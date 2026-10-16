Десятилетие фестиваля Outline Jerusalem — иллюстрация и слова в Иерусалиме

Тема 2026 года — «По правде говоря»
Уже десять лет фестиваль Outline Jerusalem представляет широкой публике замечательное сообщество художников-иллюстраторов, постоянно работающих в Иерусалиме и по всей стране, а также профессиональные культурные и художественные площадки города, которые развивают это направление и знакомят с ним зрителей.
Фестиваль создан для них.
В этом году, отмечая десятилетие своей деятельности, после примерно пяти лет, в течение которых формат фестиваля менялся, приспосабливаясь к складывающейся реальности и трудностям времени, Outline Jerusalem проходит под темой «По правде говоря».
«По правде говоря» — повседневное, почти мимоходом произносимое выражение, которое порой звучит как небольшая оговорка в потоке речи. Оно обозначает момент остановки — приглашение вновь внимательнее присмотреться к сказанному, увиденному и тому, что ещё только стремится обрести словесную форму.
В эпоху, насыщенную голосами, образами и соперничающими истинами, фестиваль стремится предоставить пространство воображению как способу заново взглянуть на действительность. Встреча иллюстрации и слова позволяет приблизиться к тому, что не сразу поддаётся определению, расширить границы взгляда и найти новые формы выражения чувств, воспоминаний и мыслей.
В дни фестиваля по всему Иерусалиму пройдут десятки выставок, встреч, мастер-классов и событий. Произведения художников, работающих с самыми разными художественными средствами, будут представлены на особых площадках, в галереях и общественных пространствах в самом сердце города.
«С волнением ждём встречи с вами», — команда фестиваля Outline Jerusalem и отделы визуального искусства Управления культуры и искусств мэрии Иерусалима.
Программа событий
Воскресенье, 18 октября
18:00 — «Иллюстрация рассказывает всю историю»: церемония вручения премии Музея Израиля за иллюстрацию детских книг имени Бен-Ицхака.
Музей Израиля, Иерусалим.
Понедельник, 19 октября
17:00-20:00 — открытие фестиваля Outline Jerusalem 2026.
Площадки: Академия искусств и дизайна «Бецалель», ул. Исраэля Зморы, 1; площадь Сафра; галерея «Хуцот», ул. Яффо, 17, Иерусалим.
Вторник, 20 октября
20:00-22:30 — открытие выставки «Обещание» Ярона Штейнберга и выступление Найджела ха-Адмора.
Уличная галерея «Чёрный ящик», ул. Яффо, 97, Иерусалим.
Пятница, 23 октября
12:00 — вечеринка во дворе и открытие выставки в Музее на границе.
Воскресенье, 25 октября
19:00-20:30 — открытие выставки в Музее Кнессета.
20:30 — открытие выставки «Клуб печатной графики».
Воскресенье, 1 ноября
18:00-20:00 — экскурсии по выставкам Музея Израиля, Иерусалим.
Выставки фестиваля
«Никто не отсюда»
Площадь Сафра, Иерусалим.
«Но ты должен по-настоящему всмотреться» — посвящение Дэвиду Хокни
Академия искусств и дизайна «Бецалель», ул. Зморы, 1, Иерусалим.
«Обещание»
«Чёрный ящик», ул. Яффо, 97, Иерусалим.
«Ещё один удар сердца»
Музей Кнессета, ул. Кинг-Джордж, 24, Иерусалим.
«Нуклеарная семья»
Музей на шве, ул. Хейль ха-Хандаса, 4, Иерусалим.
«В мире, где да: Гриша Блугер»
Центр искусства и дизайна «Бейта», ул. Яффо, 155, Иерусалим.
«Медицинские банки»
Галерея «Хуцот», ул. Яффо, 17, Иерусалим.
«Правдивая история»
Центр «Джиногли», ул. Тувия, 3, Иерусалим.
«Копия / оригинал. Клуб печатной графики — 2026»
«Шахам — лаборатория культуры», ул. Шахам, 5, Иерусалим.
«Язык тротуара»
«Ха-Кубия», ул. Йехошуа Йевина, 13, Иерусалим.
«Коробка бэнто для поезда»
«Ха-Кубия», ул. Йехошуа Йевина, 13, Иерусалим.
«Вдруг поле»
«Место для поэзии», ул. ха-Мааравим, 9, Иерусалим.
Экскурсии по выставкам Музея Израиля
В рамках фестиваля Outline Jerusalem состоятся экскурсии по трём выставкам Музея Израиля в Иерусалиме, посвящённым книге, иллюстрации и визуальной культуре.
«Люди книги: экслибрисы из собрания музея»
Выставка представляет избранные произведения из коллекции экслибрисов Музея Израиля — одной из крупнейших в стране. Экслибрисы, личные знаки принадлежности книги, соединяющие имя владельца и изображение, развивались на протяжении столетий, превратившись в пространство графического творчества и индивидуального самовыражения. Выставка знакомит с историей этого искусства и отражённым в нём художественным и культурным многообразием.
«Волшебство обуви» | Иллюстрации: Мерав Саломон
Что превращает обувь в волшебный предмет? На этой выставке обувь из известных сказок становится самостоятельным персонажем, наделённым особыми силами и способностью переносить героев из одного мира в другой. Иллюстрации Мерав Саломон приглашают посетителей по-новому взглянуть на обувь и открыть истории, которые она хранит.
«Иллюстрация рассказывает всю историю»
Выставка представляет лауреаток премии Музея Израиля за иллюстрацию детских книг имени Бен-Ицхака за 2026 год. Вместе с иллюстрациями обладательницы премии Лирон Коэн будут показаны работы четырёх художниц, удостоенных почётного упоминания: Ноа Мишкин, Яны Буклер, Хагар Баркат и Шарлотты Шама. Выставка раскрывает способность иллюстрации создавать самостоятельный визуальный язык, расширять письменное повествование и пробуждать мысль, чувство и воображение.
Воскресенье, 1 ноября 2026 года, 18:00-20:00.
Музей Израиля, Иерусалим.
Стоимость участия — 25 шекелей с человека. Регистрация на экскурсии — на сайте Музея Израиля.
Экскурсии по другим выставкам фестиваля
Возможность глубже познакомиться с миром иллюстрации.
По предварительной регистрации, количество мест ограничено.
Дополнительные подробности будут опубликованы позднее.
Художественный руководитель и главный куратор: Литаль Маркус Морин.
Особая благодарность сотням художников и художниц, а также зрителям, которые участвуют в фестивале на протяжении многих лет.
Фестиваль Outline Jerusalem — муниципальный проект отделов визуального искусства Управления культуры и искусств мэрии Иерусалима.
Сайт: https://outlinejerusalem.com/
Выставки: https://outlinejerusalem.com/exhibitions/
Facebook: https://www.facebook.com/festivaloutline
Instagram: https://www.instagram.com/outline_jerusalem/