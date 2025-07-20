Групповая выставка “Эмоциональная еда”

Галерея “Инди”

улица Швиль ха-Тнуфа, 6, Тель-Авив

Открытие: четверг, 31.07.25, в 20:00

Закрытие: суббота, 16.08.25, в 14:00

Куратор: Вера Гайлис

Художницы: Мишель Богинская, Настя Файбиш, Дена (Вардена) Симонян

Есть выставки, которые оставляют впечатление, а есть те, что оставляют привкус. Эта выставка – с привкусом солёной рыбы во рту – оставляет резкий, настойчивый вкус, который не уходит даже спустя годы, даже после того как пересекаешь границы.

“Эмоциональная еда” превращает кухню в физическое и символическое пространство, где происходит непрерывный диалог между идентичностью, памятью и миграцией. Три художницы – Дена (Вардена) Симонян, Настя Файбиш и Мишель Богинская рассматривают еду как пространство выживания, связи и исцеления.

Связь между едой и ментальным здоровьем присутствует на выставке не только как тема, но и как живая реальность. В экстремальных ситуациях – как, например, последняя война – когда все привычные системы рушатся, акт еды становится доступным, утешающим и интимным инструментом. Словами Пола Гилроя, это повседневные практики, позволяющие мигрантам выстраивать “маршруты выживания” – эмоциональные мосты к сложной и нестабильной идентичности.

Блюда из рыбы – солёная рыба, некошерные морепродукты, знакомый вкус селёдки – появляются в работах художниц как вкусы, связанные с кризисами и праздниками, с утратой и радостью. Это вкус дома, которого больше нет, или дома, который только формируется заново.

Настя Файбиш действует как антрополог-исследователь материальной памяти – она посещает дома мигрантов, документирует рецепты, посуду, предметы и воспоминания. Её работы превращают кухню в живой архив, где семейный нарратив сплетается с научным взглядом. Зрителю предлагается смотреть “сверху” – не только физически, но и концептуально – на пространство идентичности, построенное из простых и эмоциональных объектов.

Мишель Богинская создаёт острое, яркое и точное визуальное пространство, в котором она разбирает на части символы постсоветской культуры питания – холодильники, тарелки, блюда – и собирает их заново в виде выразительной, ироничной и трогательной критики. В её работах еда – это и любимый объект, и поле конфликта: между детством и образом, между традицией и идеологией.

Дена (Вардена) Симонян снимает на аналоговую камеру медленно и вдумчиво. Для неё фотография – это акт исцеления: не замораживание ностальгии, а присутствие и слушание. На снимках, сделанных в доме её бабушки и дедушки в Ашдоде, повседневные моменты наполняются тонкостью воспоминаний, которые хотят остаться живыми. Через объектив она выстраивает отношения: между прошлым и настоящим, внутренним и внешним, между фигурой и снимаемым образом.

Программа:

31 июля, 20:00 – Торжественное открытие выставки, лёгкое угощение и экскурсия с кураторкой

2 августа, 13:00 суббота – Встреча с куратором на выставке

6 августа, 18:00 среда – Показ коротких фильмов Дены Симонян и разговор в галерее с художницей

8 августа – Встреча с писательницей Любой Лаор, чтение отрывков из новой книги и беседа о еде и эмиграции (мероприятие от инициативы “Нефашот)

15 августа – хеппенинг эмоциональной еды, коммьюнити ивент от KakDelaArt

Информация об участницах:

Мишель Богинская

Родилась в 1997 году в Израиле, живёт и работает в Хайфе.

Современная художница, работает в разных медиумах: фотография, видео-арт, инсталляция.

Выпускница факультета фотографии и визуального искусства Хайфского университета (B.Ed.F.A, 2021).

Основательница независимой студии Michelle Studio в Хайфе, занимается художественной и коммерческой фотографией.

Настя Файбиш

Графический дизайнер, художница и визуальная исследовательница.

Автор проекта “Иммигрантка”, посвящённого визуальному исследованию постсоветской культуры в Израиле.

Руководит собственной студией графического дизайна. Создаёт концептуальные работы в смешанных медиа – традиционная вышивка, фотография и цифровые технологии.

Преподаёт на кафедре визуальной коммуникации Хайфского университета, ведёт курсы для студентов 1-го и 3-го курсов, а также курирует дипломные проекты 4-го курса.

Дена (Вардена) Симонян родилась в Ашдоде в 1995 году, живёт и работает в Тель-Авиве. Выпускница отделения фотографии академии «Бецалель». Работает в документальном жанре, используя аналоговую фотографию и видео, сочетая в своих проектах фотографию, короткий метр и искусственный интеллект. Её творчество фокусируется на темах женственности, семьи и идентичности, исследуя повседневность через чуткий и внимательный взгляд. В последние годы начала также разрабатывать короткометражные документальные фильмы с использованием ИИ.

Вера Гайлис (куратор)

Вера Гайлис – художница, независимый куратор, историк искусства и культурная активистка. С 2013 года, после репатриации из Украины, она занимается поддержкой художественных сообществ среди новых репатриантов и в периферийных районах Израиля.

Обладательница магистерской степени по междисциплинарному искусству Тель-Авивского университета (2021), где получила стипендию декана за отличную учёбу. За последние годы она курировала около 20 выставок в сотрудничестве с муниципалитетами в Акко, Нешере, Тират-Кармеле и Иерусалиме. Обучает художников, проводит курсы и лекции по современному искусству, карьерному развитию и поиску финансирования.

Нефашот – социальная инициатива, действующая с 2017 года, направленная на повышение осведомлённости о ментальном здоровье в публичном пространстве через искусство, культуру и диалог https://www.nefashot.com/ .

Исходя из того, что искусство – язык души, позволяющий вести диалог, вмещать сложность и соединять людей – инициатива работает на протяжении всего года в культурной сфере Израиля, организуя мероприятия, приглашающие к открытому разговору и взаимному слушанию.

KakDelArt – https://www.kakdelart платформа по интеграции художников в израильскую арт-сцену.

https://www.facebook.com/events/765691225811318/

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https://www.indie-gallery.com/