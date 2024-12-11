Новое шоу ансамбля «Маюмана» в дни праздника Ханука

Верхнее фото: Renby

ДНК – это крошечная молекула, которая хранит всю информацию о живом существе и его предках. Своя неповторимая ДНК есть у каждого человека и животного, в каждой клетке его организма.

«ДНК» – это новый детский спектакль группы «Маюмана», захватывающий, эмоциональный, вдохновляющий и полный ритма. Шоу, которое будет интересно всей семье и разбудит в вас желание проявить смелость и найти свой неповторимый талант.

Всемирно известный израильский коллектив «Маюмана» был основан в 1996 году. Он известен своими красочными постановками, в которых сочетаются многие виды танца, завораживающая перкуссия, игры и музыка. В составе этой мультикультурной группы около пятидесяти талантливых артистов из разных стран, среди которых танцоры, певцы, актеры, акробаты и многие другие. Они умеют играть на нескольких музыкальных инструментах (да и вообще на всем, что окажется под рукой – мусорных баках, ящиках, контейнерах и т.п.), петь и танцевать. Каждая постановка группы – это великолепный симбиоз музыки, ритма, юмора, видеоэффектов и новейших технологий.

В течение многих лет создатели и участники группы исследуют звуки, движения, музыкальные инструменты и технологии, чтобы вместе создавать свой оригинальный и уникальный художественный язык, понятный людям всех национальностей и любого возраста. Само загадочное название «Маюмана» образовано от слова «меюманут» – то есть искусность, умение, мастерство. Группа гастролирует по всему миру, выступает на фестивалях в разных странах. В дни праздника Ханука «Маюмана» представит по всему Израилю свой новый спектакль «ДНК».

Знаете ли вы, что в мире не существует двух одинаковых отпечатков пальцев? И нет двух зебр с идентичными полосками? Мы все уникальны, у каждого есть свои способности, таланты, умение радоваться жизни и смеяться. У каждого из нас есть дар, даже если о нем никто не знает, даже если он еще не обнаружил себя. В каждом из нас есть свет, который может рассеять тьму.

Благодаря особому языку «Маюманы» и труппе неординарных разносторонних актеров, каждый из которых обладает уникальным талантом, вы сможете раскрыть свои особые возможности, свой особенный голос, обнаружить и развить свою индивидуальную связь с ритмом музыки и движений. В этом спектакле актеры – не просто исполнители, а полноправные творцы всего происходящего на сцене.

Захватывающее, энергичное, продуманное и по-хорошему сумасшедшее шоу поможет каждому дать волю воображению, заглянуть в свой внутренний мир и найти в нем свет.

Режиссер, автор оригинальной музыки и художественный руководитель спектакля – Эйлон Нуфар, костюмы разработаны молодыми и дерзкими модельерами JOR-D и CHEN BAR KALIFA, в спектакле используются куклы mimic, создаваемые Офиром Цвибелем для театра и в терапевтических целях.

В разработке художественной концепции представления принимали участие выдающиеся израильские артисты: певицы Керен Пелес и Цлиль Даян, музыканты Зив Раав, Сима Рольник и Омер Голомбек, исполнитель на бузуки Итай Доар, актер Бен Перри.

Постановка идет 75 мин. без антракта и рекомендуется для детей с 5 лет.



Представления спектакля «ДНК» пройдут в дни праздника Ханука по всей стране:

Модиин, «Гейхал а-тарбут Модиин Маккабим Реут»: 23.12 в 16:00 и 18:00

Беэр-Шева, театр «Синема-сити»: 24.12 в 16:00 и 18:00

Киббуц Гиват-Бренер, Концертный зал «Гиват-Бренер»: 25.12 в 16:00 и 18:00

Кирьят-Моцкин, «Гейхал а-театрон»: 26.12 в 16:00 и 18:00

Герцлия, Центр сценических искусств: 27.12 в 14:30 и 17:00

Тель-Авив-Яффо, «Бейт а-хаяль»:

28.12 в 10.00, 12:30, 16.00 и 18:00

29.12 в 10.00, 12:30, 16.00 и 18:00

Рамат-Ган, «Театр Яалом»: 30.12 в 10.00, 12:30, 17.30

Иерусалим, «Гейхал а-театрон»: 1.1 в 15:45 и 17:45

Рош а-Айн, «Гейхал а-тарбут а-ирони»: 2.1 в 16:00 и 18:00

Хайфа, «Аудиториум»: 4.1 в в 10.00, 12:00, 17.45

Нетания, «Гейхал а-тарбут – Аудиториум»: 5.1 в 17.45

Петах-Тиква, «Гейхал а-тарбут» – 7.1 в 15.45 и 17.45

Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-тарбут»: 11.1 в 10.00, 12:30, 16.00

Явне, «Гейхал а-тарбут»: 16.1 в 16.00, 18:00

Ганей Тиква, «Мерказ а-Бама»: 5.3 в 17:45

Заказ билетов в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/77753



Фото: Renby

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