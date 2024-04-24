Эта круглая-круглая штука… «Солнечная история» театра DAVAI 4 мая в Хайфе и 25 мая в Тель-Авиве

Верхнее фото – © Дор Кедми

«Солнечная история» театра Davai – комедия без слов для всех возрастов, клоунский спектакль для детей и их родителей.

Два друга-клоуна уронили солнце в море. Чтобы не замерзнуть, они снаряжают корабль и отправляются на поиски солнца.

Спектакль был представлен уже более 100 раз в Израиле, Германии, Украине Азербайджане, Англии и Турции.

Авторы и исполнители: Федя Макаров и Лёша Гавриэлов.

Продолжительность – 50 минут. Рекомендуется для детей старше 3 лет.

Клоунский театр – относительно новый жанр в Израиле.

Вот некоторые из его особенностей:

Выразительное движение. Поскольку актеры не используют речь, то выразить себя и передать суть спектакля, они могут только посредством движения.

Визуальная красота: клоунский театр во многом связан с миром фантазии, поэтому базируется на ярких визуальных образах.

Юмор: персонажи клоунского театра – забавные, невинные и человечные. Им легко сопереживать и с ними легко вместе смеяться.

И, наконец, сама история! В спектаклях клоунского театра сюжетная линия выстроена таким образом, что позволяет зрителям смеяться, волноваться и впечатляться!

И как не впечатляться, когда…

Помните? Помните из «Чуковского», из «Краденого солнца»?

Солнце по небу гуляло

И за тучу забежало.

Глянул заинька в окно,

Стало заиньке темно.

А сороки-

Белобоки

Поскакали по полям,

Закричали журавлям:

«Горе! Горе! Крокодил

Солнце в небе проглотил!»

В веселом клоунском театре DAVAI, в детском музыкальном спектакле без слов «Солнечная история» все вовсе не так: в «Солнечной истории» солнце в море нечаянно роняют два друга-клоуна. И, чтобы не замерзнуть, снаряжают корабль и отправляются на поиски «этой круглой штуки». Они с трудом овладевают премудростями мореплавания: оказывается, весла созданы для того, чтобы ими грести, а чтобы сдвинуться с места, надо грести в одном направлении… Но друзья оказываются в открытом океане, и их корабль несётся на всех парусах навстречу приключениям.

Закончатся эти приключения, от которых зависит будущее всего мира, эта череда неожиданных событий, самым лучшим образом – ведь солнце снова в небе и это видно всем. А как именно Федя Макаров и Леша Гавриэлов – два клоуна – вернут солнце в небо можно будет увидеть 4 мая в Хайфе и 25 мая в Тель-Авиве и побывать клоунами вместе с ними.

В этом спектакле Федя Макаров и Леша Гавриэлов погружают детей в волшебный мир – поэтически-смешной и трогательный, в мир движения, иллюзии, воображения, пластики и эмоций. В мир неуклюжий и грациозный, карикатурный и геройский – клоуны спасают целый мир! Это интересно и весело – и детям, и взрослым. И это сценическое произведение высокого уровня – недаром «Солнечную историю», спектакль без слов, рассказанный языком движения, уже не раз показывали и в других странах.

Клоуны умеют многое, чего не умеют другие люди, умеют видеть смешное в грустном и необычное в привычном. Они снова и снова открывают мир и показывают его нам таким, каким мы его забываем видеть. «Ирония и смех – это спасение от депрессии, – говорит Федя Макаров. – Ведь нельзя же все время серьёзно размышлять над жизненными проблемами. Чем больше человек может иронизировать, видеть вещи, которые его смешат и веселят, тем легче идёт жизнь. А если это чувство лёгкости можно передать другим – совсем становится весело. Власть слова преувеличена. Слова можно неверно понять, они ограничены, нуждаются в объяснении и переводе. Язык клоунады более честный и более универсальный. Одним движением бровей можно показать разочарование, обиду, боль, радость. Я, как клоун, передаю умение смеяться. Все для меня – игра, и я пытаюсь сделать ее смешной. Это основная идея нашей клоунады, так что просто приглашаю всех поиграть».



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Театр DAVAI – клоунская театральная труппа, созданная в 2015-м году тремя независимыми артистами: Федором Макаровым, Лешой Гавриэловым и Виталием Азариным, когда ее участники, каждый из которых был уже хорошо известен в области клоунады, решили создать комический театр, построенный на пластике движений, цирковом искусстве, клоунаде, кино, музыке и философии. Группа уже представляла свои работы на десятках международных театральных фестивалей, а в 2018 году за шоу UNDER CONSTRUCTION получила премию «Золотой ежик». «Мы верим в визуальный театр, который достаточно прост, чтобы охватить огромную аудиторию и достаточно хитрый, чтобы прикоснуться к экспертам. В наших шоу мы используем клоунов, музыку и цирк, чтобы рассказывать истории и приносить радость театра для публики» – говорят участники театр DAVAI.

Театр DAVAI создал дом для клоунов Тель-Авиве – дом на улице Францойз, 12 – BEIT DAVAI – где преподается и изучается клоунада, устраиваются представления и семинары для детей и взрослых, для студентов и профессионалов, дом, который стал ДОМОМ для клоунов.

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«Солнечная история». Музыкальный спектакль без слов в жанре эксцентрической клоунады. Клоунский спектакль для детей от 3-х лет и их родителей. Авторы и исполнители – Федя Макаров и Лёша Гавриэлов.

Федя Макаров – актер «Снежного Шоу» Славы Полунина. Лёша Гавриэлов – член ассоциации «Dream Doctors», больничный клоун.

Хайфа, зал «Раппопорт», 4 мая 2024 года, суббота, 11:00

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/842363667729881/

Заказ билетов: https://kupatbravo.co.il/announce/buy/176222

Тель-Авив, Тель-Авивский музей искусств, 25 мая 2024 года, суббота, в 11:00

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/415728190813039/

Заказ билетов: https://www.goshow.co.il/show/15082/42015

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=SE7l5gE5XP0

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/DavaiTheatre

Сайт – https://davai-group.org/

Фотографии – © Дор Кедми, Бени Гамзо, Даниэла Меламед – предоставлены театром DAVAI