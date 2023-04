Энергия джаза. Фестиваль Super Jazz 2023 в Галилее с 20 по 22 апреля

И будет на этом фестивале – джаз…Будет природа, прогулки, экскурсии, воздух, лес, вода. Отличная гостиница, вкусная еда и музыка. Много прекрасной музыки вокруг, внутри джаза и вне джаза. И много прекрасных участников фестиваля. И участниц. Одна из них – Шарлотт Дорин Смол, джазовая вокалистка из Нью-Йорка, впервые приезжающая в Израиль, что неудивительно, так как Шарлотт Дорин Смол – супер занятая леди: она возглавляет отделение хорового джазового вокала в The New Scholl Jazz Нью-Йорка. Она выпускает диски и альбомы. Она выступает на самых известных сценах, включая Мэдисон-Сквер-Гарден, Театр Аполло, Линкольн-центр и многие другие. Она участвует и в Off Broadway шоу – таких, как Rock-a-my-Soul, Sweet Blessings, Going Back Home и Sweet Dreams. Ездит по фестивалям – как в США, так и по всему миру. Ее энергии можно позавидовать… На ее музыку повлияли Барбара Стрейзанд, Уитни Хьюстон и Эллы Фицджеральд.

Шарлотт выступала с Нилом Даймондом, Элизабет Тейлор, Барбарой Такер, Терри Хантером, Кенни Доупом Гонсалесом , со многими и обладателями премии «Грэмми». Свой дебютный поп-джазовый альбом «More» она выпустила в 2007-м году, и, естественно, с тех пор ее дискография сильно разрослась.

Ее желание выступать – непреодолимо, потому она легко берет новые высоты в музыкальном и романтическом плане, за мгновение завоевывая доверие слушателей. Она дважды выжила во время взрывов во Всемирном Торговом центре – в 1993-м и в 2001-м году, выжила в пылающем аду и поняла, что ее судьба состоит в том, чтобы собрать осколки своей жизни и двигаться вперед, чтобы сосредоточиться на музыке. Поняла, что должна жить, чтобы делиться музыкой своей души.

Как оценить само понятие «музыка души»? Один из критериев – приз «Грэмми» – важнейший и престижнейший приз в области музыки. Последний диск музыкального руководителя фестиваля Super Jazz 2023 в Галилее Леонида Пташки «Live in New York» выдвинут на премию «Грэмми» в категории «лучшая композиция». Услышать композиции с этого диска – композиции души – как раз и можно будет с 20 по 22 апреля в Галилее. Услышать саму душу джаза, познакомиться с музыкантами и понять, как музыка создается и как она влияет на всех нас в стиле chill-out – стиле музыки отдыха и расслабления, эйфории, импровизации, свободы движения, специальных ритмов.

С 20 по 22 апреля в Галилее в гостинице «Асиенда в лесу» будет звучать не просто джаз – будет звучать музыка любви с современными штрихами, от джаза и импровизации до фанка, грува, мощнейшего ритма и виртуозных духовых. Это музыка в самой неформальной обстановке – и потому это еще и прекрасный отдых. И знайте – джаз в горах, изысканный и многоречивый, с музыкальным спектром всех оттенков, на природе звучит по-иному, как в акустическом раю. Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль Super Jazz 2023 в Галилее объединяет любителей природы, прогулок и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу друзей.

Джаз, как принято считать – «интеллектуальная» музыка. Не всем доступная. С высоким входным порогом. Известное противоречие: чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но чтобы разобраться – нужно знать, что именно слушать. Потому – вот программа фестиваля Super Jazz 2023 – познакомьтесь и приготовьтесь к празднику музыки

Концерт в четверг 20 апреля:

«Золотая» ностальгия

Леонид Пташка – фортепиано & Арик Давидов – труба

Том Коэн – сопрано & Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Пятница, 21 апреля:

Свинг, блюз и раскалённой рок-н-ролл

Леонид Пташка – фортепиано & Шарлотт Дорин Смол – вокал (США) & Рой Янг – вокал

Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Фламенко и хиты цыганско-испанского шоу

Леонид Пташка – фортепиано & Тильда Реджуан – вокал

Ансамбль Фламенко & Джазовое Трио Леонида Пташки

Суббота, 22 апреля

Балканский блюз

Леонид Пташка – фортепиано

Аркадий Аптекарь – скрипка

Илья Жорницкий – аккордеон

Яков Маймон – саксофон (США) & Джазовое Трио Леонида Пташки

Информация, билеты и пакеты отдыха здесь: https://pearl-music.co.il/events/festival-super-jazz-2023-v-galilee/ или здесь https://bit.ly/3ZnapYF

Информация о гостинице (в дни фестиваля гостиница будет обслуживать только гостей фестиваля) – на сайте https://c–hotels.co.il/hacienda–forest–view–hotel/

Все фотографии предоставлены организатором фестиваля – компанией «Жемчужины классической музыки». Фото гостиницы – © C–Hotels

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting – Masha HInich PR