Программа составлена из заметных фильмов крупнейших мировых фестивалей, классики, израильского кино, специальных программ, посвящённых отдельным режиссёрам, семейных сеансов и коротких фильмов, снятых за год в Негеве и Аpаве при поддержке фонда Negev Film Fund. Продажа билетов уже идёт, расписание на сайте aravaff.co.il, билеты и ночлег можно заказать по телефону 052-366-6646.

Кинофестиваль «Арава», 4-14 ноября

Сайт, программа и билеты: https://aravaff.co.il/ (билеты и ночлег также по телефону 052-366-6646)

Инстаграм: https://www.instagram.com/aravafilmfestival/

Фейсбук: https://www.facebook.com/sratim.arava

Если честно, я бы взяла отпуск и просто поехала по кругу. Но мне пока что приходится выбирать, и вы тоже выбирайте: 5-7 ноября совпадают все три фестиваля.