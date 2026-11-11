Город на бурных водах: искусство помнить и меняться

Верхнее фото — фрагмент видео «Сирены площади Бялик» Аелет Карми и Мейрав Хейман. Фото — © Лев Гельфанд

С 11 по 14 ноября в Тель-Авиве-Яффо проходит неделя «Любим искусство. Делаем искусство», объединяющая выставки, открытые мастерские, встречи с художниками и проекты в общественных пространствах. Одним из ее главных событий станет открытие 13 ноября выставки «Город на бурных водах» в «Музее города Тель-Авив-Яффо», где куратор Нир Хармат собрал работы о городе, который строится, разрушается и обновляется, сохраняя в домах, вещах и семейных рассказах память о прежней жизни. Рассматривая знакомые улицы, побережье, фасады и найденные среди обломков предметы, художники обращаются к переменам последних лет, заставившим по-новому почувствовать хрупкость дома и ненадежность того, что прежде казалось прочным.

Архитектура, море, улица, инженерные системы, человеческое тело и архив оказываются частями одного разговора, в котором строительство невозможно отделить от исчезновения, а обещание нового начала — от вопроса о том, что существовало здесь прежде. Выходя из музея обратно на площадь Бялика, разговор можно продолжить уже без поясняющих табличек, наблюдая за городом, который все время меняется, порой оставляя от прежнего облика лишь несколько деталей, узнаваемых теми, кто помнит дом до перестройки, улицу до прокладки новых путей, квартал до его исчезновения.

Среди многочисленных событий выставка «Город на бурных водах» занимает особое положение, поскольку обращается к самой возможности собрать городской опыт, не сглаживая его противоречий. Как рассказывали на встрече в музее, отбору предшествовал открытый прием заявок, вызвавший более четырехсот откликов; в экспозиции соединились разные поколения и способы работы, от живописи и фотографии до текстиля, анимации и пространственных объектов. Сам принцип соединения важнее однородности: город складывается из несовпадающих взглядов, каждый из которых удерживает собственный масштаб, собственную память и право на несогласие.

Историческое здание музея участвует в разговоре наравне с произведениями. Построенное в 1925 году и первоначально предназначавшееся для гостиницы, оно стало зданием муниципалитета, сохранив кабинет Меира Дизенгофа и память о решениях, определявших развитие города. Здесь обсуждались порт, границы, культурные учреждения, здесь формировалось административное представление о будущем, которое затем обретало материальные очертания. Сегодня, рассматривая в музейных помещениях хрупкие дома и изображения исчезающих улиц, невозможно совсем забыть о том, что городские перемены когда-то тоже начинались с проектов, разговоров и подписанных документов.

Открытый в нынешнем качестве в 2024 году музей строит свою работу вокруг историй жителей, собирая город через частные свидетельства, предметы, изображения и голоса. История выходит за пределы последовательности дат, поскольку воспоминание о квартире, соседстве, протесте или любимом месте способно рассказать о времени не меньше официального события. Важна и возможность пополнять собрание, допуская в него сегодняшний опыт, который еще не успел приобрести музейную дистанцию, но уже меняет представление о том, кто и каким образом населяет город.

Поэтому ежегодная художественная выставка входит в существующую музейную среду, вступая в отношения с постоянной экспозицией и историческими материалами. Здесь появляются новые документальные фильмы, в том числе рассказ о площади Заложников, а исследовательское пространство связывает личные свидетельства с историческими обстоятельствами. Соседствуя с ними, произведения получают дополнительную глубину, а документы перестают выглядеть завершенным знанием. Одна и та же вещь может оказаться одновременно свидетельством повседневности, следом утраты и основанием для вопроса, на который музей еще не предложил окончательного ответа.

Для городского музея подобная незавершенность существенна, поскольку его предмет продолжает существовать за окнами, ежедневно опровергая попытку однажды описать его целиком. Житель приносит собственную историю, исследователь обнаруживает документ, художник замечает связь, которая прежде оставалась неразличимой, и сложившаяся картина снова требует пересмотра. При этом личное свидетельство сохраняет свою ограниченность, не выдавая себя за единственную правду обо всем городе. Именно соседство различных рассказов позволяет увидеть, насколько по-разному один и тот же период проживается в разных кварталах, семьях и поколениях, оставляя после себя несовпадающие следы.

Отсюда возникает и необходимость выходить за пределы музейного здания, встречаясь с людьми там, где складывается их повседневность. Привести человека в музей и дать его опыту место в музейном рассказе — разные задачи, хотя одна может помочь другой. Когда предметом разговора становятся жилье, переселение, городское обновление или исчезнувшее соседство, приглашение к участию требует готовности слушать, включая неудобные подробности и воспоминания, не укладывающиеся в привычное представление о Тель-Авиве. Художественная выставка оказывается способом расширить разговор, предоставляя ему другие материалы и другую интонацию.

В «Сиренах площади Бялика» Аелет Карми и Мейрав Хейман связь с местом становится почти буквальной. Видеоработа, созданная в 2026 году, перемещается между поверхностью воды в фонтане площади и скрытыми под нею слоями: наверху женщины поют, создавая ритуальное, завораживающее зрелище, внизу существует плотная среда потоков, осадка и незаметного движения. Знакомый городской объект оказывается устроен сложнее собственного привлекательного изображения, а красота, которой хочется довериться, не отменяет зависимости от невидимых систем, требующих усилий и способных таить опасность.

Площадь, на которой находится музей, оказывается одновременно перед зрителем и внутри произведения, причем переход между двумя ее состояниями совсем короток. Достаточно вспомнить собственный взгляд на фонтан, чтобы почувствовать разницу между видимым спокойствием поверхности и знанием о том, что находится под ней. В подобном несовпадении возникает один из главных мотивов выставки: устойчивость складывается из множества условий, остающихся незаметными до тех пор, пока что-нибудь не нарушит их действие. Городская безопасность тоже зависит от незримой, непрерывно поддерживаемой работы.

Эми Сфард выбирает другой масштаб наблюдения, начиная «Дом № 27» с простого действия: сидеть на скамейке напротив здания и смотреть. Цифровые рисунки, часть которых превращается в анимацию, собирают изменения, постепенно накапливающиеся на типичном тель-авивском отрезке улицы: соседские жесты, протесты, общественные события, следы войны, смену предприятий, приход и уход жильцов. Дом остается на месте, позволяя особенно отчетливо заметить подвижность всего, что его окружает, и изменчивость смыслов, которые люди связывают с одним адресом.

В работе большая история не входит в кадр отдельным торжественным событием, поскольку давно присутствует в способе жить, ждать, закрывать магазин, возвращаться домой. Улица становится действующим архивом, а здание — персонажем, способным удерживать одновременно надежду, конфликт, потерю и привычку. Продолжительность взгляда приобретает самостоятельное значение: чтобы увидеть перемену, нужно помнить прежнее состояние, возвращаясь к месту и сопоставляя увиденное. Вместе с городом меняется и наблюдатель, для которого понятие дома постепенно включает чувство принадлежности, отчуждение и тоску по тому, что уже невозможно восстановить.

В картине Дворы Мораг «К горизонту» обеденный стол перевернут и плывет по морю, утратив привычную опору и сохранив память о семейном пространстве. Источник образа — история родителей художницы, Гени и Генрика Ковальских, переживших Холокост и годы беженства. После жизни в переселенческом лагере в Пардес-Каце им предложили дом в Яффо, обозначенный как «брошенное имущество». Открыв дверь, они увидели двор, накрытый стол, тарелки и домашнюю утварь, то есть следы жизни, прерванной до их появления.

Узнав в картине чужой утраты слишком многое из собственного опыта, родители вернули ключ и возвратились в лагерь. Сдержанность рассказа делает особенно ощутимым нравственный выбор, который невозможно свести к общей формуле: пережив лишение дома, они отказались поселиться среди оставленных признаков другой домашней жизни. На картине море соединяет две истории, не уравнивая их и не устраняя различий, а стол, обычно собирающий людей вместе, становится знаком границы, проведенной человеком внутри себя. Возможность обрести жилье сталкивается с невозможностью принять определенный способ его обретения.

Материальная память Яффо возвращается и в работе Нади Горенштейн «Маншия — слои памяти и забвения», где выброшенные морем фрагменты старых плиток становятся настенными украшениями. Оторванные от пола и разрушенного здания, они сохраняют рисунок, цвет, след человеческого выбора, переживая назначение, ради которого были изготовлены. Море, способное стирать поверхность, оказывается также силой возвращения, вынося на берег то, что город уже успел убрать из поля зрения. Подобранный обломок позволяет начать историю с почти ничтожного остатка, в котором продолжает присутствовать исчезнувший дом.

В «Одиноких домах» Александра Сербера память о тель-авивской архитектуре удерживает пенопласт, вырезанный и окрашенный так, чтобы напоминать массивные постройки. Горизонтальные линии, закругленные балконы и узнаваемая пластика международного стиля несут обещание света, порядка и прочности, тогда как сам материал легко крошится, обнаруживая уязвимость архитектурного образа. Дома задерживаются между моделью, памятником и будущей руиной, словно время уже проступило на их поверхности, хотя перед нами всего лишь небольшие объекты. Строительная уверенность оказывается зависимой от хрупкой основы, которую невозможно окончательно спрятать под краской.

Асаф Гам ха-Коэн в «Мираже (Острове)» использует фотографии тель-авивского побережья, сделанные во время ракетных атак, создавая нарушенный, многослойный пейзаж, в котором линия воды, инфраструктура и городской горизонт входят друг в друга. Цифровая обработка усиливает ощущение пространства, одновременно открытого и замкнутого, живущего настойчивой повседневностью и логикой выживания. Тель-Авив предстает островом в психологическом смысле, а обещание нормальности, свободы и движения сохраняется рядом с угрозой, требуя от человека постоянного внутреннего усилия. Масштаб изображения позволяет почти войти в неустойчивый городской вид.

Дина Гольдштейн в инсталляции «Обещание» собирает город из совсем других источников: старых энциклопедий, сказочных книг, визуальных архивов, бумажных вырезок и коллажей. Движущаяся лента, проигрыватель, проекции и свет приводят изображения в действие, увеличивая их тени на стенах и превращая помещение в подобие волшебного фонаря. Возникающее узнавание трудно связать с собственной биографией, словно зритель попал в чужое воспоминание, которое почему-то кажется знакомым. Встречаясь, изображения приобретают новые значения, позволяя прошлому существовать рядом с вымыслом, а городу — складываться из памяти, не подчиняющейся обычной хронологии.

Тамар Браницки в «Далеких огнях» делает саму поверхность носителем городского времени, соединяя текстиль, бумагу, цифровую и шелкографию, живопись, шитье и прожигание. Между новыми башнями, разрушающимися зданиями и упрямой растительностью остается промежуточное пространство, где вопросы дома и принадлежности не получают окончательного решения. Слои материала накапливаются подобно осадку, шов связывает и чинит, след прожигания удерживает необратимость изменения. Ткань впитывает память, переводя напряженный городской ритм в медленную, требующую внимания работу, в которой разрушение и рост присутствуют одновременно.

Произведения соединяет мотив воды, всякий раз принимающий иной смысл: вода разрушает и возвращает, отделяет и связывает, поддерживает жизнь и несет угрозу. «Бурные воды» обозначают общественные и политические движения, расшатывающие привычные основания, однако метафора остается связанной с конкретными телами, домами и вещами. Выставка предлагает работать внутри памяти, разбирая накопленное знание и заново соединяя его части, поскольку история города продолжается в том, как мы различаем его следы, кому позволяем говорить и какие исчезновения соглашаемся считать окончательными.

Особенно заметно, как много здесь зависит от длительности действия: сидеть напротив дома, собирать вынесенные морем обломки, сшивать разрозненные поверхности, вырезать бумажные изображения, возвращаться к семейному рассказу. Городское строительство привыкло измерять время сроками завершения, тогда как память требует повторения и возвращения к незавершенному. Художники работают именно с несовпадением двух представлений о времени, сохраняя возможность задержаться возле вещи, которая с точки зрения обновляемого города уже выполнила свою функцию.

Каждая работа предлагает собственную позицию наблюдения, не позволяя собрать весь город в один панорамный вид.

Возвращаясь к неделе искусства, можно заметить, что и она меняет город посредством внимания: открытая дверь мастерской, работа среди деревьев, разговор в историческом кабинете дают возможность задержаться там, мимо чего обычно проходят. «Город на бурных водах» оставляет посетителя с необходимостью подобного замедления, позволяющего увидеть под обновленной поверхностью другие времена и других людей. Четырехдневная программа закончится, выставка останется, а за музейным порогом продолжатся стройка, движение, соседские встречи и споры, из которых город каждый день составляет очередную версию самого себя.

У «Любим искусство. Делаем искусство» есть своя продолжительная история, начавшаяся в 2002 году с события, обозначавшего открытие выставочного сезона. Со временем к музейным и галерейным посещениям прибавились открытые мастерские, проекты в общественном пространстве, прогулки, встречи и выступления, благодаря которым зритель получил возможность увидеть не только законченное произведение, но и среду его возникновения. Сохранив первоначальную простоту приглашения, неделя постепенно стала способом познакомиться с устройством художественной жизни города, обычно разделенной на множество адресов, профессиональных сообществ и несовпадающих расписаний.

В нынешней программе около 180 художников открывают свои рабочие пространства, к ним присоединяются 30 галерей и четыре музея, предлагающие специальные события и бесплатные часы посещения. Для человека, не привыкшего входить в мастерскую без приглашения, уже сама возможность переступить порог многое меняет: за словом «искусство» обнаруживаются стол, инструменты, незаконченные вещи, сомнения и решения, принимаемые в процессе работы. Подобная встреча возвращает произведению время, которое потребовалось для его создания, позволяя увидеть за выставочным результатом повседневный труд и конкретного человека.

Центральная выставка недели «Укрощенные страсти» («יצרים כבושים»), подготовленная Гаем Гольдштейном при участии Майи Тавор, разместится в саду Ган ха-Ковшим рядом с рынком Кармель. Название отзывается в названии самого сада, связывая понятия завоевания, сдерживания и владения собой, однако пространство здесь уже занято жизнью, которую художественному проекту предстоит учитывать. Дорожки, растительность, памятник, игровые площадки и привычки посетителей становятся обстоятельствами встречи с искусством, продолжающего существовать рядом с людьми, пришедшими в сад совсем по другим причинам.

Среди участников проекта — Сигалит Ландау, Аниса Ашкар, Габриэль и Шира Клазмер, Одед Эзер, Зоар Готсман, Ли Янор, Шахар Маркус, Шарон Бальбан и художники Кфар-Шимона. Возможность увидеть их работы в используемом каждый день пространстве меняет положение зрителя, которому приходится самому определять дистанцию, задерживаться, возвращаться, замечать соседство произведения с тем, что не было задумано как искусство. В подобном отношении сад и городской музей, при всей разнице их устройства, задают близкий вопрос: каким образом место сохраняет собственную жизнь, принимая новую интерпретацию своей истории?

На площади Бялика маршрут продолжается выставкой «Мечта архитектора» Майи Грацфельд и Рои Звулуна в «Бейт Либлинг» и проектом «Звук/Сопротивление» в «Фелиции — Доме звукового искусства», где предусмотрены звуковые прогулки, выступления и разговоры с авторами. «Бейт Реувен» также принимает участие в программе свободного посещения. Отдельные события объединяют несколько соседних адресов, позволяя провести день в одном районе, переходя от архитектуры к звуку, от исторического дома к современному художественному высказыванию и замечая, как меняется сам способ слушать и рассматривать город.

В «Тель-Авивском музее искусств» 12 ноября с 17:00 до 21:00 вход будет бесплатным по предварительному заказу билета, при этом специальные события имеют собственные условия участия. В программе заявлены встреча вокруг выставки «Малые миры: миниатюры в современном искусстве» и экскурсия по «Черному ящику» Алекса Ливака. Центр «Альшейх» проводит пятый фестиваль «Черная магия», соединяя восточные музыкальные традиции с авторскими проектами преподавателей и выпускников. Группа «Тнуа Цибурит» отмечает двадцатилетие на площади центра «Сузан Далаль», а городские культурные пространства предлагают выставки, печатную графику, мастерские и знакомство с работой художников.

Открытие выставки «Город на бурных водах» состоится 13 ноября 2026 года, в пятницу, в 11:00 и 12:00.

Вход на открытие бесплатный, по предварительной регистрации.

Адрес «Музея города Тель-Авив-Яффо»: ул. Бялика, 27.

Неделя «Любим искусство. Делаем искусство» проходит 11-14 ноября; условия посещения отдельных площадок и событий следует проверять в их программах. Обычные часы работы музея: понедельник — четверг, 10:00-18:00; пятница, 10:00-14:00; суббота, 10:00-16:00; воскресенье – выходной/

Страница выставки: https://taycm.org.il/exhibitions/city-on-troubled-waters-hb/

Регистрация на открытие: https://taycm.org.il/events/city-on-troubled-waters-hb/

Программа недели: https://www.facebook.com/LovingArt.MakingArt

Текст — Маша Хинич. Фото — © Лев Гельфанд. Остальные фото предоставлены музеем города Тель-Авив — Яффо