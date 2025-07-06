«Королевство насекомых»: захватывающее путешествие в мир маленьких существ

Этим летом в Тель-Авиве пройдет выставка, способная по-настоящему удивить и взрослых, и детей. 12 июля в историческом комплексе мукомольного комбината на улице Саламе откроется уникальное «Королевство насекомых» — первый в Израиле интерактивный музей нового поколения, сочетающий экспозиции, технологии и искусство.

Выставка перенесёт гостей в удивительный мир крошечных созданий, которые, по сути, являются хозяевами нашей планеты. Насекомые составляют более 80% всех известных видов животных на Земле. Их невероятное разнообразие поражает: от светлячков, способных светиться благодаря биолюминесценции, до бабочек, чьи глаза видят ультрафиолетовые узоры, недоступные нашему взгляду.

Внутри музея посетителей ждут огромные модели насекомых и динамичные экспозиции на базе искусственного интеллекта, богатые декорации и фантастический видео-арт, цифровые экраны и видеопроекции, эффектная подсветка и оригинальное звуковое оформление. Всё это создаёт многослойную атмосферу, где хочется не только смотреть, но и фотографировать каждую деталь.

Различные тематические зоны откроют для посетителей волшебный мир насекомых. Здесь можно будет пройтись по «бесконечной» комнате светлячков, сверкающей огоньками в стиле infinity, заглянуть к огромному пауку в кинематографический и музыкальный тоннель с захватывающими спецэффектами, зайти в муравейник, где экраны помогут вам погрузиться в подземную жизнь колонии, попасть в иммерсивный зал с бабочками, который словно оживает от движения и красок. А в дождевом лесу ощутить атмосферу тропиков с их влажностью, звуками и особым светом. И это лишь часть того, что ждет вас и ваших детей в этом удивительном и масштабном проекте.

«Королевство насекомых» приглашает всех стать гостями удивительного мира, скрытого от нашего взгляда в траве и кронах деревьев. Это место, где можно не только восхититься художественным дизайном и по-настоящему инстаграмными пространствами, но и узнать, насколько важны насекомые для планеты. Без их крыльев и крохотных лапок природа попросту не была бы такой, какой мы её знаем.

Музей предлагает уникальное сочетание: интерактивное развлечение, ультра-современную мультимедию, увлекательные образовательные материалы и активный семейный досуг.

Не пропустите возможность подарить себе и своим детям необычное, познавательное и волшебное приключение этим летом в Тель-Авиве!

Выставка будет работать с 12 июля 2025 в комплексе исторической мукомольни по адресу: Тель-Авив-Яффо, улица Саламе 25.

Билеты на сайте: https://best.kassa.co.il/announce/83054

Рекомендуется для детей от 3 до 12 лет.

Photos by ©Studio Brander

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting