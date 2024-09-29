DHAMMA. Приходите помедитировать

В Тель-Авивском Доме художников на улице Альхаризи проходит выставка Йонатана Ньюмана под названием DHAMMA – выставка, куда можно прийти и помедитировать в прямом смысле слова, а не только глядя на картины, которые являются иллюстрацией объяснения введения к предисловию к буддистской философии в самом первом приближении для самых далеких от буддизма посетителей. Но всё таки картины к буддизму приближают, как и сам Йонатан Ньюман – не только художник, но и скульптор, продюсер, аниматор и один из провозвестников буддизма в нашей отдельно взятой стране. Несколько лет назад Йонатан Ньюман переехал из Тель-Авива в Явниэль – сонную мошаву высоко (и не так уж близко к озеру) над Кинеретом, населенную в основной ортодоксальной публикой и основал в Явниэле центр буддизма, нечто вроде ашрама на Святой земле.

Чтобы понять путь Йонатана Ньюмана, для начала стоит прийти на выставку под названием DHAMMA и услышать на ней объяснения самого Йонатана, который точно по расписанию устраивает на выставке уроки медитации и объясняет – слой за слоем, пласт за пластом – смыслы своих работ, рассказывая, показывая, убеждая и приглашая помедитировать. Пройти с самим художником вдоль ряда картин, на которых запечатлены шаги образов и попытаться их повторить – дело увлекательное и «пройходящее». Пройти вдоль серии из 26 картин «Прогулка», в центре которых – фигура идущего монаха. Каждый рисунок изображает шаг, легкое, размеренное движение. Размещенные в одном зале одна рядом с другой, эти картины напоминают кинематографическую раскадровку, ритма, движения и в то же время остановки.

А затем можно и помедитировать, усевшись полукругом вокруг гуру. Улететь мыслями или физически, если уже умеете левитировать. Не забудьте, что в зале есть потолок и что картины удобнее рассматривать не на лету, а в спокойном состоянии, когда можно взглядом и воображением проникнуть сквозь слои золотой краски в их суть, в подноготную, проникнуться тем спокойствием, которое излучают образы на полотнах. Образы – это учителя, ученики и соратники Йонатана Ньюмана, изображенные с дотошной точностью, вниманием, наблюдательностью и покоем.

Картины Йонатана Ньюмана – это не диалог его и реальности, это диалог с искусством. Не попытка запечатлеть момент, а впечатление от этого момента. Йонатан Ньюман много цитирует (в беседе, не на полотне) Пикассо и Кафку, проясняя как реальность и как искусство меняются, уходят, утекают, говоря о том, что искусство – это внимание к душе. И вот от души мы как раз плавно к медитации и переходим. А что такое DHAMMA? Это порядок и страдание, это путь освобождения себя, это слово на пали означает «то, что сохраняет».

Йонатан Ньюман занимается буддизмом и медитацией уже 30 лет, побывав в Индии, попав к великому гуру и выйдя просветлённым . Я не стебусь (извините за жаргонное словечкоj) так оно и было и подробно об этом можно прочитать на сайте https://itamarnewman.co.il

Живописью Йонатан Ньюман увлекся с юных лет. Он участвовал в бесчисленном количестве персональных и групповых выставок – но до 1997 года. Нынешняя DHAMMA – выставка после перерыва почти в 30 лет.

В детстве он учился в Школе искусств WIZO France, был студентом -вольнослушателем в «Бецалеле», изучал искусство гравюры в Лондоне. Во время службы в ЦАХАЛе Йонатан Ньюман был дизайнером и графиком в подразделении НАХАЛ

Он – многопрофильный художник, «вплетенный» в историю израильской культуры, живописи, дизайна, музыки и кино, и представляет эту новую персональную выставку после многих лет молчания, во время которых он и посвятил себя буддизму.

Жизненный путь Ньюмана увлекателен и связан с историей израильского кино, музыки и искусства. Ньюман с 1954 года создавал музыку вместе с Рами Портисом и Барри Сахаровым; вместе с Иехудой Эдером был одним из основателей школы «Римон», работал художником-кукольником на «Маппет-шоу» («Маппеты») в Нью-Йорке, строил и проектировал декорации и сцены для театра и телевидения, а также для крупных голливудских постановок. Он оформлял и иллюстрировал журналы и книги. До 1996 года работал режиссером, консультантом и художественным руководителем фильмов; был художник-оформителем многих израильских фильмов, удостоен премии «Офир» за фильм «Тель-Авивские истории». Иллюстрировал и оформлял книги и обложки пластинок, в том числе и пластинки Меира Ариэля и самое первой пластинки группы «Каверет».

В 1998 году он основал «Студию исследований искусства» в Рамат-Гане, где преподавал и вел и семинары по рисунку, живописи, а также в области искусства, дизайна и архитектуры. Персональная выставка «Посвящение Примо Леви» в Художественном музее Рамат-Гана, полностью посвященная Холокосту, стала последним художественным проектом, который он представлял ранее. После этого он и переехал в Явниэль, где и основал буддийский центр практики медитации Випассана – newmanvipassana.co.il .

Название выставки DHAMMA происходит от слова на древнеиндийском языке пали, и его смысл – то, что сохраняет, что поддерживает, что создает структуру и формирует форму. Это первая выставка после многих лет молчания (он не выставлялся, но продолжал творить) – по словам Ньюмана, декларация смирения.

На выставке представлены живописные работы, скульптуры, инсталляция и саунд-арт.

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DHAMMA

Тель-Авивский Дом художников имени Йосефа Зарицкого

Тель-Авив, улица Альхаризи 9 – https://artistshouse.org.il/

Часы работы: понедельник-четверг 10:00-18:00; Пт 10:00-13:00; Суббота 11:00-14:00.

Выставка работает до 19 октября 2024 года.

Куратор – Арье Беркович.

Расписание встреч на выставке – https://www.facebook.com/newmanitamar:

Беседы в галерее и сеансы медитации с Итамаром Ньюманом

‎По понедельникам в 19:00‎

30.9.24

7.10.24

14.10.24

По четвергам в 19:00

26.9.24

10.10.24

Пятница 4.10.24 – в 13:00

Вход свободный

Подробнее об Итамаре Ньюмане можно прочитать на его сайте https://itamarnewman.co.il

Текст – © Маша Хинич