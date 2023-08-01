Леонид Школьник: «Ребята, которые приехали недавно в Израиль, уже навели шороху»

«Израиль сделал самое главное – он нас принял, он нас не бросил!»

Так, с благодарностью говорит сценарист, продюсер, ведущий многочисленных юмористических телешоу, на СТС, НТВ, ТНТ, Муз-ТВ – Леонид Школьник. Один из создателей программ: «Ледниковый период», «Цирк со звездами», «Вечер с Максимом Галкиным», «Где логика?» в прошлой жизни, а в этой, наш соотечественник, организатор и ведущий шоу «Большой стендап в Бат-Яме». Накануне праздника стендапа – самого смешного события летнего сезона, где на одной сцене соберутся ярчайшие комики страны, он дал нам эксклюзивное интервью. Леонид Школьник рассказал о работе с большими звездами, «Тыквенной алие» и будущем стендапа в Израиле.

– Леонид, Вы, кроме всего, еще и автор ряда популярных Камеди-форматов: «Смех без правил», «Убойная лига», «Где логика?». Что из созданного на телевидении в первую очередь служит для вас поводом для гордости?

– Знаете, любое шоу, которое просуществовало в эфире больше полугода – это уже неплохо. Из огромного количества шоу, которое ты производишь, очень небольшой процент имеет долгую успешную судьбу. Моя гордость – шоу «Где логика?». Это действительно оригинальный формат. Семь лет был в эфире. И кто знает, сколько бы еще лет просуществовал, если бы не огромные перемены в жизни страны. Викторина, это один из моих любимых жанров. Может быть, потому что я повзрослел, у меня появились дети, и мне вообще захотелось с ними играть в эти интеллектуальные игры.

Я был одним из авторов оригинального Comedy Club. Мы начали производить форматы для молодого канала ТНТ и аккумулировали огромные творческие ресурсы со всего бывшего СНГ. Это были очень талантливые ребята, многие из которых сейчас успешно развивают свою частную карьеру уже как стендап-комики, как артисты эстрадного жанра и как ведущие.

– Вы работали с большими звездами. Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Максим Аверин, Геннадий Хазанов, Людмила Гурченко и вот теперь Кирилл Сафонов. Чем вас удивляли эти люди? Тяжело ли работать со звездами? И может ли продюсер позволить себе работать с ними, как с классическими подчиненными, указывать им на их ошибки?

– С Кириллом Сафоновым мы познакомились уже в Израиле и у нас образовался творческий тандем, чему я очень рад! Конечно, в работе со звездами все индивидуально. Все зависит от контекста, от времени, от той точки в карьере, в которой он находится. Творческий процесс — это процесс взаимного обучения. Я поражался трудоспособности и перфекционизму Максима Галкина. Я был просто в восторге от Людмилы Марковны Гурченко. А кто не был? Просто прикоснуться к этому человеку, посидеть рядом, пообщаться было большим подарком. Я видел, как она относится к работе, насколько недосягаем уровень ее рабочей этики. Когда она выходила на сцену и снимала по несколько дублей номера с Максимом Авериным, она выкладывалась на 100%.

Иван Ургант оказал огромное влияние на меня как на автора. Своим оригинальным юмором, своим взглядом на вещи, отношением к аудитории. Он – представитель актерской династии, он был из другой культурной среды и многому меня научил. Например, тому, что в шутке зачатую важнее подтекст, что ирония должна быть тонкой, каким-то вещам интуитивным, которые также воздействуют на зрителя, а еще создают артисту неповторимый образ. Мне очень нравилось работать с Дмитрием Нагиевым. Он очень техничный артист, который справляется с любой задачей. Улучшает качество того материала, который ты приносишь.

– Вы уже больше года в Израиле. Как вас приняла страна? Как вам в роли представителя этой новой «Тыквенной алии»?

– Нас так назвали. Куда деваться? Мы не отмахивались. Не самое плохое название, если сравнить с «колбасной». Первый раз я приехал в 2001 году, будучи совершенно юным. Я успел пожить в кибуце, поработать на заводе, поработать в отеле официантом. Потом вернулся в Москву, где занялся своей карьерой. Но тогда у меня была цель, а сейчас, независящая от меня причина, понимаете, две разные вещи. Когда тебя подталкивают какие-то обстоятельства, и ты меняешь место жительства, то, конечно, искать себя на новом месте дольше и сложнее. И сейчас тысячи людей проходят этот путь. Это непросто. И я бы не стал говорить, что Израиль должен был как-то особенно нас встречать, потому что – это страна, в которой есть свои традиции, законы, устои. Израиль сделал самое главное – он нас принял, он нас не бросил. Нам самим надо найти свою нишу и найти свое место. Ребята, молодые комики, которые приехали недавно, уже навели шороху. Есть несколько клубов в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и несколько сообществ стендапистов, которые постоянно работают не только над проведением отдельных вечеринок для публики. Они создают YouTube-контент, они собирают людей для семинаров, они проводят очень интересные встречи с приехавшими звездами стендапа, которые сейчас рассеялись по миру: от Казахстана и Грузии до Португалии и Испании. Русскоязычные комики, все приезжают в Израиль. Израиль стал одной из площадок, на которой им рады, они здесь могут насладиться свободой слова.

– Может ли юмор спасти мир? Излечить нас от шока, который иногда вызывают политические катаклизмы в нашей стране?

– Юмор сам по себе никогда не был предназначен для того, чтобы менять мир. Это лишь инструмент, чтобы диагностировать какие-то вещи в обществе. Юмор — это самая быстрая человеческая реакция на ситуацию. Ты переходил дорогу и тебя чуть не сбил курьер, который вёз пиццу, и ты на это отреагировал, уже через секунду рассказывая об этом своим друзьям. А вечером ты вышел на сцену, рассказываешь об этом, и люди видят в твоей реакции то, что им близко и понятно. Они слушают рассказ о твоей жизни и понимают, что ты попал в точку – это именно то, о чём они все думали, просто не могли так остроумно сформулировать. Так было со времён Салтыкова-Щедрина до Жванецкого. Очень важный мостик между людьми.

– Расскажете о вашем ближайшем большом проекте?

– Большое стендап-шоу в прекрасном городе Бат-Ям. Сборный концерт очень ярких комиков со всего Израиля. Запоминающееся событие. Приглашаю всех желающих на это мероприятие 3 августа. Билеты в кассе «Браво»! Приходите и, возможно, вы откроете для себя этот жанр заново.

С Леонидом Школьником беседовала София Нимельштейн.

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«Большой стендап в Бат-Яме» – самое смешное событие летнего сезона состоится

3 августа, в «Гейхал а-тарбут» Бат-Яма. Самые яркие стендап-комики страны соберутся на одной сцене, чтобы рассказать свои лучшие монологи и зарядить всех отличным настроением до 120 лет. В Большом стендапе примут участие такие звезды израильского юмора, как Кирилл Селегей, Миша Слоущ, Константин Ронченко, Вова Тамаркин, Влад Слободов, Антон Куликов, Коля Ким.

Организатор и ведущий шоу «Большой стендап в Бат-Яме» – Леонид Школьник.

«Мир выжил, потому что смеялся», «смех продлевает жизнь», «минута смеха заменяет 10 минут кардиотренировки»… Если хотя бы часть этих выражений – правда, то 3 августа у вас появится возможность стать практически бессмертными! А все потому, что в этот день состоится самое веселое событие летнего сезона.

Приходите на Большой стендап в Бат-Яме в любом настроении, а уходите в отличном! Будет очень-очень смешно!

3 августа 2023, четверг, 19:30

«Гейхал а-тарбут» Бат Яма по адресу: ул. Офир 3

Билеты здесь: https://bit.ly/3XXf5Vy

Фото Л.Школьника: Дмитрий Андриюк.

Фотографии предоставлены организатором шоу – Леонидом Школьником.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting