«Город на бурных водах»: Музей города Тель-Авив-Яффо открывает новую ежегодную выставку

Заглавная иллюстрация: Двора Мораг. На пути к горизонту.. דבורה מורג. אל עבר האופק

Праздничное открытие выставки: пятница, 13 ноября 2026 года, 11:00 и 12:00

Неделя «Любим искусство. Делаем искусство»: 11-14 ноября 2026 года

Вход в музей 13-14 ноября свободный, по предварительной регистрации

Музей города Тель-Авив-Яффо, площадь Бялика, ул. Бялика, 27



Музей города Тель-Авив-Яффо открывает 13 ноября 2026 года новую ежегодную сменную выставку «Город на бурных водах» — групповой проект куратора Нира Хермата, в котором работы двадцати трёх современных художников размещены по всему зданию музея, задавая единственный вопрос, определяющий замысел: как город рассказывает собственную историю и что осталось от историй, существовавших здесь до него.

Движение лежит в основе существования Тель-Авива-Яффо, и в непрерывном потоке перемен дом, память и идентичность без конца меняют облик, превращая город в затянувшиеся переговоры между прошлым, настоящим и будущим. Выставка смотрит на него через моменты, формирующие его лицо, видя в нём город, который строится и стирается, помнит и забывает, пересматривая отношения между домом, местом и принадлежностью. Архитектура, улица, море, инфраструктура, тело и архив служат здесь материалом, из которого авторы складывают лабораторию памяти: пенопласт выдаёт себя за бетон; обломки плитки, выброшенные морем, становятся украшениями; нить заново вышивает семейные фотографии, найденные на блошином рынке; а снимки и архивные документы соединяют исчезнувший город с городом, возникающим на глазах.

Город вырос из идеи нового начала, но встал на земле, уже хранившей воспоминания, и продолжает двигаться между созиданием и стиранием, между замыслом и отрезвлением, между принадлежностью и вырванностью с корнем. Обломки выкидывают, но память остаётся, и каждая частная история вливается в городскую, записанную в зданиях, в линиях улиц, в инфраструктуре и в движении тел.

Среди работ, которые увидят посетители, — «Дом номер 27» Ами Сфарад, на протяжении многих лет наблюдающей за одним тель-авивским домом и превратившей его в архив протестов, войн, соседских отношений и городского обновления; «К горизонту» Дворы Мораг, где перевёрнутый обеденный стол плывёт по морю, неся семейную историю, связанную с заброшенным домом в Яффо; работу Нади Горенштейн, использующей обломки плитки из квартала Маншия, выброшенные морем; «Одинокие дома» Александра Сербера — здания в стиле баухаус, созданные из хрупкого, рассыпающегося пенопласта. К ним присоединяются работы о море, миграции, городской природе, обновлении, стирании и памяти.

Связь произведения с местом особенно заметна в «Сиренах площади Бялика» — новой видеоработе дуэта Эйлат Карми и Мерав Хейман, снятой на самой площади, на которой стоит музей. Красота фонтана и ритуальное пение рождают ощущение гармонии и устойчивости, но под поверхностью бродят скрытые силы, и работа движется между красотой и опасностью, между чувством безопасности и мгновением, когда привычный порядок рушится, а реальность может перевернуться. «Бурные воды» из названия выставки относятся и к глубинным общественным и политическим течениям, формирующим город, обозначая реальность, в которой любая попытка стабилизировать его временна, а каждый новый слой ложится на слои, лежавшие здесь прежде.

В выставке участвуют Адва Крамер, Александр Сербер, Ами Сфарад, Асад Ази, Асаф Гам ха-Коэн, Басма Абу Хути, Двора Мораг, Дина Гольдштейн, Даниэль Фельдхакер, Хагар Циглер, Талия Альбо, Тэсси Коэн Пепер, Эйлат Карми и Мейрав Хейман, Нога Юдковик-Эциони, Надя Горенштейн, Керен Зальц, Ши Ли Нисим, Шели и Эйлон Сатат Комбур вместе с Шели Бона, Тагит Климор, Тоцар Фокс, Тамар Берницки, Поль Корен и Нахум Гутман.

Праздничное открытие состоится в пятницу, 13 ноября 2026 года, в 11:00 и в 12:00, в рамках недели «Любим искусство. Делаем искусство» — ежегодного художественного события муниципалитета Тель-Авива-Яффо, представляющего лучшее из современной художественной жизни города.

Неделя продлится с 11 по 14 ноября, вход в музей 13 и 14 ноября свободный, по предварительной регистрации.

Выставка открывается в музее, занявшем историческое здание бывшего Бейт ха-Ир на площади Бялика и ставшем первым в Израиле музеем, экспозицию которого отчасти создают сами посетители. Пилотное открытие планировалось на ноябрь 2023 года, но после событий 7 октября музей, не дожидаясь, принял жителей города, детей сотрудников больницы «Ихилов» и эвакуированных израильтян, переселившихся в Тель-Авив, и вместе с художниками начал собирать и документировать городские истории военных месяцев, пополняя ими собственную коллекцию. Официальное открытие для широкой публики состоялось в конце марта 2024 года, а нынешняя выставка продолжает линию, начатую тогда: рассказывать о городе через судьбы и голоса тех, кто в нём живёт.

Реконструкцию музея, который носит сейчас имена филантропов Шошаны и Звулуна Томеров провела муниципалитет Тель-Авива-Яффо под руководством и при поддержке мэра и председателя Фонда Тель-Авива Рона Хульдаи, по инициативе Фонда, создающего партнёрства с донорами ради проектов, способствующих развитию города и его жителей. Музей входит в состав «Площади Бялика — домов культуры города» — нового культурного пространства вокруг старой площади, объединяющего пять центров: Дом Бялика, сам Музей города, Музыкальный центр и библиотеку имени Фелиции Блюменталь, «Бейт-Либлинг» — центр Белого города — и Дом-музей Реувена Рубина.

Нир Хермат — независимый куратор, исследователь визуальной и материальной культуры. В 2020 году он был со-куратором Биеннале ремесла и дизайна, в 2023 году — куратором центрального павильона Биеннале в Музее Эрец-Исраэль, а также куратором премии Розенблатта в области визуального искусства и премии «Мила» для начинающих керамистов, проходящей совместно с Ассоциацией художников Израиля и галереей B.Y5. Он был главным куратором трёх галерей современного искусства, участвуя в их основании, организовал десятки выставок в галереях и музеях и входит в состав комиссий по присуждению премий.

Адрес: площадь Бялика, ул. Бялика, 27, Тель-Авив-Яффо

Страница выставки: https://taycm.org.il/exhibitions/city-on-trubled-waters-hb/

Сайт музея: https://taycm.org.il/

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Instagram: https://www.instagram.com/citymuseum.telavivyafo

Все фото предоставлены пресс-службой музея города Тель-Авив — Яффо