Истории из джунглей – в герцлийской «Арене»

Совсем скоро вы сможете совершить чудесное и познавательное путешествие в самое сердце джунглей без сумасшедших затрат, без трансантлантического перелета и джет-лага, вообще не выезжая из страны.

В преддверии праздника Песах в комплексе «Арена Герцлия» откроется первая в своем роде зрелищная, образовательная и интерактивная выставка для всей семьи, посвященная удивительному миру обитателей джунглей.



Jungle Story — новый проект создателей выставки Bugs World, которую посетили более 120 000 израильтян, начнет работать 4 апреля и предложит мультисенсорный опыт для взрослых и детей, сочетающий в себе азарт, воображение и обучение в доступной и наглядной форме.

Уникальная выставка Jungle Story расположится на площади около 1500 кв. м. и будет включать в себя огромные реалистичные фигуры животных, 3-метровые экспозиции, интерактивное шоу и обширную информацию о растительном и животном мире джунглей.

Как ленивцу удается вести столь размеренный образ жизни? Что превращает крокодила в суперхищника? Как пираньи обнаруживают добычу на расстоянии? И почему клюв тукана представляет собой живой «рекламный щит»? Вы сможете найти ответы на эти и многие другие вопросы в одном месте!

Посетители получат редкую возможность заглянуть в мир далеких от Израиля тропических лесов, ведь выставка переносит магию джунглей прямо в городское пространство! Около 20 реалистичных фигур диких животных высотой от 2 до 3 метров помещены в обстановку, воспроизводящую их естественную среду обитания. Интерактивные аттракционы тоже имитируют дикие джунгли. А установленные рядом с экспонатами интерактивные дисплеи и видеоэкраны помогут узнать много полезной и расширяющей кругозор информации, любопытных подробностей и интересных фактов.

Кроме того, на выставке вы найдете креативные фотозоны, оборудованные возле гигантских фигур животных, уголки творчества, увлекательные развлечения для всей семьи, разнообразные обучающие мероприятия, которые позволят не только получить новые знания, но и углубить связь с миром природы.

А в конце выставки вас ждет «Путешествие в Амазонку» – оригинальное 40-минутное интерактивное шоу с участием актера и 360-градусными видеопроекциями. В представлении рассказывается история любопытного мальчика Мики, который боится встреч с дикой природой, но после неожиданного падения оказывается в самом сердце Амазонки. Там он встречает умную и забавную обезьянку Дудика, и вместе они отправляются спасать тропический лес, которому грозит уничтожение. В этом путешествии Мики открывает для себя чудеса природы и учится быть защитником окружающей среды.

Выставка Jungle Story будет работать с 4 апреля в комплексе «Арена Герцлия»:

С воскресенья до четверга, а также в будние дни праздника Песах – с 10:00 до 17:30

В субботу и праздничные дни – с 10:00 до 17:30

По пятницам и в канун праздников – с 10:00 до 14:30.

Особая скидки на семейные билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82005

Сайт выставки: https://www.junglestory.co.il/

Не упустите возможность отправиться в увлекательное путешествие в самое сердце джунглей!

Photos by Studio Brander

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting