Лето с динозаврами: «Парк Юрского периода» впервые в Израиле

Верхнее фото: by ©Studio Brander



Загадочный и экзотический мир динозавров, вымерших больше 65 миллионов лет назад, неизменно вызывает жгучее любопытство у взрослых и детей. Этим летом Израиль ждёт событие, которое обещает стать настоящей сенсацией и захватывающим приключением для всей семьи. Впервые в нашу страну приезжает международная выставка-аттракцион «Парк Юрского периода», которая оживит доисторический мир прямо в центре Израиля.

Одна из самых обсуждаемых мировых аттракций откроет свои двери с 17 июля 2025 года в комплексе|«Гейхаль Тото» в Холоне, на территории LaPark.

Грандиозное приключение будет начинаться с увлекательного визуального путешествия. Посетители поднимутся на корабль, выполненный в виде древнего морского судна, смогут наблюдать за бушующим морем через окна, а экраны покажут им живописный путь к таинственному острову.

По прибытии перед ними откроется захватывающий вид: тропическая зелень, гигантский динозавр в центре и легендарные ворота Парка Юрского периода, приглашающие войти в мир, где фантазии становятся реальностью.

Дальше путешествие продолжится через густые джунгли — на базу команды исследователей, в компьютерные залы и комнаты управления, машинное помещение и темные вольеры, хранящие своих опасных обитателей. Сердце забьётся чаще, когда гости попадут внутрь интерактивной клетки с впечатляющими спецэффектами, звуками и драматическим светом, а затем окажутся посреди живой саванны, где свободно гуляют величественные динозавры.

Завершится маршрут в современной лаборатории по изучению древних гигантов, приоткрывающей завесу тайн палеонтологии, где на передний план выходит наука.

Каждая деталь выставки тщательно продумана: от реалистичных декораций и мощной акустики до новейших технологий, которые воссоздают магию знаменитой вселенной «Парка Юрского периода».

А тех, кто захочет продлить веселье, в конце маршрута ждет огромная фан-зона с интерактивной выставкой, где можно поближе познакомиться с динозаврами, покататься на мини-поезде, испытать свою силу и ловкость в веревочном парке, поиграть в активные игры, попрыгать в джимбори, сделать незабываемые снимки в специальных фотозонах, порисовать или даже покататься верхом на доисторическом ящере.

Не упустите шанс прикоснуться к эпохе динозавров, и это лето точно станет незабываемым!

Аттракцион рассчитан на детей от 3 до 14 лет и подходит для всей семьи. Обратите внимание: билеты обязательны для детей с двух лет.

Полная цена билета: 119 шекелей

В рамках предпродажи: 99 шекелей

Эксклюзивное предложение для клиентов MAX: билет всего за 39 шекелей + подарок каждому ребенку! Существуют дополнительные льготы для владельцев различных кредитных карт, членов потребительских клубов и профсоюзов.

Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/83008

Производство: Forum Productions и Hogegim Productions

Комплекс «Тото», LaPark находится по адресу: бульвар Йерушалаим 220, Холон. На месте есть бесплатная парковка.

Photos by ©Studio Brander

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting