Стакан наполовину пуст? В Тель-Авиве это исправят!

Фестиваль Whisky Live в Тель-Авиве не просто так называется именно так, а не, скажем, «фестивалем крепкого алкоголя» или «дегустационным уикендом». Он — про виски. А если разбираться совсем честно, то ещё и про стаканы, из которых этот виски пьют. Про то, откуда вообще взялась эта форма — узкая кверху, с толстым дном, — и почему организаторы не поскупятся и подарят такой стакан каждому, кто придёт с билетом. Но обо всём по порядку.

2 и 3 сентября, с 14:00 до 23:00, в 10-м павильоне EXPO Тель-Авив пройдёт уже 12-й по счёту Whisky Live — крупнейшее международное событие индустрии в стране и часть большой фестивальной сети, охватывающей больше 30 городов мира, от Лондона и Парижа до Сиднея и Сингапура. В Израиле фестиваль проводится с 2014 года, и с каждым разом собирает всё больше публики — видимо, есть за что.

Уильяму Фолкнеру – великому американскому литератору — приписывают фразу «цивилизация начинается с дистилляции»: южно-готические романы без виски не обходятся. Фолкнер действительно был известным любителем виски и не скрывал этого, как и ценители виски наших дней, и, два дня в павильоне EXPO эту мысль о развитии цивилизации вполне подтвердят. В Тель-Авив съедутся представители ведущих мировых винокурен, владельцы израильскихдомашних производств, независимые бутлеры. Будут дегустации редких сортов, премиальная зона, крепкий алкоголь помимо виски — джин, арак, ром, коньяк — и мастер-классы с зарубежными и израильскими специалистами, которые расскажут о тонкостях производства из первых рук.

Главное же событие фестиваля в этом году — презентация первого израильского бленда, составленного из виски винокурен «Руах» и Milk & Honey. Символично: страна, где ещё пятнадцать лет назад слово «виски» ассоциировалось разве что с импортом, сегодня выпускает собственный купаж.

А теперь — про стаканы, раз уж обещано.

Мало кто задумывается, но у формы стакана, из которого пьют виски, своя долгая и довольно занятная история — не короче, чем у самого напитка. Первый «стакан» появился в Шотландии ещё в XVI веке, и был вовсе не стеклянным. Назывался он quaich (от гэльского слова «чаша») — деревянная плошка с двумя маленькими ручками по бокам. Со временем простая утварь превратилась в статусную вещь: знать заказывала кваичи из ценных пород дерева, украшала серебром и гравировкой. Пить из такого кваичи — само по себе было демонстрацией положения в обществе.

Стекло пришло позже. В XVII веке появился знаменитый тумблер — стакан с округлым дном, названный так якобы потому, что, если поставить его недопитым, он норовит опрокинуться (tumble — «падать, кувыркаться»). Хотя есть и другая версия: округлое утяжелённое дно, наоборот, помогало стакану самому возвращаться в вертикальное положение после толчка. Как бы то ни было, стекло оказалось дешевле дерева и проще в производстве — и к XIX веку окончательно вытеснило деревянные кваичи из обихода. Именно тогда, в XIX веке, у виски и водки впервые появилась своя, узнаваемая форма посуды — до этого крепкие напитки пили из чего придётся.

Следующий важный поворот случился уже в 1990-х. В 1992 году группа экспертов по односолодовому виски протестировала 18 разных бокалов и пришла к выводу, что форма стакана влияет на восприятие вкуса и аромата и это не маркетинговая сказка. Итогом этой работы стал бокал Glencairn, официально выпущенный на рынок в 2001 году: невысокая ножка, зауженное горлышко в форме тюльпана, которое собирает и концентрирует ароматы напитка перед тем, как они дойдут до носа. Сегодня это, по сути, отраслевой стандарт для дегустации — и первый бокал, официально одобренный Шотландской ассоциацией виски.

Кстати, о тяжести стаканов для виски — в этом тоже есть логика, а не просто желание сделать вещь посолиднее на вид. Толстое утяжелённое дно даёт стакану устойчивость и не даёт ему легко опрокинуться, особенно если в компании кто-то жестикулирует за столом слишком активно. Так что вес стакана — это и про физику.

Сегодня основных форм стаканов для виски три. Тумблер, он же rocks glass — тот самый классический стакан «на камнях», с толстым дном и широким верхом, для виски со льдом. Баллон (balloon glass) — с широким основанием и сужающимся горлышком, хорош для single malt, которому нужно «раскрыться». И Glencairn, он же нос — узкий, вытянутый, специально придуманный для дегустации, когда важен каждый оттенок аромата.

К чему, спросите, весь этот экскурс? А к тому, что на самом фестивале вам не придётся довольствоваться пластиковым стаканчиком. Каждый билет включает профессиональный бокал для виски — тот самый, продуманный, с историей за плечами — плюс три дегустации в придачу. Бокал остаётся вам на память: будете дома вспоминать фестиваль, наливая что-нибудь уже из собственных запасов.

В программе также — дегустация израильского виски, мастер-классы от винокурен Teeling и Singleton, встреча с Фергюсом Симпсоном из Шотландии, сессия с независимым бутлером Винсентом Флинт-Хиллом (The Single Cask), лекция по хайлендскому и кэмпбелтаунскому виски от Дэвида Ван дер Вее и мастер-класс от Macallan с послом бренда Нивом Бен Лишем. Список участников — больше двадцати винокурен, домашних производств и импортёров, от «Легенды» и «Голани» до Milk & Honey и Edrington.

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Билеты стоят 169 шекелей — с бокалом и тремя дегустациями в комплекте. Есть и вариант дороже, 389 шекелей: вход в бизнес-лаундж, тарелка для дегустации, безлимитные напитки (в том числе горячие) и тот же профессиональный бокал с тремя дегустациями. Вход — с 18 лет, место доступно для людей с ограниченными возможностями.

2–3 сентября, 14:00–23:00, EXPO Тель-Авив, павильон 10.

И, конечно, стакан, из которого вы будете это всё пить, тоже имеет значение.

Подробности: https://www.israelculture.info/whisky-live-tel-aviv-2026/

Билеты: https://go-out.co/event/1776076451546 (код скидки на входной билет mh15)

Страница фестиваля в Facebook: https://www.facebook.com/whiskyliveisrael