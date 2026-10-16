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Барбара Хайнс: «Я пропитываю картину Иерусалимом»

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Заглавная иллюстрация — Barbara Hines. Let there be Peace within Your Walls, 2012, mixed media on paper  

Музей Моше Кастеля представляет:
Барбара Хайнс | Иерусалим в моей душе
Персональная выставка американской художницы Барбары Хайнс представляет цикл работ об Иерусалиме как о пространстве памяти, идентичности и принадлежности.С 16.10.2026
Куратор: Хагай Сасон
Закрытие: 31.12.2026

קרדיט צילום יוחאי מדינה (ברברה היינס )

Довольно случайно, хотя, конечно же, случайностей, как известно, не бывает, я попала на открытие выставки Барбары Хайнс «Иерусалим в моей душе» в музее Моше Кастеля в Маале-Адумим – в музей, вокруг которого скандалы то возникают, то затухают. Скандалов не было, а был светлый, яркий  вечер. Нарядный вернисаж и  хозяйка вечера Барбара Хайнс, светящаяся, и это не преувеличение, так же, как ее работы, которые тоже излучают свет.
Удивляться тут нечему, поскольку на ее картинах Иерусалим, а отношение Барбары к этому городу граничит со святостью, со светом, и потому она, написавшая за последние десять лет тридцать работ для своей первой персональной выставки в Израиле, не столько изображает город, сколько передает то, что чувствует, пребывая в нем, играя светом, тенью и формой и соединяя на полотнах мистические мотивы, архитектуру и историю, а вместе с ними и связь с еврейским наследием, которое она обрела в зрелом возрасте.
Самое неожиданное в этой светлой выставке то, из чего она сделана. В краски для своих иерусалимских картин Барбара подмешивает самую что ни на есть грязь: землю, глину, измельченную пыль, прах города, взятый из ее собственного сада и присланный друзьями в те годы, когда она жила в Соединенных Штатах. Она пишет слоями, использует швейцарский пигмент Lascaux, а землю добавляет в более темные части красок, чтобы, по ее словам, «пропитать саму картину Иерусалимом». И прах города, смешанный с красками, возрождается на ее полотнах, как феникс из пепла, становясь эфирным, легким и прозрачным.
Кстати, сам Моше Кастель, чье имя носит этот музей, также работал с материалам земли, смешивая измельченный базальт с клеем, песком и природными пигментами. Барбара признает, что результаты у них совсем разные, но в технике есть сходство —   в искусствое «на земле и из земли». Кастель родился и вырос в Иерусалиме, а Барбара пришла к городу долгим путем через континенты, религии и идентичности, и это расстояние создает напряжение в ее работ: Иерусалим  здесь одновременно  реальное место и   цель возвращения,   город снаружи и  пространство внутри.

Barbara Hines. Night Like the Day Shines, 2012. Mixed media on paper. 21×29 

Что именно изображено на картинах, зритель решает сам, потому что они движутся между узнаваемыми местами и выразительной абстракцией. Среди сюжетов встречаются Облака Славы, сопровождавшие израильтян в пустыне, Лестница Иакова и духовная атмосфера города. Барбара не пытается навязать единственное прочтение и замечает, что каждый видит в ее работах что-то свое, нередко то, чего она туда и не вкладывала, и считает это правильным, поскольку так работа находит отклик у людей, находящихся, по ее выражению, в разных точках духовного развития.
Чтобы понять, откуда такое отношение к Иерусалиму, стоит рассказать, что Барбара, родившаяся в Германии как Барбара Фрицше, выросла в Австраии, в северных пригородах Сиднея, в среде преимущественно англосаксонской, далекой от еврейских районов, в семье, где говорили по-немецки и где каждое воскресное утро дочерей отправляли в ближайшую методистскую церковь. В школе один час в неделю отводили христианскому религиозному образованию, и она с увлечением слушала библейские рассказы о праотцах и Тору, не подозревая, что изучает историю собственного народа, а слово «еврей» не значило для нее ничего.
За этим стоял страх, определявший жизнь ее родителей. Отец, Рольф Фрицше, был во время войны арестован из-за матери-еврейки и уволен из люфтваффе как «полуеврей», причем документ об увольнении до сих пор хранится в семье. Однажды ночью заключенных вели из тесной камеры в сторону леса, и ему удалось бежать, после чего он вместе со своей спутницей Урсулой пережил войну в укрытии. После войны, не в силах смотреть в глаза немцам своего возраста и гадая, что они делали в нацистские годы, он решил увезти семью на другой конец света и там полностью скрыть еврейское происхождение, растя дочерей христианками, потому что, как объясняет Барбара, родители просто боялись, что все повторится.Первые намеки на правду появились, когда Барбара училась в Сиднейском университете:  отец одной из подруг, как выяснилось много лет спустя, посмотрел на нее и сказал на идише: «У нее еврейская голова». Позже учительница немецкого заметила, что некоторых слов и выражений, которыми пользуется Барбара, нет в литературном немецком, и мать объяснила это саксонским диалектом, хотя на самом деле это были остатки идиша, пережившие все попытки скрыть происхождение.

קרדיט צילום יוחאי מדינה ברברה היינס

Барбара Хайнс получила двойную степень по педагогике и дизайну интерьера и начала карьеру школьным учителем французского и английского в Дюссельдорфе. Затем переехала в Нью-Йорк учиться дизайну интерьера в New York School of Interior Design, а после поступила на программу Environmental Design в Pratt Institute. Она также была волонтером в Музее современного искусства, где на нее повлияли работы представителей «живописи цветового поля» Хелен Франкенталер и Герхарда Рихтера.
Хайнс известна сочетанием «импрессионистской трактовки с современным стилем». Ее первая галерейная выставка состоялась в 2009 году в хьюстонской галерее Meredith Long & Company, которая продолжает ее представлять. В 2015 году у нее была персональная выставка в Museum of Biblical Art в Далласе.
Выйдя замуж за Джеральда Хайнса, бизнесмена из мира недвижимости, она жила с ним в Техасе, затем в Лондоне, где дети получали европейское образование, занималась йогой, потом буддизмом и почти два десятилетия ездила на ретриты по всему миру, бывала в Бутане и Тибете, училась у Далай-ламы и входила в структуры, связанные с его организациями. Искусство, как она сама отмечает, сопровождало ее при каждом переезде, будь то Техас, Аспен, Париж или Лондон.

Перелом случился из-за ее младшего сына Тревора, увлекавшегося старыми книгами и историей,  занявшимся исследованием истоков христианств и нашедшего в нем слишком много противоречий. Тревор объявил, что истину надо искать в иудаизме. Барбара не возражала, лишь бы у сына была связь с Богом. Когда Тревор позвонил бабушке в Австралию, чтобы рассказать о своем решении, та, будучи в возрасте уже далеко за восемьдесят, нарушила многолетнее молчание и рассказала всю историю целиком: еврейками были не только мать ее мужа, но и ее собственные мать и бабушка, и семья пережила нацизм благодаря формальному принятию другой веры и  поддельным документам.
Барбара начала изучать правила кашрута, чтобы сыну было проще питаться дома, и пришла к иудаизму в целом. Когда ее сестра, занявшись семейной родословной, обнаружила, что не менее 86 родственников были убиты в Холокосте, Барбара поняла, как она сама говорит, что наследие было отнято у нее из-за нацизма, и решила не позволять ему определять ее будущее. Она приняла ортодоксальный иудаизм, стала соблюдать кашрут и субботу, а муж, оставшийся агностиком, ее поддержал.

Barbara Hines.Bring us Back to You G-d and We Shall Return

После смерти Джеральда в 2020 году Барбара продала дом в Техасе, покинула Соединенные Штаты и репатриировалась в Израиль, купив квартиру в историческом здании в Немецкой колонии Иерусалима. В мае 2026 года она вышла замуж за рабби, доктора Натана Офира. Первое свидание у них было в музее Кастеля, и там же директор музея Хагай Сасон предложил ей показать свои работы. Так что выставка, ради которой собрались нарядные гости, началась в том же месте и с той же встречи, которые вернули Барбару домой.

Все доходы от продажи своих картин Барбара жертвует еврейским учебным заведениям, ешивам и ульпанам, делая основной упор на еврейское образование для девочек и женщин. Продолжая филантропическую традицию мужа, она поддержала и здание при Aishel House в Техасском медицинском центре, где хьюстонский Хабад принимает приезжих пациентов и их родственников. Часть работ для иерусалимской выставки привезли именно оттуда.
Постижение Израиля, точнее, странноватости нашего образа жизни, для американки, бывшей буддистки, да еще со средствами, не просто. Барбара уже пережила здесь войну, в ее доме, даром что прекрасном, нет защищенного помещения, но стоит ей уехать, как хочется вернуться.  .

Выставка «Иерусалим в моей душе» продлится до 31 декабря 2026 года. Музей Моше Кастеля открыт по воскресеньям, понедельникам и вторникам с 10:00 до 16:00, по средам с 12:00 до 20:00, по четвергам с 10:00 до 16:00, а в пятницу принимает группы по предварительной договоренности.

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