БОАЗ НОЙ – ХРАНИТЕЛЬ ГОРОДА И САДА

В Музее Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод в прошедшую пятницу открылись три новые выставки. Одна из них – в центральном зале – «Хранитель сада» Боаза Ноя (Куратор: Ави Любин) – первая персональная музейная выставка этого яркого и заметного на израильской арт-сцене художника

Я, как и прочие музейные, фланёры, люблю фотографировать картины. А еще больше – их детали. В работах Боаза Ноя деталей – множество, сфотографировать их непросто: если приблизиться и попытаться рассмотреть детали, вычленить мысленно рамку для кадра, то видишь только хаос – хаос пятен, красок, линий, света, теней, слоев. Но в некоем щелчке, в совпадении времени-пространства, момента-расстояния этот хаос обретает целостность. Такой прекрасный фокус – не фокус, а чудо чудесное – картина, детально выплывающая из хаоса пестроты, возникающая на глазах. Часть работ на этой выставке недавние. В зале ещё пахнет краской. В часть же написанных ранее картин Боаз Ной внес изменения после 7 октября.

Это очень личная выставка и очень городская. Мы фланируем по выставкам, Боаз Ной – по городам: по Тель-Авиву, где его представляет галерея «Розенфельд», по Хайфе – городу, где он живет и где расположена его студия, по Иерусалиму – городу, где у каждого складываются свои отношения со вселенной. Городские блуждания Боаза Ноя полны неожиданных встреч и моментов. И неожиданных находок, взглядов, совпадений. Случайности преподносят сюрпризы, пробуждают иной взгляд, позволяя каждый раз видеть то или иное место – или цветок, дерево, улицу, навес, указатель, бойлер, пруд, дом, поворот, забор, ворота. Очень простые слова – очень простые места – очень сложные картины, палимпсесты слоев, красок, размышлений, видений, чувств, удивления, внимания, вдохновения. Людей здесь нет – только иногда где-то в мареве, в углу – размытая фигура, наблюдающая за наблюдающими. Это притихшие безлюдные картины – и как же они шумят, кричат, грохочут – чувствами и эмоциями, спрятанным в красках и переплетениях.

Обычно Боаз Ной создает предварительные зарисовки на улице или в студии, прежде чем приступить к самой картине, решая ,что существенно, что подчеркнуть и выделить, а что лишнее можно убрать, размыть. В любом случае, главное – это само пространство, свет и тень, солнце и мрак, из которых выступает дерево, или здание, или улица – иной формы, иного цвета. Боаз Ной деконструирует пространство, собирая его на своих картинах в ином порядке, цвете и форме.

Выставка «Хранитель сада» формировалась последний год, но в особенности – последние месяцы, после 7 октября, когда Боаз Ной создал ряд картин, на которых замершая тишина пропитана страхом, пустые переулки становятся возможными местами катастроф, а ночные парки превращаются в зоны неосознанного беспокойства. Это очень замершая, очень тревожная, очень красивая и одновременно кричащая о том, что происходит в стране после 7 октября, выставка.

Боаз Ной (р. 1972) живет и работает в Хайфе.

Окончил Академию искусства и дизайна «Бецалель», факультет архитектуры (2003 г.) и программу студенческого обмена в Ecole La-Villette, Париж (2001–2002 гг.).

Лауреат премии «Художник и общество» Министерства культуры (2012-2014). Основатель и со-директор галереи Gate 3 – проекта социально-коммерческого искусства в Хайфе (2014–2019).

Работы Боаза Ноя выставлялись как на многих международных выставках, так и Израиле. Его работы входя в государственные и частные коллекции в Израиле и за рубежом.

Художественный музей Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод – первый кибуц в Израиле, расположенный в долине Эмек-Израэль у подножья горной гряды Гильбоа – ведущий и старейший музей на севере страны, представляющий художественные выставки лучших художников Израиля и мира. На протяжении почти 90 лет музей организует выставки различных направлений и тематик и считается одним из трех ведущих художественных музеев Израиля.

Сайт музея Мишкан ле-Оманут Эйн-Харод – – https://museumeinharod.org.il/ /

Сайт Боаза Ноя – https://www.boaznoy.com/

Инстаграм Боаза Ноя – https://www.instagram.com/boaz_noy

Фейсбук Боаза Ноя – https://www.facebook.com/boaz.noy.3

Боаз Ной на сайте галереи «Розенфельд» – https://rg.co.il/artist/boaz-noy/

Текст – Маша Хинич