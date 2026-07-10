“Мой Псой”: перформанс Ивана Жука с песнями Псоя Короленко

Нет нужды объяснять, кто такой Псой тем, кто устроил четыре аншлага подряд в разных городах Израиля в его последний приезд в прошлом году. Голос поколения или нескольких, создатель нарратива и узуса, объединивший и буквально прошивший своей поэтикой разные волны эмиграции и заново открывший в том числе и еврейский фольклор для аудиторий, прежде далеких от жанра. Это почти консенсус, хотя благодаря реакции на последний тур в Фейсбуке, выяснилось, что те, кто приехал достаточно давно, не из гуманитарной или высокотехнологичной среды и старше определенной возрастной группы, знают его хуже — но нам же больше достанется.

Гитарист и перформер Иван Жук — имя, казалось бы, более эзотерическое, но вызвавшее энтузиазм у администрации иерусалимской “Бессарабии” в процессе организации концерта — его знают. Знают по блюзовому проекту “Станция Мир” с московским музыкантом и продюсером Владимиром Кожекиным, по группе “Наеховичи”, гремевшей на фестивалях независимой музыки России и даже сыгравшей в Иерусалиме в 2009 году в “Бейт-Авихай” (к слову, именно благодаря общению с Ваней мне удалось в свое время осознать, что Израиль, увы, ни разу не передний край в том, что касается современного состояния еврейской музыки — бюджеты, умы и таланты клезмерского авангарда, обмен опытом и фестивали в этой сфере имели место скорее в России, Украине и США, нежели здесь). Очень многим созвучен голос его отца, недавно ушедшего поэта Вадима Жука, и как не вспомнить ряд проектов вокруг неочевидной русской песни, в которых звучит гитара Ивана, например, пластинка “Bulat Blues” с английскими переводами Окуджавы американско-берлинского шансонье Даниэля Кана. Музыкант уже несколько лет живет в Хайфе, и предстоящий концерт в клубе “Бессарабия” — следующий в серии после аналогичного в тель-авивском книжном “Бабель” и хайфском “Родео”.

Несколько слов о том, где пересекаются эти два дара — Псой Короленко, на плечах которого во многом стоит целая волна авторов-исполнителей следующей генерации, и Ваня Жук: среди прочего это тот самый интерес к клезмерам (упавший на почву ряда традиций, от поэзии Серебряного века до французского шансона в случае Псоя, и классики рока и ритм-энд-блюза для Жука, не говоря о бардовской песне для обоих). Воркшопы типа KlezKanada, где монстры жанра взаимодействовали с молодежью, и аналогичные на постсоветском пространстве, породили коллаборации вроде песен на идиш, а также веселых переводов, сочиненных совместно Псоем и Ваней. Однако, на этот раз программа построена вокруг авторского прочтения ранних псоевских хитов, где главное — личный голос солиста и его верная гитара. Полушутливый монолог оригинала может превратиться здесь в крик или стон, городская традиция — в жёстко этническую. И то сказать, Короленко — из самых ярких представителей советских бэби-бумеров, а его нынешний интерпретатор — из последних пионеров, чья молодость пришлась на постсоветскую эпоху, а затем произошло то, что у Бродского формулируется как “И черным ходом в будущее вышли”. Будущее оказалось известно каким, и видимо, петь Псоя “как раньше” больше нельзя, разве что слушать. А как именно это звучит теперь, можно будет услышать вот здесь:

18 июля, клуб “Бессарабия” (Бен-Иегуда 34, Иерусалим). Сбор гостей в 21:00, начало в 21:30. Билеты: 90 шекелей по записи, 100 на входе. Бронирование по WhatsApp: 0587705691 .

Встреча концерта в Фейсбуке: https://www.facebook.com/events/1010477555034690/

Информационная поддержка и организация: Imaginary Forces Events (Хайфа)

Текст — © Наталья Беленькая