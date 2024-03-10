Flowers – грандиозная выставка цветов в Тель-Авиве

Верхнее фото @ Banda Production

Только в течение 8 дней в Тель-Авиве можно будет увидеть 2 миллиона цветов со всего света

Фестиваль цветов в Голландии, Королевская выставка цветов в Челси, тайский Чиангмай, Парад роз в Пасадене… посмотреть на эти и другие праздники цветов ежегодно съезжаются десятки миллионов туристов со всего мира. Раньше ради них пересекали моря и океаны также многие израильтяне. Но в 2024 году у них не будет такой необходимости.

В этом году прекрасные и редкие цветы, роскошные композиции и впечатляющие фигуры из цветов сами приедут в Израиль! В дни предстоящего праздника Песах в комплексе Expo Tel Aviv пройдет крупнейшая в Израиле международная выставка цветов – FLOWERS.

С 22 по 29 апреля 2024 года в главном выставочном комплексе Тель-Авива впервые состоится грандиозная выставка, на которой будут представлено более 2 миллионов цветов – в их естественном виде, в букетах, композициях и даже гигантские фигуры из цветов самых разных форм и размеров.

Разработкой оформления выставки занимались известная декоратор торжеств Хая Алони и дизайнер мультимедиа Гиль Тейхман. Стоимость проекта оценивается примерно в 8 млн. шекелей.

Большую часть растений, включая редкие виды цветов, специально доставляют в Израиль со всего света, но будут в экспозиции и цветы, выращенные в нашей стране, в том числе, в окрестностях сектора Газа.

Посетителей ждут незабываемые впечатления от путешествия в мир цветов, павильонов с захватывающим дух оформлением, буйства красок и, конечно же, ароматов, которые станут неотъемлемой частью выставки.

Это уникальное путешествие начнется в волшебном тропическом лесу с его яркими цветами, экзотическими растениями и вечнозелеными папоротниками.

По пути вам встретятся также представители тропической фауны – огромные фигуры животных, состоящие только из цветов. Вы окажетесь на острове, пройдете по 30-метровому мосту через ручей и познакомитесь с разными сторонами жизни тропических джунглей. Вас будут окружать типичные для этой местности животные, летающие в воздухе птицы и бабочки, обезьяны и змеи, сделанные из цветов. А мультимедиа и звуковые эффекты дополнят иллюзию погружения.

Во второй части экспозиции вы попадете во впечатляющий цветочный лабиринт, имитирующий «цветочный дождь», на огромное озеро с лебедями и островом в центре. Оттуда путешествие продолжится к небесным светилам – солнцу, луне, звездам, созданным из цветов. А следующей остановкой станет фантастический лес со световыми спецэффектами.

Третья часть выставки погрузит вас в мир сказок, где вы сможете побывать на чаепитии Алисы и огромной шахматной доске с фигурами в форме цветов высотой с человеческий рост.

На всей территории выставки вам будут встречаться необычные цветы со всего мира в сопровождении подписей и пояснений. Среди выставочных павильонов расположатся кинозалы для демонстрации фильмов о мире цветов, аттракционы для детей и всей семьи, фотобудки, красивые фонтаны, зоны отдыха и киоски с закусками.

Выставка FLOWERS будет проходить в крытом кондиционированном помещении, где есть бомбоубежище, рядом находится большая парковка.

Дни и часы работы выставки FLOWERS:

Воскресенье-четверг и суббота – 09:00-21:00 (последний вход в 19:30)

Пятница – 09:00-19:00 (последний вход в 17:30)

В канун праздника – 09:00-17:30 (последний вход в 16:00)

Билеты можно приобрести в «Браво»: https://bit.ly/48MIvcX

*Для детей до двух лет вход бесплатный.

Сайт выставки: https://www.flowers2024.co.il/

Photos by Banda Production

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting