Опера «Турандот» Джакомо Пуччини в Израильской Опере пройдет с 30 июня по 12 июля 2025 года

Верхнее фото – © Maya Iltus

«Турандот» Джакомо Пуччини – совместная постановка Израильской Оперы и Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне.

Новые даты: с 30 июня по 12 июля.

Спектакли состоятся в Оперном театре Тель-Авива.

«Турандот» Джакомо Пуччини – грандиозная совместная постановка Израильской Оперы и Королевского оперного театра Ковент-Гарден – состоится в Тель-Авиве. Напомним, что спектакли должны были начаться 24 июня. Накануне войны с Ираном в Оперном театре проходили репетиции. В связи с военными событиями спектакли перенеслись на новые даты – с 30 июня и по 12 июля.

Во время военных действий репетиционный процесс был приостановлен, однако, несмотря на это, зарубежные солисты, специально приехавшие для участия в постановке, приняли решение остаться в Израиле – и вместе с израильским народом пережили дни обстрелов и войны.



Сразу после снятия ограничений весь коллектив Израильской Оперы, более 200 участников – солисты, музыканты, танцоры, хоры и актёры – с огромным усердием включились в интенсивные репетиции. Благодаря им «Турандот» возвращается на сцену 30 июня!.

«Турандот» Джакомо Пуччини, который будет представлен в Тель-Авиве, является возобновлением легендарного спектакля Андрея Шербана. Премьера постановки состоялась 9 июля 1984 года, во время гастролей Королевской оперы в Лос-Анджелесе. Первое исполнение в Королевской опере Ковент-Гарден прошло 1 сентября 1984 года.

Постановка Андрея Шербана считается одной из самых знаковых интерпретаций «Турандот», став вехой в истории оперных постановок.

В Израиле постановкой продирижирует Дан Эттингер, музыкальный директор Израильской Оперы. Эттингер дирижировал «Турандот» в Ковент-Гардене в 2017 году.

Постановка Шербана визуально ослепительна. Хореограф Кейт Флэтт черпала вдохновение в тайцзи и ритуальных движениях карате. Всё действие помещено в историческое прошлое – в императорский двор Пекина, но благодаря сценическому постановка не ощущается устаревшей.

Хор, размещённый по кругу, будто в огромном барабане, создаёт впечатление звуковой лавины. Костюмы из шёлка столь же разнообразны, как наряды на улицах древнего Китая.

Сценография Салли Джейкобс, с её символическими элементами и выразительной игрой света, остаётся мощным визуальным сопровождением партитуры. Гигантские маски, символизирующие смерть предыдущих женихов, красные ленты, текущие с помоста, словно струи крови, – всё это производит неизгладимое впечатление, подчёркивая трагический масштаб происходящего.

За сорок лет эта постановка не только не потеряла своей силы – напротив, она кажется ещё более актуальной и живой. В ней удачно сочетаются зрелищность, эмоциональная глубина и художественная целостность. И хотя мы склонны воспринимать такие долгоживущие спектакли как нечто само собой разумеющееся, именно благодаря точности режиссёрской мысли, ансамблевому исполнению и искренности каждого участника «Турандот» в постановке Андрея Шербана продолжает волновать и завораживать.

Словом, это не просто очередное возвращение классики на сцену – это подлинный триумф музыкального и театрального искусства.

Творческая группа:

Дирижер: Дан Эттингер, который с большим успехом дирижировал этой оперой в Берлине, Цюрихе, Мюнхене и Лондоне

Постановщик: Андрей Шербан

Режиссёр возобновленной постановки: Гади Шехтер

Хореограф: Кейт Флэтт

Постановщица возобновленной хореографии: Алессандра Барреджи

Художник по декорациям и костюмам: Салли Джейкобс

Художник по свету: Ф. Митчелл Дана

Солисты, Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона, хор Израильской Оперы (дирижёр – Итай Беркович), хор «Моран» (дирижер – Кармель Амит), Молодежный хор «Моран» (дирижер – Сарит Штеклер; художественный руководитель – Наоми Фаран) и группа танцоров.

«Турандот» Джакомо Пуччини. Совместная постановка Израильской Оперы Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне. С 30 июня по 12 июля в Оперном театре Тель-Авива:

30 июня, понедельник, 20.00

1 июля, вторник, 20:00

2 июля, среда, 20:00

3 июля, четверг, 20:00

4 июля, пятница, 13:00

6 июля, воскресенье, 19:00

7 июля, понедельник, 18:00

8 июля, вторник, 20:00

9 июля, среда, 19:30 (премьера)

11 июля, пятница, 13:00

12 июля, суббота, 21:00

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Опера исполняется на итальянском языке (субтитры на английском и иврите).

Постановка длится 2 часа 45 минут, включая антракт.

Титры – Исраэль Юваль

Подробности о постановке – https://www.israelculture.info/turandot-puchchini-tel-aviv-juny2025/

Билеты в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777,

на сайте: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1384&ArticleID=6314

или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82494

Текст подготовила Маша Хинич. Photos by ©Maya Iltus

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