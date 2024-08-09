Ад пуст. Все бесы здесь

Автор текста – © Зоя Додина. Верхнее фото – © Александр Ханин

Вольные фантазии с гендерным уклоном на исторические, театральные и кинематографические темы

Глава 1

Ричард III

“Ужасный век – ужасные сердца”

…Так легко сослаться на век. Но человек по сути не меняется. И в каждом веке вновь появляются свои злодеи. Возьмите наш…

Шекспир велик – отсюда вечный образ злодея Ричарда III, сопровождающего нас с юности. Но пришло время повзрослеть и узнать историческую правду. Перепрыгнем через тома исследований и, например, посмотрим весьма занятный фильм 2022 года “Пропавший король” режиссера Стивена Фрирза. Фильм основан на реальном событии, когда британская историк-любитель, член Общества Ричарда III, Филиппа Лэнгли (Салли Хокинс) со своей навязчивой идеей обнаружить потерянное захоронение короля Ричарда III добилась-таки своего, найдя и спонсоров, и придав этому поиску огласку. В 2012 году останки короля были перезахоронены в Лестерском соборе, а Филиппа Лэнгли за свои заслуги была удостоена ордена Британской империи. Отнюдь не рядовое событие.

Что же подвигло Филиппу на поиски останков Ричарда III? Одиозный король всем известен как урод, злодей, убийца двух своих племянников, собственной жены, короля Генриха VI, его сына и многих других. Но историки уже давно стали задумываться о достоверности этих фактов. Выяснилось, что злодейства короля не подтверждаются источниками, зато истории о них были очень выгодны новой династии Тюдоров: после того как Ричард был убит, Генрих Тюдор стал королем Генрихом VII, основателем династии, которая продер­жалась на троне еще 118 лет; между тем права Генриха на власть (а значит, и права его потомков) были не вполне очевидны, и рассказы о злодействах Ричарда легитимировали свержение тирана.

Тиран: полцарства за холопа!

Соратником пусть будет заодно!

Вернемся же к покачнувшемуся, но устоявшему на пьедестале образу Ричарда III. В театре Гешер режиссер Итай Тиран поставил спектакль Ричард III. Что нового расскажет нам Тиран о тиране? Во-первых, тирана играет Евгения Додина. Почему женщина? Вечный вопрос…

Даешь ты жизнь? Возьмешь ее вдвойне!

Ну а убийца – мужеское дело – кровавый груз на плечи водрузит.

Ковыляющая на разной высоты каблуках Ричардесса безжалостна и умна. И напор ее сбивает с ног ошарашенных жертв.

Когда мы уже знаем, что Ричард III вовсе не был демоном, казалось бы – отпусти гнев свой. Ан нет – нам-то что с той исторической реальности?! – тиран все правит бал. Он там, в далеком веке, но хватка его сводит судорогой здесь. Он там, на сцене, но реальный злодей так близко…

Весь спектакль пронизан музыкой и танцем. Парадокс – вроде сильно не затанцуешь и не споешь, когда проступает кровь. Но еврейские мелодии – они такие, что всегда уместны.

Прекрасная находка Итая Тирана – малословный, при этом очень музыкальный, убийца (Шломи Бертонов). Хозяин велит – холоп исполняет. Исполняет, насвистывая. Исполняет легко, виртуозно. Высоченный красавец в прозрачно-белом комбинезоне. И инструменты находит разные – просто кинжал это слишком тривиально. Мастер Смерти.

Перчаток пара – Ричард и Убийца – как сшиты на заказ.

Но руки разные… И вот приходит час –

Убийца хладнокровно убивает Хозяина…

Это большое искусство – найти холопа и соратника в одном лице. Редко кому удавалось. И тут попытка провалилась…

Первые хлопья пепла начинают падать на сцену почти в самом начале. К концу спектакля уже вся сцена покрыта толстым слоем жирной черной массы.

Когда ж закончится век Тирана? Мы ненавидим его, практически молим об избавлении. Мы ждем чуда, героя-спасителя или, на худой конец, того самого холопа, который не станет соратником. А век все длится и длится…

Глава 2

Режим

“У совести моей сто языков,

Все разные рассказывают сказки”

Сериал “Режим”, Великобритания, США, 2024 г., режиссеры Стивен Фрирз, Джесика Хоббс. В роли канцлера Елены Вернэм – Кейт Уинслет.

Канцлер условной европейской страны узурпировала роскошный дворец с троном. А трон всегда в опасности. То от плесени его надо охранять, то от излишней влажности. Здоровье канцлера – святое! Елена, увязшая в параноидальной заботе о своем здоровье, видимо, соскучилась по сильной руке, как это ни странно звучит, ведь она сама – сильная рука. Но женщина всегда остается женщиной, даром что канцлер.

Капрал Герберт Зубак (Матиас Схунартс), известный в прошлом своими кровожадными методами, призван ко двору. Он идеально подошел на роль приспешника и охранника от назойливых министров. Капрал также весьма полезен при нарушении кислотно-щелочного баланса – он владеет необьятным списком “земляных” рецептов, если, конечно, не стошнит от этой гадости. И вообще он такой брутальный… Не то, что этот псевдо-интеллигент муж…

Елена более удачлива, чем Ричард. И холоп ей достался преданней. Хотя любовь творит неимоверные вещи…

Ну что ж, сейчас она заглянет в домашний склеп к отцу (лежит как живой, ну, немного пятнами пошел) – отпустить грехи – и в бой. В смысле творить дела на благо своего отечества. По большому счету “земляной” рецепт – он очень актуален – пора отмежеваться от американского образа действия – сами не хворы себя прокормить! Засмердело чем-то знакомым?..

Власть канцлерши так сильна, что пелена кроличьего страха застилает волю придворных. Да и попробуй на рожон. Увы, так знакомо… А что народ? “Народ безмолвствует”? Ан нет. Что-то пошло не так…

Сохраним интригу этого блестящего сатирического траги-фарса. Вам самим придется погрузиться в дальнейшие события, а то и глубоко вдохнуть от накатившей…

“Холоп! Я жизнь свою поставил на́ кон,

И я останусь до конца игры”.