Вечер джаза с видом на Средиземное море: Deborah Dery Trio на крыше музея Иланы Гур в четверг 10 июля

Верхнее фото – Deborah Dery – photo by © Peter Vit

Музыкальное путешествие сквозь ритмы, импровизации и морской бриз.

Дебора Дери – израильская джазовая пианистка и вокалистка, музыка которой сочетает элементы даун-темпо, лаунжа и транс-джаза и современного израильского джаза. Её композиции и аранжировки классических джазовых стандартов погружают слушателя в атмосферу спокойствия и некой отстранённости. В её исполнении джаз становится музыкой для отдыха и настроения. Барабанщик Урия Мадер и контрабасист Гон Шани, с которыми она выступает в составе трио, создают то самое гармоничное звучание, которое как перчатка точно «натягивается» на страстную, изобретательную и одновременно расслабленную манеру их игры. Эти музыканты создают удивительно сбалансированное, мягко текучее звучание, где глубокие, упругие басовые линии и деликатная, но точная ритмика барабанов образуют прочную опору для импровизационного фортепиано и вокала Деборы Дери.

На сей раз в программе Deborah Dery Trio – трибьют великим джазовым певицам Элле Фицджеральд и Саре Воэн, а также легендам джазового фортепиано Биллу Эвансу и Мишелю Петруччани.

Музей Иланы Гур известен тем, что превращает обычный вечер в событие. И этот раз – не исключение. В четверг, 10 июля, на крыше музея вновь будет звучать джаз – чувственный, игривый, интеллектуальный, расслабляющий, иногда – почти медитативный; музыка, созданная из настроения, нот и тишины.

Дебора Дери – одна из самых утончённых джазовых пианисток и вокалисток израильской сцены, выросшая в музыкальной семье и начавшая профессионально выступать в 14 лет. У нее за плечами – Иерусалимская академия музыки, работа с лучшими музыкантами страны. В 2019 году она выпустила свой первый мини-альбом с авторским джазовым материалом, а в июне 2024 года представила свой дебютный альбом Blossom Time — лиричную и зрелую работу, сочетающую импровизацию с тонким композиторским почерком. Дебора провела сотни концертов на таких сценах, как Shablul, Beit Ha’amudim, Jazz Kissa, Amama Jazz Room, участие в фестивалях и, главное, – удивительное умение соединять классику джаза с авторской импровизацией в формате chill-out.

Ее музыка – как хорошо заваренный чай: немного терпкий, слегка сладковатый, и непременно с ароматом воспоминаний. Голос Деборы Дери и клавиши ее рояля переплетаются с игрой контрабаса и ритмами ударных, создавая ту мелодию, в котором хочется раствориться; когда время утекает быстрее, чем джазовое соло на фортепиано.

Программа вечера:

19:00 – экскурсии по музею на русском и иврите

20:00 – концерт Deborah Dery Trio

В стоимость билета входит: вход в музей, экскурсия, концерт и баночка пива на крыше музея. Что ещё нужно для настоящего летнего джазового вечера?

Цена: 125 шекелей

Билеты: https://www.ilanagoormuseum.org/product/deborah-dery-trio/ или по телефону 03-6837676.

Deborah Dery Trio — это не просто концерт. Это опыт. Это вечер, после которого захочется слушать тишину, наполненную джазом.

Линки на видео:

https://youtu.be/BKnsrUmGeB0

https://youtu.be/8d7-Jl6wFt8

Сайт Деборы Дери – https://www.deborahderymusic.com/

Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/24003415669275207

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии предоставлены Deborah Dery Trio