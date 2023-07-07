Мне трудно читать этот город

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Галерея Zemack, на мой взгляд, одна из самых сильных в Тель Авиве, откровенно и самым решительным образом апроприировала граффити художников Ницан Минц и Деде, включив их объекты в традиционный «белый куб». И показав таким образом, что собственно такое этот кажущийся уличный хаос, энергия которого может быть под контролем. Выставка «Глаз – это дверь» (куратор Ярон Армати) предлагает нам и способ увидеть, и способ самим придумать образ города, и определенную тактику, чтобы осмыслить язык современного искусства.

О граффити Тель Авива написаны километры текстов, и похоже, что город действительно выбрал его своим визуальным языком. Как всякая речь он несет в себе повседневность, юмор и хулиганство, локальные социальные триггеры и глобальную повестку, коммерческую и декоративную функции. Вообще, я бы сказала, что дух Жана-Мишеля Баскиа витает над Тель Авивом, а из более ранних – тень Жоана Миро; в очередной раз далекое оказывается близким.

Но в исполнении Ницан и Деде язык граффити, конечно, поэтичен. Здесь интересно все, потому что «Глаз – это дверь» – гимн городу. Познание, принятие и гимн – отчасти это парадоксально, потому что история художников хорошо известна (https://www.israelculture.info/glaz-eto-dver-v-galeree-zemack), и город не всегда открывался им с лучшей стороны. Минц и Деде вынуждены были покинуть свою мастерскую в процессе джентрификации южного Тель Авива, и это стало напряженной предысторией выставки. Внутренний конфликт, утрата и любовь – в урбанистическом контексте – кажутся основным ее содержанием. Увы, город как дом не всегда удобен, но тем не менее, я вижу масштабную роспись Минц и Деде в TLV Mall, отличный видеофильм о создании огромного мурала в Яффо, и хочется верить, что город все же ценит своих художников.

Так вот, о языке, на сей раз визуальном и вербальном одновременно. Афористичный английский и иврит, который я пока только слушаю, а сейчас вижу как объект, как причудливый орнамент, наполненный смыслом. Письменная речь и лаконичность в цвете, графический стиль, соразмерность форм и объемов, и конечно то, что называется смешанной техникой: пластик, картон, включение осколков керамической плитки, частей мебели, фольги. На вершине этой условной пирамиды – пластыри как товар и образ. Взгляд зрителя натыкается на перфорацию, порезы и разрывы, но пластыри всегда под рукой, их много, это склейки во времени и в предмете, а дальше глаз ищет складку всего этого в единый сюжет – да-да, что-то фигуративное здесь тоже иногда просматривается. Эти самые пластыри, кстати, лишают поэзию Минц и Деде комплиментарности, она остается острой, как в основном все неконвенциональные граффити мира. Не любование туристов, не сантименты и ностальгия, нет, тель-авивская поэзия улиц далеко не благостна.

Образы возникают на гранях букв, на рельефной поверхности. Работа с материалом всегда интересна, и объекты для «Глаз – это дверь» сделаны тщательно, что и само по себе важно, и для пространства галереи имеет большое значение. Отмечаю это обстоятельство, потому что в последнее время то, что называется «мастерством», в современном искусстве не столь существенно – по разным причинам, но такое мнение звучит довольно часто.

А поэзия, ее обаяние очевидны… Смыслы иногда ускользают, но я постараюсь догнать их. Вот уже два года только смотрю и слушаю, но постараюсь понять.

Галерея Zemack, ул. Хей бе-ияр , Тель-Авив, 22 июня – 30 июля 2023 г.

Часы работы: воскресенье – четверг: 9:30 – 20:00 / пятница: 9:30 – 15:00

Вход бесплатный. Сайт https://zcagallery.com/