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Дети выходного дня

Волшебный домик Габби на крыше Азриэли: летнее чудо для всей семьи

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В ближайшем августе крыша Центра Азриэли в Тель-Авиве превратится в огромный интерактивный парк, вдохновлённый популярным детским мультсериалом «Кукольный домик Габби». С 5 по 31 августа юных гостей и их родителей ждёт яркое приключение, наполненное весельем, фантазией и множеством сюрпризов, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя частью любимого мультфильма.

Оформленный в стиле красочного кукольного мира Габби парк будет предлагать массу развлечений:
– Гигантские водные горки – идеальное спасение от летней жары с плеском, смехом и весельем.
– Интерактивные игровые зоны – целый мир игр и занятий, развивающих фантазию и воображение и дарящих часы увлекательного досуга.
– Канатный парк – захватывающие, но безопасные маршруты для смельчаков и юных искателей приключений.
– Яркие фотозоны, где можно запечатлеть себя  с героями сериала – отличный повод пополнить семейный альбом весёлыми снимками.
– Встреча с оригинальной куклой Габби – момент, который точно останется в памяти.
А также множество других тематических развлечений и сюрпризов!

Мультсериал «Кукольный домик Габби» (Gabby’s Dollhouse) – один из самых популярных анимационных проектов последних лет. Впервые он был показан в 2021 году и быстро покорил сердца миллионов детей по всему миру. Он совмещает живые съёмки с анимацией и увлекает как дошколят, так и младших школьников. Проект переведён более чем на 20 языков и стабильно входит в список самых популярных детских шоу Netflix.

Главная героиня мультфильма – добрая и находчивая девочка Габби, которая с помощью волшебной коробки уменьшается до кукольного размера и попадает в мир фантастических приключений. Там её встречают обаятельные кото-друзья: Пандипоуз – обожающий обнимашки панда-котёнок, Кексик – рассеянный, но добродушный пекарь, Фелина – спортивная гимнастка, МерКэт – модница и королева СПА, Котик-исследователь – мастер на все лапы. Их послания – простые, добрые и важные: ошибаться – нормально, делиться – приятно, а играть нужно каждый день.

Каждый эпизод мультсериала учит детей справляться с неудачами, дружить, творить, быть добрыми и креативными. В сентябре 2025 ожидается премьера полнометражного фильма о Габби, а пока всё это волшебство можно пережить вживую – на крыше Центра Азриэли в Тель-Авиве!

Часы работы парка:

С 5 по 31 августа

Воскресенье – четверг: 09:30, 11:45, 14:30, 16:45
Пятница: 09:30, 11:45

(Продолжительность каждого посещения – два часа. После окончания сеанса территорию парка будет необходимо покинуть).

Полная цена билета – 119 шекелей, в рамках предварительной продажи – 99 шекелей. Есть также семейные билеты по сниженной цене, скидки для клиентов компании «Исракарт» и подписчиков газеты «Едиот ахронот».

Вход для детей до года бесплатный. Детям старше 1 года необходимо приобрести билет.

Заказ билетов в «Браво» https://best.kassa.co.il/announce/83007

Не пропустите главное семейное событие лета!

 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

 

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