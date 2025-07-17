Удивительное лето в Иерусалимском ботаническом саду

Живописный сад с редкими растениями и тенистыми дорожками. Впечатляющие цирковые номера. Музыка и разнообразные развлечения для всех возрастов.

Посещение Иерусалимского ботанического сада в августе обещает стать настоящим приключением!

С 4 по 31 августа в сердце Ботанического сада в Иерусалиме пройдет уникальное мероприятие «Цирк в лесу», сочетающее в себе выступления цирковых артистов, мастер-классы, интерактивные развлечения, природу, музыку и яркие краски.

«Цирк в лесу» — это увлекательное, красочное и захватывающее дух путешествие для всей семьи по природным тропам Ботанического сада. Необыкновенное цирковое представление позволит вам ненадолго отвлечься от обыденности и окунуться в мир волшебства, смеха, творчества и веселья.

Войдя в парк, посетители словно попадут в другой мир – волшебный, красочный, живой и дышащий. Их ждут встречи с труппой «Цирковые обезьянки», участники которой будут петь, смешить детей и фотографироваться с ними. А также с директором цирка, который расскажет о различных аттракционах и пригласит зрителей в удивительную вселенную, где время будто останавливается, а обыденность уходит на второй план.

Зрелищная акробатика на гибком шесте, в воздухе, включая специальный головокружительный номер на 7-метровой конструкции, и многое другое.

Клоуны и акробаты на тренировочных площадках, открытых для всех, от мала до велика.

Интерактивные цирковые мастер-классы, которые позволят каждому узнать, кто скрывается в нём – клоун, артист или акробат.

Атмосфера дикой природы в самом сердце города: цветущая, впечатляющая растительность, красивое озеро, площадка водных игр для малышей и удивительные персонажи, появляющиеся на каждом углу.

А в сценическом комплексе на большой лужайке каждый вечер в 17:30, 18:30 и 19:30 будут проходить центральные шоу, включающие выступления акробатов, живую музыку, танцы, комедийные номера и интеракцию со зрителями.

Кроме того, гости смогут сделать фотографии, идеально подходящие для Instagram, TikTok и Facebook, в особых фотозонах, создающих иллюзию хождения по канату, поднятия тяжестей и головы с гривой льва. И пополнить силы на фуд-корте с освежающими напитками и разнообразными аппетитными блюдами.

По всему маршруту посетителям будут встречаться «пункты освежения» для поддержания комфортных и приятных условий.

Мэр Иерусалима Моше Леон говорит: «Летний Иерусалим всегда дарит разнообразные богатые и уникальные впечатления. И «Цирк в лесу» – именно то мероприятие, которое напоминает всем нам, почему Иерусалим – это место, где непременно стоит побывать, город, сочетающий в себе культуру, природу, воображение и радость жизни. Я приглашаю жителей Иерусалима и всех, кто хочет прикоснуться к волшебству и отвлечься от рутины, прийти в Ботанический сад и получить заряд энергии. Подарите детям радость, дайте волю своему воображению. Это тот Иерусалим, который мы любим».

Генеральный директор Ботанического сада Том Амит объясняет: «В этом году, вероятно, как никогда, нам всем нужно отдохнуть от новостей. Мы хотели создать островок природы, радости, творчества и воображения в самом сердце города. «Цирк в лесу» – наш главный проект этим летом. Насыщенное, продуманное и качественное мероприятие, которое приглашает широкую публику – детей и родителей, бабушек и дедушек – глубоко вдохнуть, посмеяться, получить заряд радости и ощутить лето немного по-другому».

Иерусалимский ботанический сад существует с 1985-го года. Здесь можно увидеть практически все дикие растения, встречающиеся в Израиле, – более 10 тысяч видов, как распространенные, так и редкие. Это крупнейшая в нашей стране коллекция живых растений. Сад поделён на тематические зоны по частям света. В нем также есть «Тропическая теплица», «Сад благовоний», японская секция «Бонсай» с крупнейшей коллекцией бонсай в мире, насчитывающей более 150 карликовых деревьев, и «Путь ТАНАХа», засаженный более чем 70 видами растений из 400 видов, упомянутых в Библии.

Первый участок земли для университетского сада был приобретен на горе Скопус еще в 1926 году. Проект разработал профессор ботанического отделения Еврейского университета Александр Эйг, который представлял флору Земли Израиля от ливанских гор до пустыни. Первые растения были высажены в саду в 1931 году. Во время Войны за независимость доступ к горе Скопус и университетскому кампусу был отрезан. Когда в 1954 году в Гиват-Раме построили альтернативный кампус Еврейского университета, новый ботанический сад (в том числе уникальную коллекцию хвойных растений) разместили рядом с Еврейской национальной и университетской библиотекой. В 1975 году было создано Общество друзей Ботанического сада, и сад стал совместным проектом Университета, иерусалимского муниципалитета и Еврейского национального фонда.

Муниципалитет Иерусалима, Управление развития Иерусалима и Университетский ботанический сад в Гиват-Раме приглашают всех жителей Израиля и их гостей стать частью грандиозного летнего мероприятия «Цирк в лесу»!

Мероприятие будет проходить с 4 по 31 августа

С воскресенья по четверг с 16:30 до 21:00 (последний вход в 19:00)

Особы цены для студентов и пенсионеров. (при предъявлении удостоверения).

Особая цена при при покупке семейного билета на 4 человек и больше.

Для детей до 3 лет и обладателей абонемента Ботанического сада вход бесплатный.

Подробности и заказ билетов в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/83120

Дополнительная информация – на сайте цирка www.forestcircus.co.il

Photos by Jerusalem Botanical Gardens and Pyromania

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting