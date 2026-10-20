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«Город на бурных водах»: Музей города Тель-Авив-Яффо открывает новую ежегодную выставку

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Заглавная иллюстрация: Двора Мораг. На пути к горизонту.. דבורה מורג. אל עבר האופק

Праздничное открытие выставки: пятница, 13 ноября 2026 года, 11:00 и 12:00
Неделя «Любим искусство. Делаем искусство»: 11-14 ноября 2026 года
Вход в музей 13-14 ноября свободный, по предварительной регистрации
Музей города Тель-Авив-Яффо, площадь Бялика, ул. Бялика, 27

Музей города Тель-Авив-Яффо открывает 13 ноября 2026 года новую ежегодную сменную выставку «Город на бурных водах» — групповой проект куратора Нира Хермата, в котором работы двадцати трёх современных художников размещены по всему зданию музея, задавая единственный вопрос, определяющий замысел: как город рассказывает собственную историю и что осталось от историй, существовавших здесь до него.

Движение лежит в основе существования Тель-Авива-Яффо, и в непрерывном потоке перемен дом, память и идентичность без конца меняют облик, превращая город в затянувшиеся переговоры между прошлым, настоящим и будущим. Выставка смотрит на него через моменты, формирующие его лицо, видя в нём город, который строится и стирается, помнит и забывает, пересматривая отношения между домом, местом и принадлежностью. Архитектура, улица, море, инфраструктура, тело и архив служат здесь материалом, из которого авторы складывают лабораторию памяти: пенопласт выдаёт себя за бетон; обломки плитки, выброшенные морем, становятся украшениями; нить заново вышивает семейные фотографии, найденные на блошином рынке; а снимки и архивные документы соединяют исчезнувший город с городом, возникающим на глазах.

אסף גאם הכהן. מיראז' (האי). Ассаф Гам ХаКоэн. Мираж (Остров)

אסף גאם הכהן. מיראז’ (האי). Ассаф Гам ХаКоэн. Мираж (Остров)

Город вырос из идеи нового начала, но встал на земле, уже хранившей воспоминания, и продолжает двигаться между созиданием и стиранием, между замыслом и отрезвлением, между принадлежностью и вырванностью с корнем. Обломки выкидывают, но память остаётся, и каждая частная история вливается в городскую, записанную в зданиях, в линиях улиц, в инфраструктуре и в движении тел.

Среди работ, которые увидят посетители, — «Дом номер 27» Ами Сфарад, на протяжении многих лет наблюдающей за одним тель-авивским домом и превратившей его в архив протестов, войн, соседских отношений и городского обновления; «К горизонту» Дворы Мораг, где перевёрнутый обеденный стол плывёт по морю, неся семейную историю, связанную с заброшенным домом в Яффо; работу Нади Горенштейн, использующей обломки плитки из квартала Маншия, выброшенные морем; «Одинокие дома» Александра Сербера — здания в стиле баухаус, созданные из хрупкого, рассыпающегося пенопласта. К ним присоединяются работы о море, миграции, городской природе, обновлении, стирании и памяти.

Связь произведения с местом особенно заметна в «Сиренах площади Бялика» — новой видеоработе дуэта Эйлат Карми и Мерав Хейман, снятой на самой площади, на которой стоит музей. Красота фонтана и ритуальное пение рождают ощущение гармонии и устойчивости, но под поверхностью бродят скрытые силы, и работа движется между красотой и опасностью, между чувством безопасности и мгновением, когда привычный порядок рушится, а реальность может перевернуться. «Бурные воды» из названия выставки относятся и к глубинным общественным и политическим течениям, формирующим город, обозначая реальность, в которой любая попытка стабилизировать его временна, а каждый новый слой ложится на слои, лежавшие здесь прежде.

אילת כרמי ומירב הימן. הסירנות של כיכר ביאליק. Эйлат Карми и Мейрав Хейман. Сирены площади Бялик.

В выставке участвуют Адва Крамер, Александр Сербер, Ами Сфарад, Асад Ази, Асаф Гам ха-Коэн, Басма Абу Хути, Двора Мораг, Дина Гольдштейн, Даниэль Фельдхакер, Хагар Циглер, Талия Альбо, Тэсси Коэн Пепер, Эйлат Карми и Мейрав Хейман, Нога Юдковик-Эциони, Надя Горенштейн, Керен Зальц, Ши Ли Нисим, Шели и Эйлон Сатат Комбур вместе с Шели Бона, Тагит Климор, Тоцар Фокс, Тамар Берницки, Поль Корен и Нахум Гутман.

Праздничное открытие состоится в пятницу, 13 ноября 2026 года, в 11:00 и в 12:00, в рамках недели «Любим искусство. Делаем искусство» — ежегодного художественного события муниципалитета Тель-Авива-Яффо, представляющего лучшее из современной художественной жизни города.

Неделя продлится с 11 по 14 ноября, вход в музей 13 и 14 ноября свободный, по предварительной регистрации.

פול קורן. 12 התחנות של תל אביב/ Пол Корен. 12 станций Тель-Авива. 

Выставка открывается в музее, занявшем историческое здание бывшего Бейт ха-Ир на площади Бялика и ставшем первым в Израиле музеем, экспозицию которого отчасти создают сами посетители. Пилотное открытие планировалось на ноябрь 2023 года, но после событий 7 октября музей, не дожидаясь, принял жителей города, детей сотрудников больницы «Ихилов» и эвакуированных израильтян, переселившихся в Тель-Авив, и вместе с художниками начал собирать и документировать городские истории военных месяцев, пополняя ими собственную коллекцию. Официальное открытие для широкой публики состоялось в конце марта 2024 года, а нынешняя выставка продолжает линию, начатую тогда: рассказывать о городе через судьбы и голоса тех, кто в нём живёт.

Реконструкцию музея, который  носит сейчас имена филантропов  Шошаны и Звулуна Томеров провела муниципалитет  Тель-Авива-Яффо под руководством и при поддержке мэра и председателя Фонда Тель-Авива Рона Хульдаи, по инициативе Фонда, создающего партнёрства с донорами ради проектов, способствующих развитию города и его жителей. Музей входит в состав «Площади Бялика — домов культуры города» — нового культурного пространства вокруг старой площади, объединяющего пять центров: Дом Бялика, сам Музей города, Музыкальный центр и библиотеку имени Фелиции Блюменталь, «Бейт-Либлинг» — центр Белого города — и Дом-музей Реувена Рубина.

אמי ספרד. בית מספר 27. Ами Сафарад.  Дом номер 27.

Нир Хермат — независимый куратор, исследователь визуальной и материальной культуры. В 2020 году он был со-куратором Биеннале ремесла и дизайна, в 2023 году — куратором центрального павильона Биеннале в Музее Эрец-Исраэль, а также куратором премии Розенблатта в области визуального искусства и премии «Мила» для начинающих керамистов, проходящей совместно с Ассоциацией художников  Израиля и галереей B.Y5. Он был главным куратором трёх галерей современного искусства, участвуя в их основании, организовал десятки выставок в галереях и музеях и входит в состав комиссий по присуждению премий.

Адрес: площадь Бялика, ул. Бялика, 27, Тель-Авив-Яффо
Страница выставки: https://taycm.org.il/exhibitions/city-on-trubled-waters-hb/
Сайт музея: https://taycm.org.il/
Facebook: www.facebook.com/people/מוזיאון-העיר-תל-אביב-יפו/100093185177787
Instagram: https://www.instagram.com/citymuseum.telavivyafo

Все фото предоставлены пресс-службой музея города Тель-Авив — Яффо

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