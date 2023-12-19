Моше Купферман. «Промежуточное состояние».

Верхняя иллюстрация: משה קופפרמן הדפס מתוך מצב ביניים דצמבר 2023

В кибуце Лохамей ха-Гетаот (https://www.loh.org.il/) на севере страны помимо известнейшего музея Бойцов гетто (https://www.gfh.org.il/) есть еще один музей – дом-студия известнейшего израильского художника, лауреата премии Израиля Моше Купфермана (https://kupferman-collection.co.il/), вся живопись которого была посвящена теме Катастрофы.

В субботу 23 декабря, в 11:30 в галерее кибуца Лохамей ха-Гетаот откроется выставка графики Моше Купфермана (1926-2003) бывшего, кстати говоря, одним из основателей этого кибуца, созданного выходцами из Польши в 1948 году – бывшими узниками Варшавского гетто и концлагерей, теми, кто выжил и смог после войны добраться до Израиля.

Название выставки «Промежуточное состояние» отражает общее ощущение этих дней: война в Газе, похищенные заложники, будущее которых неизвестно, эскалация на северной границе…

Несмотря на напряжение и неопределенность этих дней, кураторы галереи решили попытаться с помощью эстетики и искусства предложить что-то иное, помимо сводок новостей, посетителям галереи и открыть новую выставку.

Хотя… Большая часть гравюр на выставке – черного цвета. В свете неопределенности терзающего нас времени произведения Купфермана воспринимаются релевантными происходящему сегодня. На части гравюр – изображения пространств, кажущимися сожженными и разрушенными– такими, как на снимках сегодняшних новостных сайтов, хотя эти гравюры были сделаны много лет назад.

Выставка графики Моше Купфермана «Промежуточное состояние» продлится до 15 января 2024 года.

Кураторы: Михаль Хорвиц и Коби Сибони.

Часы работы галереи:

Понедельник – четверг: по предварительной договоренности по телефону 054- 4993737. Пятница: 9:00 – 14:00. Суббота:10:00 – 15:00.

https://www.facebook.com/kupfermangallery

Вот выдержки из старых текстов о Моше Купфермане и «Бейт Лохамей Гетаот»:

В музее «Бейт Лохамей Гетаот» постоянно проходят выставки искусства времен Катастрофы – выставки, потрясающие каждого посетителя, как и экспозиции традиционной живописи, рассказывающей о Катастрофе, документальные экспозиции, зал Памяти, Музей детей, зал Януша Корчака. В музейном и учебно-образовательном комплексе “Бейт Лохамей ха-Гетаот” собрано огромное количество материалов, посвященных Катастрофе европейского еврейства: свыше 90 тысяч книжных томов, видеотека из 600 фильмов, картины французского художника Давида Брайнина, сделанные в концлагере Camp de Royallieu. Музей носит имя Ицхака Каценельсона – поэта, погибшего в Освенциме.

В 1970-е годы было создано издательство “Бейт Лохамей ха-Гетаот”. В 1995 году был выстроен мемориал еврейских детей – “Яд-ла-Йелед”. А началось все в 1949-м году с небольшой комнаты и нескольких картин. Этот первый в Израиле музей, посвященный исследованиям Катастрофы.

В кибуце Лохамей ха-Гетаот есть еще и галерея художника Моше Купфермана , всю жизнь после репатриации в Израиль писавшего картины на темы Катастрофы. Помню, как его работы поразили меня много лет назад. Поражают и сегодня.

Моше Купферман – один из значительнейших израильских художников, лауреат премии Израиля 2000-го года, один из основателей кибуца Лохамей ха-Гетаот. Основной темой его живописи была Катастрофа – и он один из немногих, кто писал картины на тему Катастрофы в абстрактной манере. Купферман умер в одночасье – вышел из своей мастерской отдохнуть и не вернулся. Было это в 2003-м году. Уже 20 лет его ателье хранится в неприкосновенном виде: те же старые газеты застилают рабочий стол, так же расставлены кисти и холсты, покрытые грунтовкой зеленого цвета. Этот зеленый (а не белый) грунт – один из секретов Купфермана. Благодаря такой основе он достигал невероятных цветов на своих полотнах. Наследием Купфермана и его мастерской-музеем занимается внучка художника – Рони, создавшая амуту памяти Моше Купфермана.

Моше Купферман – художник-самоучка, художник Божьего дара. Он был строителем, строил этот кибуц своими руками – в буквальном смысле – и рисовал. Биография этого художника типична для Израиля его поколения и потому удивительна. Купферман родился в 1926 году в городке Ярослав на юго-востоке Польши, в зажиточной семье, владевшей магазином текстиля. Его предки были медниками – отсюда и происхождение фамилии. Бар-мицву ему отметили за месяц до начала Второй мировой войны и оккупации Польши. Семья спаслась благодаря депортации на советскую территорию.

Моше Купферман, его родители и старшая сестра семьи добрались до Львова, были оттуда депортированы в 1940-м году на Урал, а позже в Казахстан. Скитания, трудовые лагеря, голод и болезни. Отец и мать Моше скончались. Сам он, чтобы выжить, занимался тяжелым физическим трудом. После войны Купферман и его сестра вернулась в Польшу, где не нашли никого из близких: уничтожены были все. Моше Купферман присоединился к движению “Дрор” и оказался в лагере для перемещенных лиц в Германии. Именно в “Дрор” сформировалось то ядро, встретились те люди, выжившие в гетто и лагерях, кто позже построили кибуц Лохамей ха-Геотаот. В 1948 Купферман и его друзья приехали в Израиль, Моше закончил курсы строителей в кибуце Эйн-Харод, и в 1949-м году начал строить Лохамей ха-гетаот.

Депортация, скитания, потери, разрушения и выживание – это одна из сторон живописи Купфермана. Вторая – постоянное строительство, созидание. Купефрман никогда не учился живописи, но рисовал всегда. Еще ребенком он рисовал портреты, его мать делала вышивки, а отец рисовал на стекле. Формально он был самоучкой и, несмотря на свои выдающиеся способности, никогда не изучал искусство в академических рамках. Вновь после войны он начал рисовать в 1947-м году – в лагере для перемещенных лиц в Германии, делал иллюстрации и карикатуры. В начале 1950-х годов побывал на кибуцных курсах рисунка, проводимых Авигдором Зарицким и Иосифом Стеймацким. Он работал на стройке до 1967 года, рисуя вечерами, и лишь после этого года полностью посвятил себя живописи. Купферман был поглощен любовью к своему ремеслу. Кстати, называл себя именно “ремесленником”, а не художником.

В 1961-м Купферман провел полгода в Париже, а в 1975-м – 4 месяца в США в связи с групповой выставкой при его участии и его персональной выставкой в “Bertha Urdnag Gallery”. В Израиле его выставки проходили очень часто – мне помнится роскошная ретроспективная выставка 2002 года в музее Израиля, куратором которой был известный знаток современного искусства Йона Фишер, помогавший Рони в работе музея Купфермана в кибуце Лохамей ха-Гетаот.