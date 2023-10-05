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Кино

“ОПЕРНАЯ АФЕРА” в израильском кино

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Фото – © Вадим Штерн


В Израиле началось производство нового полнометражного кроссжанрового фильма.

“ОПЕРНАЯ АФЕРА” в израильском кино

В Израиле в конце сентября стартовали съемки лирической драмы с элементами комедии в духе мокъюментари “Оперная афера”. Фильм объединяет кино и оперу в один искрящийся коктейль, а авантюрный сюжет вдохновлен реальными событиями. Как отмечают создатели, лишь совсем недавно, реальность и фабула истории разошлись.

Так как фильм — это опера внутри кино, то большая часть картины сосредоточена на процессе постановки (создателями была выбрана одна из самых популярных опер в мире “Любовный напиток” Доницетти). Музыка пронизывает весь фильм, а самая важная часть истории происходит на репетиционной площадке и за кулисами.

Элина Амромина, один из авторов фильма, уверена, что они смогут сломить стереотип о том, что опера – это занудно и сложно: “Это абсолютно веселая, живая, танцевальная музыка”, — говорит она о музыке “Любовного напитка” и добавляет: “Жанр гораздо более демократичен, чем принято о нем думать”.

Площадками для съемок должны стать самые значимые площадки для музыкального жанра в Израиле – хайфский Auditorium и The Israeli Opera в Тель-Авиве. Съемкам картины оказывают содействие крупнейшие деятели израильской кинокультуры – Даниэль Гитман и Леон Прудовский.

Фото -© Вадим Штерн

Фото -© Вадим Штерн

Производство: Израиль, Германия

Язык: Иврит, русский, английский, итальянский

Премьера: 2024/2025

Команда

Хайфский хор и оркестр

Дирижер

Художественный руководитель  Румынской национальной оперы и дирижер Израильской оперы Эйтан Шмайссер

Операторская группа

Антон Дроздов-Счастливцев, Леонид Фридман, Андрей Иосифов

Режиссерская группа

Михаил Учителев, Элина Амромина, Николай Дрейден, Дмитрий Слюсарчук

 

 

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