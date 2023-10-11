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Гастроли

Официальное сообщение о переносе концерта Il Volo

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В связи с ситуацией, концерт итальянских певцов Il Volo, запланированный на 14 октября в зале “Менора Мивтахим” в Тель-Авиве, переносится. Концерт состоится на вторник, 9-го апреля 2024 года в 21:00 в зале “Менора Мивтахим” в Тель-Авиве. Все купленные билеты действительны на новую дату.
Photo by 0PERA & BLEU’S

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