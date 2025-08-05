Новый израильский полнометражный художественный фильм «Тропикана» – в кинотеатрах c 7 августа 2025 года.

Орли – незаметная для окружающих кассирша средних лет, живущая в отдаленном городе посреди пустыни. Она разделяет своё время между монотонной работой в супермаркете и заботой о своей семье. Загадочное убийство, становится переломным моментом в жизни Орли и втягивает её в дерзкое, мрачное и рискованное эротическое путешествие.

«Тропикана» – дебютный фильм Омера Тоби. Фильм впервые был показан в конкурсной программе Иерусалимского кинофестиваля, на кинофестивале в Карловых Варах и был высоко оценен кинокритиками.

Звезда фильма – Ирит Шелег, исполнившая захватывающую и ошеломляющую роль, которую невозможно не отметить.

Фильм на иврите с русскими субтитрами, будет показан в городах: Хайфа, Ашдод, Модиин, Ашкелон, Петах-Тиква, Реховот, Кфар-Саба, Кирьят Бялик.

https://hotcinema.co.il/movie/3172/tropicana Ссылка на сеансы:

,,,,