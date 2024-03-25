BUGS WORLD – окно в удивительный мир насекомых

Уникальная новая выставка BUGS WORLD для всей семьи откроется в комплексе «Арена» в Герцлии!

А знаете ли вы, что…

Богомол может поворачивать голову на 180 градусов. Это насекомое, родственник таракана и термита, на иврите называется «гамаль Шломо» – «верблюд Соломона».

Название божьей коровки на иврите – «мошит а-шева» по числу пятнышек на её спинке (хотя на самом деле их восемь), но в Израиле чаще используется название, происходящее из идиша: «парат Моше рабену» – «Моисеева корова».

Действительно ли бабочка живет один день? И есть ли правда в утверждении, что тараканы могут пережить ядерную бомбу?

Хотите узнать больше об удивительных созданиях, количество видов которых может достигать восьми миллионов и которые встречаются на земле повсюду, даже в Антарктиде? Тогда приходите на уникальную выставку BUGS WORLD, посвященную чудесному миру насекомых. Она начнет работать в предстоящий праздник Песах в ТЦ «Арена» в Герцлии.

BUGS WORLD – это первый в своем роде комплекс, где посетители всех возрастов смогут получить незабываемые впечатления и мультисенсорный опыт. Зрелище, которое пробуждает эмоции, воображение и желание учиться новому.

Выставка, раскинувшаяся на площади около 1500 кв. м, включает экспозицию, шоу 360 градусов и разнообразную богатую информацию о мире насекомых.

В экспозиции посетителей ждут около 20 стендов высотой от 2 до 3 метров с огромными реалистичными фигурами насекомых, находящихся как будто в своей естественной среде обитания, в сопровождении интересных и полезных данных; экраны с информацией и видеофильмами; викторины и занимательные факты. Там будут уголки для занятия творчеством и яркие селфи-зоны для фотографирования. Волшебная комната светлячков и многое другое.

Завершает выставку оригинальное шоу «Путешествие в мир насекомых», действие которого разворачивается внутри проекции на 360 градусов. Это история приключений любознательного мальчика Гая, мечтающего стать исследователем насекомых – энтомологом. Гай очень интересуется миром насекомых, но еще недостаточно много знает о них и потому плохо представляет себе, к чему могут привести его действия. Однажды Гай обнаруживает, что он уменьшился до размеров насекомого и смело отправляется в полное юмора и музыки познавательное путешествие по чудесному миру. В пути он встретит божью коровку Перлу, которая научит его понимать насекомых и видеть жизнь под другим углом. Продолжительность шоу около 40 минут.

Приходите всей семьей, чтобы окунуться в волшебный мир насекомых на выставке BUGS WORLD!

Выставка пройдет с 13 апреля в ТЦ «Арена» в Герцлии на площадке Black Box (вход возле ворот А), в крытом и кондиционируемом помещении, рядом с которым есть бомбоубежище.

Дни и часы работы выставки:

Всю неделю с воскресенья по четверг и в субботу, включая праздничные и промежуточные («холь а-моэд») дни Песаха – 10:00-17:30 (последний вход в 16:00),

в пятницу и канун праздников – 10:00-14:30.

Для детей до 2 лет вход бесплатный.

Билеты можно приобрести в кассе «Браво»: https://bit.ly/4asHlok

Дополнительная информация на официальном сайте выставки: https://www.bugsworld.co.il/

Фотографии предоставлены организатором выставки, агентством ArtHub

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting