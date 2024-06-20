«DAVAI» представляет: «Davaichik»!

Верхнее фото: «Потеечки» театра DAVAI – photo Arik Shraga

С 1 по 4 июля в театре «DAVAI» в Тель-Авиве – Яффо в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул пройдет уже 3-й летний фестиваль для всей семьи – фестиваль «Davaichik»!

В программе фестиваля – много спектаклей для детей, немного для взрослых, захватывающие выступления и необыкновенные приключения, интерактивные представления, расставание с учебным годом и встреча летних каникул, изготовление кукол из старых тетрадок и прочие творческие мероприятия, ради которых стоит покрепиться мороженым, хот-догами и напитками. И все это будет в театре «DAVAI» на фестивале «Davaichik» среди веселой фестивальной атмосферы. В день закрытия фестиваля состоится головокружительное мероприятие для взрослых – «Cabaret Dead End» («Кабаре Тупик)», прибывающее на фестиваль из Мицпе-Рамона, а до него в программе будут показаны: клоунское спортивное шоу «Потеечки» для всей семьи от театра DAVAI; спектакль «Чашка, бумага и очки» театра «Карон»; «Вперед, лошадка!» – два спектакля кукольного театра, созданные в рамках проекта «Квартальные работы» Международного Иерусалимского фестиваля кукольных театров и озорное клоунское шоу «Тито и ошибки» клоуна Моше Тито-Твито-Чудеса.

Обычно спектакли театра “DAVAI” – это спектакли без слов, клоунская пантомима, но на 3-м фестивале «Davaichik» будут говорить, кричать, шуметь, смеяться и перебивать друг друга – может потому, что соскучились по словам? И еще и потому, что большая часть спектаклей этого фестиваля – приглашенные. «Davaichik» – это большой 4-дневный фестиваль в «Beit-DAVAI», и раз фестиваль – то значит,что в нем участвуют и другие театры, клоуны и театральные группы. Театр отобрал то, что нравится ему самому – лучшее из того, что можно предложить детям в области клоунских спектаклей, хотя – повторим – будет спектакль и для взрослых. Этот фестиваль – особый, благодаря той особой DAVAI-атмосфере, которая создана в Доме театра на улице Францойз в Яффо. Место определяет многое, и недаром фестиваль проводится уже третий раз в обстановке, в которую можно погрузится (со словами и без) – не просто прийти на спектакль, а приехать на целый день, посмотреть несколько представлений, поучаствовать в мастер-классах и хорошо провести время.

Фестиваль «Davaichik» всегда проводится в конце учебного года – в последние дни июня или первые дни июля. И для того, чтобы проводить учебный год и встретить каникулы, для фестиваля создано особое существо по имени «Гарсан» – создано из шредера («миграса» на иврите), машины для резки и измельчения бумаги… Приносите старые тетрадки, кормите ими «Гарсана», он измельчит тетради в бумажную массу-кашу, а из нее все 4 дня фестиваля будут рождаться новые кукольные существа – «гарсанчики-давайчики» – на мастер-классах фестиваля. «Beit-DAVAI» – это зрительный зал на 65 мест и очень уютный двор, где будет проходить часть представлений, мастер-классы, будет музыка и угощение и где можно на несколько часов погрузиться в клоунский мир DAVAI.

Подробно о программе:

«Потеечки» – клоунское спортивное шоу для всей семьи.

Выше, дальше, сильнее!

Трое оборванных бродяг выходят на сцену, где они блистали еще в прошлом веке, и, к своему удивлению, находят там то, что они искали все эти годы – четвертую грань!

Что ж, осталось стряхнуть пыль с костюмов и надеяться, что зрители не забыли то великолепное шоу.

Встречайте олимпийскую команду клоунов: Вадим Экстрим – разбивающий кирпичи, Омар Чудак – стреляющий по воздушным шарам, Кассиан-прыгун – взлетающий в облака, Зак-силач – поднимающий любой вес!

Вас ждет веселое, яркое и динамичное шоу, театральный праздник с участием зрителей.

«Чашка, бумага и очки» (спектакль театра «Карон»)

Керен мечтает основать цирк, который будет путешествовать по всему миру, покоряя лучшие арены. Керен будет выходить на арену в свете прожекторов, под звуки оркестра и аплодисменты восторженной публики!

Сегодня она попытается осуществить свою мечту, и для этого она захватила из дома свои бесценные сокровища: ножницы, карандаш, мольберт, свои «счастливые носки»- талисман, приносящий удачу, старинные часы, чайную чашку – в точности такую, из которой всегда пьет чай дедушка, и веник – потому что Керен ужасная балаганистка! Ах! И, конечно, туфельку! (Она очень забывчивая) – левую туфельку!

Один за другим все эти предметы выйдут на сцену, чтобы продемонстрировать зрителям, как они умеют стричь, рисовать, подметать и утолять жажду. И все это для того, чтобы мы поняли, что дорогие нам предметы ценны не тем, что они творят чудеса, а тем, что они похожи на нас.

Клоунское шоу «Тито и ошибки»

Когда мы были детьми, нам велели быть осторожными, не совершать ошибок и не делать глупостей. Но клоун как раз любит глупости и ошибки, и в этом моноспектакле он приходит к вам, чтобы отметить день рождения каждого, кто не забыл своего внутреннего ребенка, и вслед за клоуном будет рад совершить множество ошибок. Это шоу для всей семьи сочетает фарс и цирковое искусство, в нем примут участие и зрители, и куклы.

Приходите, особенно если считаете, что прийти на это шоу – ошибка. Потому что если вы допустите ошибку, то окажетесь в чудесных местах.

Спектакль поставлен клоуном Моше Тито-Твито Чудеса.

«Вперед, лошадка!»

Прекрасные дамы, уважаемые господа, идите и смотрите!

Два коротких спектакля оригинального кукольного театра – захватывающие шоу, полные фантазии и выдумок. Летающие усы, индийские танцы, приготовление трапезы в четыре руки, два гнома, один очень голодный тигр и многое другое!

Два представления, одно за другим, и после этого ваша жизнь уже никогда не будет прежней!

Авторы и исполнители: Мейталь Раз и Керен Дембински

Спектакль создан в рамках Международного Иерусалимского фестиваля кукольных театров при поддержке управления лотерей Мифаль ха-Пайс.

«Cabaret Dead End» – спектакль для взрослых

Ломая стереотипы и пренебрегая условностями, кабаре из Мицпе-Рамона «Cabaret Dead End» попало в газетные заголовки. Кабаре завершает фестиваль своим шоу, объединяющим все исполнительские виды искусства – цирк, музыку, танец, перформанс и театр; шоу, стирающим границы между искусством и развлечениями.

После событий 7 октября новое шоу ансамбля, состоящего из четырех женщин, посвящено войне и невозможности осознания ужаса этой реальности. Черная сатира, причудливые персонажи, эротичная эстетика и приглушенное сияние классического кабаре вызывают у зрителей противоречивые чувства.

Приходите, чтобы отправиться в путешествие на край ночи, прикоснуться к сумраку, отвлечься от реальности.

Приходите посмотреть, как может кабаре говорить о непосильном для нас времени, в котором мы все-таки живем.

Приходите смеяться и плакать.

Приходите посмотреть на то, как под сатирической лупой кабаре трактуется то гипертрофированное время, в которое мы угодили.

Сайт фестиваля Davaichik – https://davai-group.org/festival-davaichik

Сайт театра – https://davai-group.org/

https://www.facebook.com/events/1193299431940436/

Билеты – https://ru.kupatbravo.co.il/Davaichik

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9KL93xPKZz0

Фестиваль пройдет в театре DAVAI в Тель-Авиве c 1.7 по 4.7

1, 2, 3 июля начиная с 10:30.

Этим летом в программе «Davaichik также для взрослых» — вечернее кабаре 4.7 в 20:30

Выберите спектакли, которые вам нравятся и приходите веселиться вместе с нами.

*****

Театр DAVAI – клоунская театральная труппа, созданная в 2015-м году тремя независимыми артистами: Федором Макаровым, Лешой Гавриэловым и Виталием Азариным, когда ее участники, каждый из которых был уже хорошо известен в области клоунады, решили создать комический театр, построенный на пластике движений, цирковом искусстве, клоунаде, кино, музыке и философии. Группа уже представляла свои работы на десятках международных театральных фестивалей, а в 2018 году за шоу UNDER CONSTRUCTION получила премию «Золотой ежик». «Мы верим в визуальный театр, который достаточно прост, чтобы охватить огромную аудиторию и достаточно хитрый, чтобы прикоснуться к экспертам. В наших шоу мы используем клоунов, музыку и цирк, чтобы рассказывать истории и приносить радость театра для публики» – говорят участники театр DAVAI.

Театр DAVAI создал дом для клоунов Тель-Авиве – дом на улице Францойз, 12 – BEIT DAVAI – где преподается и изучается клоунада, устраиваются представления и семинары для детей и взрослых, для студентов и профессионалов, дом, который стал ДОМОМ для клоунов.

Все фотографии предоставлены театром DAVAI