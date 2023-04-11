Тарас Тополя: «Антитела» с удовольствием спели бы какую-нибудь украино-израильскую песню!»

Верхнее фото: Taras photo Antytila

Музыканты популярной украинской группы «Антитела» приезжают с концертом в Тель-Авив буквально с передовой – пока батальон теробороны, в котором они служат рядовыми бойцами, выведен на восстановление. По их мнению, истории Украины и Израиля, особенно – сегодня, очень схожи, так как обоим государствам приходится отстаивать свое право на существование с оружием в руках. Что заставило «Антитела» добровольцами уйти на фронт, как они подружилась со всемирно известными британскими коллегами Эдом Шираном, Боно и Эджем из U2 и почему они давно мечтают спеть вместе с патриархом израильской сцены Шломи Шабатом накануне своего единственного выступления в Израиле рассказывает лидер группы, солист и автор песен, музыкант и солдат Тарас Тополя.

– С оружием в руках сегодня с врагом воюют многие украинские артисты и музыканты. Многие, но не все. Некоторые стараются помочь стране на других фронтах, занимаются, например, благотворительностью, собирают средства для военных и гуманитарных нужд страны. Почему Вы, образно говоря, сменили гитару и микрофон на автомат и бронежилет, хотя и без этого могли принести много пользы своей стране? Почему вообще не уехали подальше от войны, например, в США, где сейчас находится вся Ваша семья?

– Мы посчитали, что это будет самым правильным – остаться и защищать свою страну с оружием в руках непосредственно на поле боя в тот момент, когда нашей родине это было крайне необходимо. Ведь в первые дни, в первые недели и месяцы вторжения ситуация висела на волоске, и только благодаря самоотверженному сопротивлению всего народа, в том числе и самой активной его части, взявшей оружие в руки, Украина выстояла. Наша страна смогла противостоять невероятно сильному и большому противнику, во много раз нас превосходящему – но не по качеству, а по количеству. И, как видите, война уже длится более года, а я сейчас даю интервью. Мы сумели отбить свои территории и планируем контрнаступление. Это значит, что решение защищать страну с оружием в руках, которое приняли сотни тысяч украинских мужчин и женщин, было правильным. При этом «Антитела» не переставали заниматься просветительской работой. Я дал огромное количество интервью, мы рассказывали всему миру об этой несправедливой войне и о том геноциде, которой совершали и продолжают совершать русские против украинцев. Мы говорили с миром, это не мешало нам продолжать делать нашу военную работу: работать парамедиками, стрелками, санитарами в нашем 130 батальоне территориальной обороны, который с начала войны защищал Киев, потом – Харьковскую область и до сих пор продолжает исполнять свои боевые обязанности на поле боя.

– В Вашем творческом активе уже есть совместный трек с популярнейшим британским исполнителем Эдом Шираном, пусть импровизационное, но ставшее знаковым общее выступление с Боно и Эджем из всемирно известной ирландской рок-группы U2. Есть ли в замыслах, а, возможно, уже и в работе новые неожиданные проекты сотрудничества с другими артистами и музыкантами – иностранными или украинскими? С кем вообще бы Вам хотелось спеть вместе?

– Мы никогда специально не придумывали какие-то коллаборации. Все, что произошло на протяжении этого года, – естественная история. Правда, один раз мы специально обратились к организаторам благотворительного концерта в Бирмингеме и к самому Эду Ширану с предложением устроить телемост Киев–Бирмингем. Это не получилось, но случилась совместная песня с Эдом Шираном, а затем совместное выступление с Боно и не одно. Это, конечно же, очень приятно. Если у нас получится какая-то важная интересная коллаборация с мировой звездой, и это поможет Украине в борьбе, мы, конечно же, это сделаем. К примеру, я в предвкушении выступления в Израиле в Тель-Авиве. Я очень люблю эту страну, очень люблю этих людей, у меня очень много друзей в Израиле. Во многом наши истории, истории наших народов – они схожи, особенно в том, что происходит сейчас: мы также противостоим врагу, который, казалось бы, должен бы снести нас, но единством народа и верой в свое будущее мы, как и вы – стоим, боремся! Я считаю, мы должны делиться опытом друг с другом. К чему это я говорю? К тому, что вот, например, я очень люблю слушать музыку израильскую, еврейскую музыку мизрахи. У вас есть очень талантливый мэтр, я бы сказал, патриарх вашей сцены – Шломи Шабат. Хотелось бы, конечно, что-то спеть вместе с ним, что бы символизировало единство, дружбу двух народов. Это очень помогает. Но сами инициировать этот фит, эту коллаборацию, мы стесняемся, нам неудобно, скажу так. Вдруг, если это случится, было бы, конечно, приятно. С удовольствием спели бы с ним что-то, какую-нибудь украино-израильскую песню.

– То, что песня “строить и жить помогает” – известно всем, в условиях нормальной мирной жизни эта крылатая фраза служила аксиомой. А помогает ли песня воевать? В частности, если говорить о Вашей новой песне “Фортеця Бахмут”, то для кого она была написана и предназначена? Для воинов, ценою жизни стоящих на защите этого важного рубежа, или для всего остального мира, который должен узнать о ратном подвиге украинского народа, готового умереть в бою за свою землю?

– Эта песня была написана, чтобы поднять боевой дух не только тех, кто сражается на бахмутском направлении и в самом Бахмуте, но и для всех тех, кто держит линию фронта и противостоит врагу. Да, эта песня была написана с одной целью – поднять дух. И как мы видим, это удалось.

– Представим на минуту, что нет войны и все вокруг снова хорошо. Если бы не музыка, чем бы Вы занимались? Чем бы зарабатывали? Есть ли еще что-то в Вашей жизни, что могло бы соперничать с Вашей нынешней основной сферой деятельности?

– Если нет войны, и «Антитела» достигли всех желаемых высот, которые мы себе наметили на большой сцене, единственное, чем мне действительно хотелось бы заниматься, при наличии денег для жизни, это, конечно же, изменение системы образования в Украине. Кстати, хочу сказать, что я принимал активное участие в неправительственных инициативах, по крайней мере, до войны, которые связаны с образовательной сферой в Украине. Это инициатива Edcamp, руководитель которой Александр Элькин, мой большой друг. Они очень много делают. И я думаю, когда-нибудь это случится, и я действительно начну заниматься образованием в Украине и найду тот или иной способ влиять на изменение образовательной системы. А пока что, наша главная цель – победить в этой войне. Главная цель группы «Антитела» – еще попеть, еще выйти на большие сцены, еще собрать стадионы после войны по всей стране и не только. И я уверен, это всё случится.

– Украина всегда славилась крепкой песенной традицией. Ваша жена – тоже певица. До войны пели ли вы где-то еще, кроме сцены? За столом, например, в кругу друзей. Если да, то, что чаще всего? Есть ли песня, назовем ее любимой, которая поется всегда, когда хорошо и хочется петь?

– Я скажу так. Одной из наиболее часто напеваемых в нашей семье является украинская народная песня, которая служит колыбельной для наших детей. Эта песня «Ой чий то кінь стоїть». Она очень мелодичная, очень спокойная, очень лирическая и помогает нашим деткам засыпать.

– Что ждет израильского зрителя на Вашем апрельском концерте?

– Израильского зрителя в нашем концерте ждет уникальная атмосфера. Вот честно – кто был на наших концертах, это знает. Кто еще не был, вам стоит прийти обязательно. На нашем израильском концерте прозвучат «Фортеця Бахмут», «2step», песни из наших предыдущих альбомов, хиты, и то, что, возможно, вы услышите первый раз вживую – например, композицию из нашего нового альбома «MLNL», который мы выпустили на второй день войны прямо из подвалов нашей базы, где размещался наш батальон. Будет свет, будет хороший звук, будет атмосфера свободы, силы, воли, все то, что отождествляется сейчас с Украиной и с украинским народом. И музыка – та, которая отображает этот дух, украинский дух. Это все будет. Поэтому приглашаю израильтян и украинцев в Израиле на наш концерт в Тель-Авиве. Всех будем рады видеть. До встречи!

С Тарасом Тополей беседовал Борис Яблоков.

Единственный израильский концерт популярно украинской группы “Антитела” состоится:

15 апреля, в субботу, в 20:00 – в Тель-Авиве, а клубе “Ридинг 3”.

Заказ билетов в кассе «Браво» здесь: https://bit.ly/3S9hZ6X и здесь: https://bit.ly/3Z7cmbL

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Фото: @ Вікторія Філіпенко, @ Andrei Maximov, @ Antytila production

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting