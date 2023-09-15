«Голда». История одной войны

Фильм “Голда” израильского режиссера Гая Натива с Хелен Миррен в главной роли в октябре будет показан в Израиле с субтитрами на русском языке в рамках проекта “Линия жизни”. Этот фильм – взгляд на события октября 1973 года глазами Голды Меир, четвертого премьер-министра Израиля и самой известной женщины в истории нашей страны.

50 лет назад, 6 октября 1973 года началась Война Судного дня. Мир запомнил ее как блестящую победу Израиля всего через 19 дней после одновременного нападения Сирии и Египта. Израиль же помнит и другое: политические ошибки, ужасные цифры потерь, растерянность руководства и изобретательная операция, которая затем войдет во все учебники военного дела.

Война Судного дня оказалась одной из самых трудных для Израиля, стала причиной глубоких перемен и в стране, и на всем Ближнем Востоке. Фильм “Голда” – воспоминание об этих напряженных днях глазами Голды Меир, ведущей нацию через войну. Действие происходит одновременно в двух временных отрезках: во время войны и разбирательстве комиссии Аграната 1974-1975 годов, по ходу которого Голда дает показания. Материалы этого расследования были полностью опубликованы лишь 10 лет назад.

Это не биографический фильм. В нем нет воспоминаний и флэшбеков, мы не знаем, какой Голда была в детстве или юности, как стала премьер-министром. В фильме ей 75 лет, она глубоко больна, но об этом знают единицы. Она – одинока, единственный близкий человек – ее верная ассистентка. Главное, на чем сосредоточен режиссер – внутренний мир Голды.

«Я хотел разобраться, кем была эта женщина, особенно во время войны. В результате фильм сосредоточен преимущественно на Голде. Она разрывается между своей политической деятельностью и борьбой с раком, который убьет ее пять лет спустя. Я думаю, что многие люди не знали, что она была больна, не знали о физических мучениях, через которые она прошла. В ее теле происходила такая же война, как и в душе», – говорит режиссер фильма Гай Натив.

Гай Натив родился в Тель-Авиве, закончил факультет кино и телевидения художественной школы “Камера обскура” в Тель-Авиве в 2012 году. За следующие несколько лет Гай создал два полнометражных фильма и три высоко оценённых короткометражных фильма. Его фильмы “Потоп”, “Чужие” и “Офсайд” (совместно написанные и снятые с Эрезом Тадмором) получили более двадцати наград на международных кинофестивалях, включая «Хрустального медведя» на Берлинском кинофестивале и приз за лучший короткометражный фильм на кинофестивале “Сандэнс”. В 2018 году Наттив снял фильм “Кожа” – о войне банд в маленьком городке, причиной которой стала улыбка чернокожего белому ребенку в супермаркете. Фильм получил премию Оскар в номинации “лучший игровой короткометражный фильм”.

Спустя 20 лет после первого успеха Наттив привез на Берлинский фестиваль 2023 года фильм “Голда”, который был показан во внеконкурсной программе с большим успехом. Сценарий написал Николас Мартин, которого зрители знают как сценариста фильма “Примадонна” с Мэрил Стрип в главной роли, а также популярного сериала “Чисто английские убийства”.

Стилистически «Голду» можно сравнить с недавним «Оппенгеймером». Это психологическая драма о войне, действие которой происходит в основном в закрытых помещениях: конференц-залах, подземном командном центре и в доме Голды Меир, и все это в облаке постоянного дыма, поскольку Голда была заядлой курильщицей. Гай Натив смешивает игровые сцены с документальными кадрами, где мы видим реальную Голду.

В заглавной роли – обладательница “Оскара”, премий “Тони”, BAFTA, “Оливье”, “Золотой глобус” дама-командор Британской империи Хелен Миррен. Эта актриса сыграла уже много женщин у власти: английских королев Елизавету I и Елизавету II (фильм “Королева”), российскую императрицу Екатерину Великую, жену императора Калигулы Цезонию. Помимо этого в фильмографии Хелен десятки ролей буквально во всех жанрах.

Новость о том, что Херен Миррен прошла кастинг на роль Голды Меир, вызвала волну споров и негодования: одну из самых значимых фигур еврейской истории сыграет актриса, в крови которой есть русская и британская кровь.

Однако Натив рассказывал, что уже после первой встречи с Миррен в Zoom он окончательно убедился, что она может сыграть Голду: “Я увидел в ней смесь мягкости и твердости, которая напомнила мне и мою бабушку, и Голду Меир”.

“Натив и Миррен создают образ Меир как драматического персонажа, разрушая образ милой бабушки, который до сих пор сохранился у многих американцев… В то же время, показывая ее хрупкость и уязвимость, они очеловечивают ту, кого называли Железной Леди задолго до того, как Тэтчер присвоила себе этот титул“. (из рецензии The Hollywood Reporter)

Эта роль стала вызовом даже для такой прославленной актрисы. Ей пришлось изменить внешность, походку, осанку и акцент. Сложный грим занимал несколько часов. Кроме того, Миррен понимала, что ее неизбежно будут сравнивать с блистательной Ингрид Бергман, которая сыграла Голду Меир в фильме “Женщина по имени Голда” в 1984 году, и получила за эту роль множество премий.

Однако, Хелен Миррен известна не только своим умением вживаться в роли сильных женщин, но и бунтарским духом. В новом фильме мы видим ее и беспомощной, и безжалостной, хитрой и прямолинейной, раздираемой чувством вины своей и берущей на себя вину чужую.

“Необъяснимым образом сквозь килограммы грима показаны и стальной дух прототипа, и моментально узнаваемые харизма и интонации Хелен Миррен”. – из рецензии Антона Долина на сайте “Медуза”.

Актерский состав второго плана полон звезд. Французская актриса Камиль Коттен, которую многие зрители знают по телесериалу “Позвоните моему агенту”, выразительно и сдержанно играет Лу Каддар, ассистентку Голды. В роли Давида Элазара – известнейши израильский актер Лиор Ашкенази. Генри Киссинджера, с которым Голду связывают не только дипломатические, но и личные отношения, сыграл американский актер, режиссер и сценарист Лев Шрайбер, обладатель 6 номинаций на “Золотой глобус”, лауреат премии “Тони”. Израильский актер Охад Кноллер, получивший известность после ролей в драме “Йосси Джаггер”, а затем в фильмах “Мюнхен” и “Повести о любви и тьме”, сыграл будущего премьер-министра Ариэля Шарона.

Все критики отметили впечатляющее звуковое оформление, созданное Нивом Адири, израильским звукорежиссером, обладателем “Оскара” за лучший звук в фильме “Гравитация”. Музыку для фильма написала композитор Даша Дауэнхауэр, родившаяся в Москве и живущая в Германии. Эта 31-летняя композитор – уже обладательница европейского “Оскара” за музыку к фильму “Берлин. Александреплац” и признана восходящей мировой звездой.

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Проект «Линия жизни. Израиль» представляет: фильм “Голда”

Фильм демонстрируется на английском языке с субтитрами на русском.

Расписание показов:

10.10.23, 19:30, Раанана, кинотеатр Лев Раанана

11.10.12, 19:30, Иерусалим, кинотеатра Лев Смадар Иерусалим

12.10.23, 19:30, Тель-Авив, кинотеатр Лев Тель-Авив

13.10.23 в 12:00 и 20.10.23 в 12:00, Хайфа, Синематека Хайфа.

Заказ билетов: https://fn.kassa.co.il/announce/76008

https://bravo.newsru.co.il/announce/76008

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Фотографии предоставлены продюсером проекта «Линия жизни. Израиль»