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Кино

Новый израильский полнометражный художественный фильм «Тропикана» –  в кинотеатрах c 7 августа

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Новый израильский полнометражный художественный фильм «Тропикана» –  в кинотеатрах c 7 августа 2025 года.
Орли – незаметная для окружающих кассирша средних лет, живущая в отдаленном городе посреди пустыни. Она разделяет своё время между монотонной работой в супермаркете и заботой о своей семье. Загадочное убийство, становится переломным моментом в жизни Орли и втягивает её в дерзкое, мрачное и рискованное эротическое путешествие.
«Тропикана» – дебютный фильм Омера Тоби. Фильм впервые был показан в конкурсной программе Иерусалимского кинофестиваля, на кинофестивале в Карловых Варах и был высоко оценен кинокритиками.
Звезда фильма – Ирит Шелег, исполнившая захватывающую и ошеломляющую роль, которую невозможно не отметить.
Фильм на иврите с русскими субтитрами, будет показан в городах: Хайфа, Ашдод, Модиин, Ашкелон, Петах-Тиква, Реховот, Кфар-Саба, Кирьят Бялик.
Ссылка на сеансы: https://hotcinema.co.il/movie/3172/tropicana
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