Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото — кадр из фильма «Дух Монастира»

#зимниефестиваливиерусалиме

Иерусалимский фестиваль еврейского кино проходит в этом году 28-й раз, с 5 по 10 декабря, как всегда в дни Хануки в Иерусалимской Синематеке. В программе — показ более 40 фильмов из 15 стран, встречи с режиссёрами и актёрами, лекции и дискуссии. Руководители фестиваля, глава Синематеки Рони Махадав-Левин и художественный директор Даниэла Торджеман-Глас, подчеркивают, что их намерение – это отражение в программе фестиваля еврейской идентичности как культурного понятия, не требующего религиозного определения, а их желание — собрать в одном зале светских и религиозных зрителей, репатриантов, израильских режиссеров, продюсеров и актеров и кинодеятелей диаспоры.

История фестиваля связана с историей самой Синематеки, основанной в начале 1970-х годов Леей и Вимом Ван Лир. Сначала Синематека действовала в иерусалимском «Бейт-Агрон», а позже получила собственное здание, и при ней образовался Израильский киноархив, где собраны израильские фильмы с 1920-х годов до наших дней. В 1984 году Лея Ван Лир создала отдельный Иерусалимский международный кинофестиваль, который проходит летом, а еврейская тема получила постоянное место благодаря Фонду еврейского кино и кино о Холокосте имени Джоан Сураски-Константинер: фонд возник в 1997 году по инициативе Леона Константинера и с 2000 года стал частью ежегодного Фестиваля еврейского кино при Синематеке.

Фестиваль еврейского кино всегда приходится на Хануку, и его открытие в субботу вечером, 5 декабря, начнется с зажигания свечей. Вторая традиция — разговор вокруг фильма: перед многими сеансами историки и исследователи еврейской культуры и искусства рассказывают о самих фильме и эпохах, в них показаных а после показов зрители обсуждают увиденное с авторами и участниками. Перед «Матрицей», к примеру, выступит знаток каббалы и хасидизма Рони Аялон-Хирш, который находит в фильме отражение еврейской мистики, а программу ранних мультфильмов о Бетти Буп откроет лекция режиссёра и куратора анимации Гилат Параг.

В программу фестиваля включены все направления: документальные фильмы о еврейской культуре, международное игровое кино, израильские картины на актуальные социальные темы, редкие архивные ленты, фильмы о мыслителях, деятелях культуры и влиятельных художниках еврейского мира, короткометражки, восстановленные классические фильмы, экспериментальное кино. Одновременно пройдут панельные дискуссии, среди тем которых — еврейские портреты, пропаганда времён Холокоста и современный антисемитизм.

Откроет фестиваль «Дом на берегу озера» (Visitation) Фолькера Шлёндорфа, режиссёра «Жестяного барабана», получившего «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь». Шлёндорф приедет на открытие и получит награду за вклад в кино. Действие картины, впервые показанной в Каннах, разворачивается в доме у озера под Берлином, где за несколько десятилетий сменяются жильцы: немецкий архитектор, построивший дом для семьи, соседи-евреи, которым пришлось бежать, и новые хозяева послевоенной страны. Повторный показ с беседой с режиссёром пройдёт 6 декабря в 17:00.

В международном конкурсе десять картин, и лучшую выберет жюри, в которое вошли оскаровский документалист Ричард Транк, продюсер Доминик Велински, создавшая программу The Factory в «Двухнедельнике режиссёров» в Канне, и заместитель директора музея POLIN Иоланта Гумула.

Вот эти фильмы:

«Неизвестная женщина» Май эль-Тухи получила в Венеции «Золотого льва»: героиня, молодая домработница, накануне свадьбы с богатым вдовцом пытается скрыть связь с немецким солдатом военных лет.

«Женщины под судом» с Шарлоттой Генсбур возвращает во Францию 1972 года, к процессу над шестнадцатилетней Мари-Клер, обвинённой в аборте после изнасилования, которую защищает адвокат Жизель Халими.

В драме Think Good Жеральдин Накаш, показанной в Каннах, героиня постепенно понимает, что партнёр, уговаривающий её думать позитивно, на самом деле держит её под контролем;

а в Vita Mia пожилой итальянской аристократке с болезнью Паркинсона помогает простая женщина, между ними вырастает дружба, а болезнь и память возвращают героиню к годам нацистского режима и Холокоста, и эту роль исполняет Доминик Санда. «Брошенный» Венсана Гаренка, показанный в Каннах, прослеживает последние одиннадцать дней учителя Самюэля Пати, убитого 16 октября 2020 года после ложного обвинения, разросшегося в сети.

«Розенталь: великий шоумен» Оливера Хаффнера строится на выборе самого популярного телеведущего Германии 1978 года. Ганс Розенталь, еврей и переживший Холокост, должен вести 75-й выпуск своей передачи 9 ноября, в сороковую годовщину Хрустальной ночи, вместо того чтобы прийти на первую официальную церемонию памяти жертв.

«Я — другой» Феликса Рандау превращает интервью с Феликсом Керстеном, массажистом Гиммлера, в психологический поединок: журналистка не верит, что он спас тысячи узников, и подозревает, что подвиги выдуманы ради Нобелевской премии мира.

В «Диком Диком Востоке» Яна Холоубека, где снимается Итай Тиран, немецкий чиновник приезжает в польский городок 1943 года за документами и спрятанным еврейским золотом, и вокруг этих поисков разрываются прежние связи.

Самая личная картина конкурса — «Хочу рассказать свою историю» Томера Хеймана, одним из продюсеров которой стала Нэнси Спилберг. Шимон Ротшильд, которому вот-вот исполнится сто лет, вместе с режиссёром заново ставит свою жизнь на специально построенной площадке: актёры играют его погибших родных, а он сам указывает им, где стоять, вспоминая цепь совпадений, спасшую его в Освенциме, опыты в Заксенхаузене, марш смерти и жизнь после войны. После показа 6 декабря зрители поговорят с Хейманом и самим Ротшильдом.

В документальном блоке много неожиданных тем. «Пыльные бури и еврейские души» Стивена Прессмана рассказывают о еврейской стороне Вуди Гатри, автора «This Land Is Your Land», на которого опирались Боб Дилан и Брюс Спрингстин: в Нью-Йорке 1940-х он попал в живую еврейскую среду, а его тёщей была поэтесса на идише Ализа Гринблатт. «Автобиография потерянной юности» Йонатана Аюна построена на находке 2017 года, когда в заброшенной церкви в Вильнюсе нашли 180 тысяч страниц на идише, спрятанных «бумажной бригадой» восемьдесят лет назад, и среди них 350 автобиографий молодых людей от 16 до 22 лет, написанных для конкурсов института YIVO. Рут Зильберман в фильме о семье Камондо, «Ротшильдах Востока», проходит путь от Константинополя и парижской «прекрасной эпохи» до Освенцима, а «Мир сошёл с ума» Вильфрида Хауке опирается на военные дневники Астрид Линдгрен, которые она начала вести 1 сентября 1939 года, до появления Пеппи Длинныйчулок. «Польша против истории» вспоминает Едвабне и споры вокруг книги Яна Томаша Гросса «Соседи», а «Теодор Герцль: человек, стоящий за Израилем» с ведущим Дэвидом Баддилом и голосом Стивена Фрая смотрит на сионизм через судьбу его основателя.

Израильская часть программы обращается к тем, кого редко показывают. «Дух Монастира» Эяля Борса ведёт студентов-архитекторов в Битолу, прежний Монастир, где жила процветающая сефардская община, а «Чемпионы пустыни» Орена Розенфельда сводит на татами еврея из Австралии и бедуина из непризнанной деревни в Негеве. «Оторванные» Авишая Мельсона Цегахуна показывают три поколения эфиопских евреев со времён операции «Моисей», а «Долгий путь домой» Давида Кахтана рассказывает о евреях Ирака, чья община в 1940-е насчитывала 180 тысяч человек. Сериал «Чья ты дочь?» следит за четырьмя поколениями восточных женщин, а третий сезон «Королевы красоты Иерусалима» переносит семью Армоза в 1947-1948 годы, когда город стал полем боя. Отдельно показывают работы десятого выпуска религиозного отделения киношколы «Маале» и короткометражки конкурса памяти Бнайи Цукермана.

В классике фестиваль показывает реставрированного «Тевье и его семерых дочерей» Менахема Голана: фильм 1968 года собрал больше 615 тысяч зрителей и был выбран для конкурса Каннского фестиваля, прерванного событиями мая 1968 года. «Сад Финци-Контини» Витторио Де Сики посвящён памяти продюсера Артура Кона, умершего в Иерусалиме 12 декабря 2025 года. Рядом стоят «Марджори Морнингстар» с Натали Вуд и Джином Келли, фильм Вилли Линдвера «Последние семь месяцев Анны Франк», получивший «Эмми» в 1988 году, четырёхсерийный фильм «Черная и еврейская Америка: переплетенная история» и «Малер в Нью-Йорке» Хилана Уоршоу, перед которым пройдёт концерт с песнями Малера в исполнении Идо Ариэля и Яира Полишука. В Синематеке покажут и трансляцию «Самсона и Далилы» из «Метрополитен-опера».