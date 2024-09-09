«Любим искусство – творим искусство» – с 12 по 14 сентября 2024 года в Тель-Авиве

«Любим искусство – творим искусство» – традиционный уик-энд «открытых» студий, галерей, мастерских, ателье и частью – музеев, который проходит в Тель-Авиве уже и не вспомнить в который раз. В прежние, более спокойные и менее жаркие годы, уик-энд «Любим искусство – творим искусство» напоминал народные вечерние гулянья от выставки к выставке, плавно струящиеся в ночь… Сейчас – всё потише ,чуть более чинно, жарче и организованнее. В течение трех дней – с 12 по 14 сентября 2024 года – в Тель-Авиве и окрестностях нашего «большого апельсина» будут показываться и проходить разнообразные художественные проекты и мероприятия, большинство из которых созданы специально для «Любим искусство – творим искусство».

Сразу ссылки – https://www.facebook.com/events/827826346133015

https://www.facebook.com/LovingArt.MakingArt

אוהבים אמנות. עושים אמנות. 2024 | עיריית תל אביב – יפו (tel-aviv.gov.il)

В этом году главная выставка уик-энда «Любим искусство – творим искусство» под названием «Смешанные чувства» пройдет в парке «ха-Хурша» на юге Тель-Авива в квартале Абу-Кабир. Одноврменно другие проекты будут представлены в Центре Сузан Далаль, в комплексе «ха-Тхия, 14», в рамках «Art in Public Space» – אוסף האמנות העירוני муниципальной коллекции произведений искусства в общественном пространстве (подробности об идее коллекции – https://www.facebook.com/events/989461972760862/), и в других общественных центрах и культурных центрах Тель-Авива.

Как и каждый год, наряду с крупными мероприятиями, более 140 художников откроют свои мастерские для широкой публики, дополнительно к 20 галереям и к 4 музеям, которые будут работать часть времени бесплатно и заодно, чтобы было всем еще интереснее, проведут особые мероприятия в этот уик-энд. Только в Кирьят-ха-Млаха – в месте самой большой концентрации студий и галерей в Израиле в рамках выставки уик-энда «Любим искусство – творим искусство» можно будет посетить о 25 галерей и выставочных пространств, а также «открытые» студии 95 художников, фотографов и дизайнеров, которые сосредоточены в работают в комплексе Кирьят-ха-Млаха. Мероприятия «Открытых студий» будут сопровождаться pop-up выставками, квестами по студиям, курсами литературной адаптации, концертами, экскурсиями и чем только нет, скорее всем чем только да! Подробности вот здесь – https://www.facebook.com/events/519630583771288/

Главная выставка уик-энда «Любим – творим искусство» в этом году пройдет в парке «Ха-Хурша» (с увлекательным прошлым и обновленным будущим – так дерзновенно пишут организаторы о парке). На выставке под названием «Смешанные чувства» упоминается не состоявшийся в 2023 году подобный уик-энд, который, естественно был отложен. Выставка в ее нынешнем издании была скорректирована и предлагает различные способы взглянуть на реальность через произведения искусства: от эскапистской передышки, необходимой для укрепления душевных сил до возможности глубоко погрузиться в сложности, напряженность и трудности, которые стали реальностью жизни в Израиле. На выставке будут представлены работы 35 израильских художников – вход свободный, все приглашены. Там же, на выставвке «Смешанные чувства, будут проходить мастер-классы для детей, различные мероприятия и экскурсии.

Вот еще несколько примеров из сотен мероприятий:

Мастер-классы для детей в Центре культуры «Дубнов».

Семинар на тему «Текстиль, искусство и мода в Африке» и экскурсия по дому Файтеловича (Культурный центр «Файтелович» на улице Виткин, 10) – модернистскому жилому зданию середины 20-го века, в котором жили д-р Файтелович, израильский востоковед и исследователь эфиопского еврейства и культуры, и его жена Мара (Мириам). Экскурсия расскажет об истории дома и его архитектурных особенностях, а также представит его как новый культурный центр.Выставка видео и медиа-искусства на открытом воздухе в Центре Сузан Даллаль, повященная движению и хореографии.

Экскурсии от TALKING ART среди старых и новых скульптур в парке «Мидрон» в Яффо , Экскурсии в парке Ганей Йегошуа.

Кулинарный pop-up.

Концерты в студии «Аннет».

Семинары и специальные мероприятия для всей семьи в общинных центрах в Неве Элиэзер, Бейт ха-Беэр и в БейтЛиблинг

Подробная информация обо всех мероприятиях размещена на специальном сайте муниципалитета Тель-Авива по ссылке https://cutt.ly/Fem9VLkb

Мероприятия пройдут в следующие часы:

Четверг 12.09.24 19:00-23:00

Пятница 13.09.24 10:00-17:00

Суббота 14.09.24 10:00-21:00

Даты и часы работы студийных пространств по всему городу:

Пятница 13.09.24 10:00-17:00

Суббота 14.09.24 10:00-17:00