Десятилетие фестиваля Outline Jerusalem — иллюстрация и слова в Иерусалиме

Тема 2026 года — «По правде говоря»

Уже десять лет фестиваль Outline Jerusalem представляет широкой публике замечательное сообщество художников-иллюстраторов, постоянно работающих в Иерусалиме и по всей стране, а также профессиональные культурные и художественные площадки города, которые развивают это направление и знакомят с ним зрителей.

Фестиваль создан для них.

В этом году, отмечая десятилетие своей деятельности, после примерно пяти лет, в течение которых формат фестиваля менялся, приспосабливаясь к складывающейся реальности и трудностям времени, Outline Jerusalem проходит под темой «По правде говоря».

«По правде говоря» — повседневное, почти мимоходом произносимое выражение, которое порой звучит как небольшая оговорка в потоке речи. Оно обозначает момент остановки — приглашение вновь внимательнее присмотреться к сказанному, увиденному и тому, что ещё только стремится обрести словесную форму.

В эпоху, насыщенную голосами, образами и соперничающими истинами, фестиваль стремится предоставить пространство воображению как способу заново взглянуть на действительность. Встреча иллюстрации и слова позволяет приблизиться к тому, что не сразу поддаётся определению, расширить границы взгляда и найти новые формы выражения чувств, воспоминаний и мыслей.

В дни фестиваля по всему Иерусалиму пройдут десятки выставок, встреч, мастер-классов и событий. Произведения художников, работающих с самыми разными художественными средствами, будут представлены на особых площадках, в галереях и общественных пространствах в самом сердце города.

«С волнением ждём встречи с вами», — команда фестиваля Outline Jerusalem и отделы визуального искусства Управления культуры и искусств мэрии Иерусалима.

Программа событий

Воскресенье, 18 октября

18:00 — «Иллюстрация рассказывает всю историю»: церемония вручения премии Музея Израиля за иллюстрацию детских книг имени Бен-Ицхака.

Музей Израиля, Иерусалим.

Понедельник, 19 октября

17:00-20:00 — открытие фестиваля Outline Jerusalem 2026.

Площадки: Академия искусств и дизайна «Бецалель», ул. Исраэля Зморы, 1; площадь Сафра; галерея «Хуцот», ул. Яффо, 17, Иерусалим.

Вторник, 20 октября

20:00-22:30 — открытие выставки «Обещание» Ярона Штейнберга и выступление Найджела ха-Адмора.

Уличная галерея «Чёрный ящик», ул. Яффо, 97, Иерусалим.

Пятница, 23 октября

12:00 — вечеринка во дворе и открытие выставки в Музее на границе.

Воскресенье, 25 октября

19:00-20:30 — открытие выставки в Музее Кнессета.

20:30 — открытие выставки «Клуб печатной графики».

Воскресенье, 1 ноября

18:00-20:00 — экскурсии по выставкам Музея Израиля, Иерусалим.

Выставки фестиваля

«Никто не отсюда»

Площадь Сафра, Иерусалим.

«Но ты должен по-настоящему всмотреться» — посвящение Дэвиду Хокни

Академия искусств и дизайна «Бецалель», ул. Зморы, 1, Иерусалим.

«Обещание»

«Чёрный ящик», ул. Яффо, 97, Иерусалим.

«Ещё один удар сердца»

Музей Кнессета, ул. Кинг-Джордж, 24, Иерусалим.

«Нуклеарная семья»

Музей на шве, ул. Хейль ха-Хандаса, 4, Иерусалим.

«В мире, где да: Гриша Блугер»

Центр искусства и дизайна «Бейта», ул. Яффо, 155, Иерусалим.

«Медицинские банки»

Галерея «Хуцот», ул. Яффо, 17, Иерусалим.

«Правдивая история»

Центр «Джиногли», ул. Тувия, 3, Иерусалим.

«Копия / оригинал. Клуб печатной графики — 2026»

«Шахам — лаборатория культуры», ул. Шахам, 5, Иерусалим.

«Язык тротуара»

«Ха-Кубия», ул. Йехошуа Йевина, 13, Иерусалим.

«Коробка бэнто для поезда»

«Ха-Кубия», ул. Йехошуа Йевина, 13, Иерусалим.

«Вдруг поле»

«Место для поэзии», ул. ха-Мааравим, 9, Иерусалим.

Экскурсии по выставкам Музея Израиля

В рамках фестиваля Outline Jerusalem состоятся экскурсии по трём выставкам Музея Израиля в Иерусалиме, посвящённым книге, иллюстрации и визуальной культуре.

«Люди книги: экслибрисы из собрания музея»

Выставка представляет избранные произведения из коллекции экслибрисов Музея Израиля — одной из крупнейших в стране. Экслибрисы, личные знаки принадлежности книги, соединяющие имя владельца и изображение, развивались на протяжении столетий, превратившись в пространство графического творчества и индивидуального самовыражения. Выставка знакомит с историей этого искусства и отражённым в нём художественным и культурным многообразием.

«Волшебство обуви» | Иллюстрации: Мерав Саломон

Что превращает обувь в волшебный предмет? На этой выставке обувь из известных сказок становится самостоятельным персонажем, наделённым особыми силами и способностью переносить героев из одного мира в другой. Иллюстрации Мерав Саломон приглашают посетителей по-новому взглянуть на обувь и открыть истории, которые она хранит.

«Иллюстрация рассказывает всю историю»

Выставка представляет лауреаток премии Музея Израиля за иллюстрацию детских книг имени Бен-Ицхака за 2026 год. Вместе с иллюстрациями обладательницы премии Лирон Коэн будут показаны работы четырёх художниц, удостоенных почётного упоминания: Ноа Мишкин, Яны Буклер, Хагар Баркат и Шарлотты Шама. Выставка раскрывает способность иллюстрации создавать самостоятельный визуальный язык, расширять письменное повествование и пробуждать мысль, чувство и воображение.

Воскресенье, 1 ноября 2026 года, 18:00-20:00.

Музей Израиля, Иерусалим.

Стоимость участия — 25 шекелей с человека. Регистрация на экскурсии — на сайте Музея Израиля.

Экскурсии по другим выставкам фестиваля

Возможность глубже познакомиться с миром иллюстрации.

По предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Дополнительные подробности будут опубликованы позднее.

Художественный руководитель и главный куратор: Литаль Маркус Морин.

Особая благодарность сотням художников и художниц, а также зрителям, которые участвуют в фестивале на протяжении многих лет.

Фестиваль Outline Jerusalem — муниципальный проект отделов визуального искусства Управления культуры и искусств мэрии Иерусалима.

Сайт: https://outlinejerusalem.com/

Выставки: https://outlinejerusalem.com/exhibitions/

Facebook: https://www.facebook.com/festivaloutline

Instagram: https://www.instagram.com/outline_jerusalem/