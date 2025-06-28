Оркестр «Симфонет Раанана». Последний концерт сезона

Верхнее фото – Elinor Rufeizen. Photo by © Claudio Papapietro

Оркестр «Симфонет Раанана» сообщает, что в последний момент удалось найти замену для дирижера Керен Кагарлицки, которая по понятным причинам не смогла прилететь из Вены. Поэтому программа 11-го абонементного концерта – финального концерта сезона – была изменена в соответствии с духом времени и выбором приглашённого дирижёра.

Исполнители:

Элинор Руфайзен – дирижёр (Израиль/США)

Натай Цори – скрипка

В программе:

Габриэль Форе. «Павана», ор. 50

Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт №4 для скрипки с оркестром, ре мажор, K. 218

Вольфганг Амадей Моцарт . Симфония №41, до мажор, K. 551 «Юпитер»

Даты концертов:

Четверг, 3 июля 2025 года, 20:00

Суббота, 5 июля 2025 года, 21:00

Дирижер Элинор Руфайзен



После ярких дебютов в Северной Америке и Европе дирижёр Элинор Руфайзен впервые выступит с оркестром «Симфонет Раанана».

Элинор Руфайзен была отобрана сопрано и дирижёром Барбарой Ханниган для участия в её престижной программе Equilibrium для перспективных музыкантов, а также назначена ассистентом-дирижёром Оперного театра Далласа. Элинор Руфайзен также обладательница стипендии имени Бруно Вальтера, лауреат премии дирижёров имени Чарльза Шиффа за выдающиеся достижения и стипендиатка Фонда Американо-Израильской культурной программы.

Элинор Руфайзен дирижировала оркестрами Национального центра искусств в Оттаве (Канада), Камерным оркестром Парижа, оркестром Джульярдской школы, Симфоническим оркестром Нью-Джерси, оркестрами Джексонвилля, Бриджпорта и ансамблем «Метрополис». В разные годы она сотрудничала с такими исполнителями как Эмануэль Акс, Габриэла Монтеро, Сьюзан Грэм и с современными композиторами – Маттиасом Пинчером, Мисси Маззоли и лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Адамсом.

В сезоне 2024–2025 годов Элинор дебютировала с Национальным оркестром Оперы Монпелье, Симфоническим оркестром Сан-Хосе, Филармоническими оркестрами Нью-Мексико и Халиско. Она также дирижировала постановкой оперы Моцарта «Милосердие Тита». Ежегодно приглашается в качестве ассистента-дирижёра Нью-Йоркской филармонии и Национального симфонического оркестра в Вашингтоне.

Элинор окончила магистратуру по дирижированию в Джульярдской школе и получила диплом бакалавра по специальности «кларнет» в Парижской консерватории и Музыкальной школе Кливленда. Как солистка, она выступала с такими музыкантами, как Даниил Трифонов, а также с квартетами Kronos, Juilliard и Cleveland.

Скрипач Нитай Цори – первая скрипка оркестра «Симфонет Раанана», один из самых известных скрипачей и альтистов Израиля. Выдающийся израильский скрипач и альтист Нитай Цори часто выступает в Израиле и за рубежом в качестве солиста, в различных камерных музыкальных коллективах и в качестве оркестрового концертмейстера. Его обширный репертуар простирается от барокко до наших дней, включая большое количество произведений израильских композиторов, написанных специально для него. Нитай Цори также основатель Alexander Piano Trio. Как солист, Цори играл со многими оркестрами в Израиле и за рубежом, в том числе, с оркестром Римского оперного театра, Оркестром радио и телевидения Любляны, Симфоническим оркестром Белье в Пальма-де-Майорка, Тбилисским городским оркестром и Оркестром Ванкувера. Нитай Цори – концертмейстер оркестра Раананы, руководил Национальным симфоническим оркестром Украины, Оркестром «Синфоника Кастилья и Леон» в Вальядолиде в Испании, Камерным кибуцным оркестром, Musica Nova Consort и «Ансамблем 21 века».

В сотрудничестве со своим братом, известнейшим виолончелистом Хилелем Цори и пианисткой Михаль Таль, Нитай Цори основал также ансамбль «Клуб израильской камерной музыки», который активно действует в течение последнего десятилетия и удостоен премии имени Партоша.

Выросший в музыкальной семье, Нитай Цори начал заниматься музыкой со своим отцом, Цви Цори, с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве по классу скрипки и затем учился в консерватории Сан-Франциско.

В настоящее время Нитай Цори преподает искусство игры на скрипке в Музыкальной школе имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и руководит группой молодых выдающихся музыкантов Музыкального центра Мишкенот Шаананим в Иерусалиме и Молодежным филармоническим оркестром.

Габриэль Форе. «Павана», соч. 50

«Павана» Форе (1845–1924) – одно из самых изящных и узнаваемых сочинений французского романтического репертуара, тихий голос Франции Belle Époque – элегантной, светлой, ускользающей. Написанная в 1887 году, эта миниатюра представляет собой стилизованный танец эпохи Ренессанса. Первоначально сочинённая для фортепиано, а затем оркестрованная для небольшого состава с хором, «Павана» приобрела огромную популярность именно в оркестровой версии.

Интересно, что композитор сам считал это сочинение скорее «безобидным развлечением», однако публика восприняла его как образец тонкой меланхоличной музыкальной поэзии. Произведение было посвящено графу Грете де Марсе, одному из покровителей Габриэля Форе. С тех пор «Павана» стала постоянной составляющей репертуара симфонических оркестров по всему миру, которые исполняют «Павану» и как отдельное концертное произведение, и в программах французской музыки.

Павана – это старинный танец XVI века, медленный и торжественный по характеру. Он был популярен при европейских дворах – сначала в Италии (pavana), затем во Франции (pavane), и даже в Англии (pavan).

Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для скрипки с оркестром №4, ре мажор, K. 218

Концерт № 4 для скрипки с оркестром – один из пяти скрипичных концертов, написанных Моцартом в 1775 году, когда ему было всего девятнадцать лет. Именно в тот год он сочинил все пять своих скрипичных концертов – и с тех пор больше к этому жанру не возвращался. Но Концерт № 4 считается одним из самых зрелых и сбалансированных: уже не ученическая попытка, но ещё и не опера в нотах, как у зрелого Бетховена. Просто Моцарт – в том виде, в каком его любят.Этот концерт, написанный для придворного оркестра в Зальцбурге, до сих пор остаётся жемчужиной скрипичного репертуара и часто звучит на конкурсах, в учебных программах и на ведущих концертных сценах мира..

Интересно, что исторически концерты Моцарта часто исполнялись камерно – даже с одним инструментом на партию. Только позднее, уже в XIX веке, они стали восприниматься как крупные симфонические произведения. Сегодня же это – абсолютная классика, «золотой стандарт» репертуара, который исполняют как начинающие скрипачи, так и самые именитые солисты. А для слушателя это возможность услышать, как в самой лаконичной форме звучит молодая, умная, чуть ироничная – но очень искренняя музыка.

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония №41 до мажор, K. 551 «Юпитер»

Симфония №41, получившая впоследствии название «Юпитер», является величайшим симфоническим достижением Моцарта и его последней симфонией. Написанная летом 1788 года, эта грандиозная композиция завершает триаду «последних симфоний» – вместе с № 39 и № 40 – и представляет вершину венской классики. Название «Юпитер» не принадлежит Моцарту; его позднее дал сочинению один из лондонских концертных антрепренёров, восхищённый «божественной» мощью финала. «Юпитер» – большая симфония до мажор была закончена Моцартом 10 августа 1788 года. Три последние симфонии Моцарта – № № 39, 40, 41 – написаны в течение шести недель летом 1788 года для концертов по подписке, что должно было стать для композитора столь необходимым ему источником дохода. К сожалению, эта серия концертов не состоялась. Возможно, Моцарт так никогда и не услышал эти три симфонии в живом звучании. Хотя существует версия, что презентация композиции состоялась вместе с симфоническими циклами №39 и № 40 при открытии казино Филиппа Отто, бывшего поклонником классической музыки. Подтвердить этот факт невозможно, так как не сохранилось данных о концертной программе. Но есть еще одна неподтвержденная версия: незадолго до смерти Моцарт исполнял собственные композиции в нескольких концертах. В программе написано лишь слово «симфония», но музыковеды не знают, был ли то «Юпитер» или же композитор исполнил более раннее сочинение, хотя сходятся во мнении, что Моцарт задумывал три последних симфонии как единый цикл.

Есть сведения, что название «Юпитер» 41-й симфонии дал Иоганн Петер Саломон, известный английский скрипач и антрепренер – за невиданный прежде величественный масштаб, грандиозность замысла и эпическую стройность воплощения, хотя, с другой стороны, считают, что первоначально импресарио так назвал 90-ю симфонию Гайдна. Кстати, в римской мифологии всемогущий бог неба, царь богов Юпитер следил за соблюдением клятв и даровал полководцам победу в бою.

Чайковский, очень любивший все творчество Моцарта, называл эту симфонию «одним из чудес симфонической музыки». Иоганнес Брамс говорил, что три последние симфонии Моцарта – это колоссальный вклад в развитие

классической музыки. Стоит также добавить, что 41-я симфония Моцарта – это симфония «Tutti», то есть исполняемая полным составом оркестра.

Первая же запись 41-й симфонии состоялась в 1913 году, еще на заре звукозаписи.

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Оркестр «Симфонет Раанана»

Концерт №11 – финальный концерт сезона

Элинор Руфайзен – дирижёр (Израиль/США)

Нитай Цори – скрипка

В программе:

Габриэль Форе. «Павана», ор. 50

Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт №4 для скрипки с оркестром, ре мажор, K. 218

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония №41, до мажор, K. 551 «Юпитер»

Даты концертов:

Четверг, 3 июля 2025, 20:00

Суббота, 5 июля 2025, 21:00

Концерты пройдут в Городском центре музыки и искусств Раананы – ул. Пальмах 2-алеф.

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Текст подготовила Маша ХиничФотографии (© Дан Лев, © Karen Almond, © Claudio Papapietro ) предоставлены пресс-с

лужбой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting