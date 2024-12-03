“The Art and Life of Margo Ovcharenko” на кинофестивале “Солидарность” в Тель-Авиве

12-й кинофестиваль “Солидарность”, посвященный фильмам и правах человека, начинается сегодня, 3 декабря в Тель-Авивской “Синематеке” и продлится неделю – до 10 декабря 2024 года. Фестиваль «Солидарность» – единственный фестиваль в Израиле, полностью посвященный кино и правам человека, проводится в Тель-Авивской «Синематеке» с 2011 года. Программа фестиваля сочетает в себе отмеченные наградами художественные и документальные фильмы, короткометражные и студенческие фильмы и дискуссионные панели.

В международной программе на 2024 год представлены отмеченные наградами, документальные и художественные фильмы – все новые, премьеры которых состоятся в Израиле, после завоевания наград и мировых премьер на самых известных кинофестивалях мира.

Израильская программа этого фестиваля включает в себя множество художественных и документальных фильмов, в том числе фильмы о 7 октября и его последствиях, наряду с премьерами художественных фильмов и подборкой лучших фильмов о правах человека, снятых в Израиле.

Дополнительная информация и заказ билетов: https://www.solidaritytlv.org

https://www.facebook.com/Solidarity.Festival/

«Солидарность» – фестиваль, полностью посвященный фильмам, поднимающий вопросы о правах человека и посвящен в большей степени социальным проблемам и вопросам актуальным и насущным вчера, сегодня, завтра: права женщин, детей и молодежи, права ЛГБТ общины. И война… Войны всех и всегда и наша война сегодня.

Это фестиваль фильмов о росте коррупции и государственных преступлениях, об интернет-порнографии, о людях с ограниченными возможностями, свободе самовыражения, о правах трудящихся, голоде, бедности, продовольственной безопасности, экологической справедливости и климатическом кризисе, о борьбы рабочих, о легитимности абортов, о беженцах и иммиграции, глобализации, протестах, активизме, свободе, оппозиции, оккупации, о праве на демонстрации, борьбе против расизма и о многом другом. Большинство людей хотят смотреть фильмы на социальные темы, но не слишком грустные. А тем, увы, хватает и в основном именно грустных. Ничего веселого или развлекательного в тематике фестиваля нет, но есть нужное и значимое

Кинофестиваль «Солидарность» – ежегодное мероприятие, в рамках которого обсуждается – через кинематографический, как понятно, подход, основные социально-политические вопросы в публичном дискурсе в Израиле, а заодно проверяется можно ли верить в то, что кино приведет нас к справедливости и лучшему будущему в Израиле, регионе и мире. И это не шутка – ведь участник фестиваля в это верят, иначе бы не снимали фильмы… Может ли искусство создать пространство, в котором люди могут спокойно выражать свою различную идентичность и искать пути взаимного и мирного сосуществования? Как можно языком кино, сочетая и сравнивая различные сюжеты или даже фрагменты историй, показать общую человеческую ткань бытия? Как? Это и показано в фильмах фестиваля.

9 декабря на фестивале “Солидарность” пройдет премьера фильма “Искусство и жизнь Марго Овчаренко”.

Фотохудожница Марго Овчаренко – украинка, большую часть жизни прожившая в России. Выпускница Школы Родченко, она пыталась строить карьеру в Москве, но гораздо большего успеха добилась на международной арене. С 2009 года работы Марго выставлялись в галереях Швейцарии, Парижа, Нью-Йорка и многих других городов мира. Тем временем в России усиливались цензура, ксенофобия и политическое давление на художественные проекты.

К 2021 году Марго окончательно переехала в Киев, где в феврале 2022 года столкнулась с трагическими событиями российского вторжения.

Этот фильм – история пути художника. Он рассказывает о внешних и внутренних трудностях, которые необходимо преодолевать ради творчества, ставшего не только делом жизни, но и вызовом.

Режиссёр Лика Авруцки (Алексеева) начала снимать Марго ещё в 2012 году. В результате получилось многослойное полотно, запечатлевшее жизнь двух стран и эволюцию современного искусства.

“По фотографиям Марго Овчаренко будут изучать наше время.”

Ольга Свиблова, основатель Московского Дома фотографии

Показ и Q&A с режиссером фильма состоится 9 декабря в 19.00 в Синематеке Тель-Авива, зал №1.

Подробности и билеты:

https://www.solidaritytlveng.org/allfilms/the-life-and-art-of-margo-ovcharenko