“ЭПИЛОГ” – прощальный тур по старому зданию Национальной библиотеки в Иерусалиме

“ЭПИЛОГ” – вот куда точно надо идти – SAVE THE DATE – 21 июня. Не настаиваю, но призываю – прощальный тур по старому зданию Национальной библиотеки в университетском кампусе Гиват-Рам. Моя первая мысль – что будет с витражами Ардона? Вторая – ой, как жалко. Хотя нельзя было не заметить в течение последних лет трех, а вообще-то и больше, строительство нового роскошного здания библиотеки неподалеку от старого, рядом с кнессетом. Старое здание, в котором всегда было тенисто и прохладно, и как-то прекрасно и задумчиво, просуществовало в Гиват-Рам 63 года. Обросло мхом и мифами (можно еще сказать «мхом мифов» – и тоже будет правильно), легендами, былями, сказаниями и самыми что ни на есть правдивыми историями. В старом здании все было прекрасно – во всех его помещениях, не говоря уже о тайных закрытых хранилищах, в парочку из которых удалось в свое время проникнуть. А отдел инкунабул! А нот! А микрофильмов – мне и там нравилось! Эх!

В среду, 21 июня, целый день с 10:00 до 23:00, будет устроено прощание со старым зданием Национальной библиотеки – при участии писателей, журналистов, поэтов, театральной труппы Рут Кенар и еще кучи людей. Отдельно отмечу участие писателя Хаима Бэера. Тоже эх! Идите! Вот здесь https://epilogue-nli.nli.org.il/ все подробно-подробнейше перечислено: экскурсии, выступления, лекции, встречи – и не только с работниками, научными сотрудниками и исследователями, но и писателями, художниками, музыкантами актерами, редакторами. Одним словом – с КНИЖНИКАМИ. Все встречи будут проходить во всех помещениях этого особого исторического здания, которое было построено в 1960-м году и считается одним из шедевров израильской архитектуры, часть мероприятий свободны, часть – за скромную плату.

Билеты на все мероприятия “Первой смены” до 20: 30 – 55 шекелей.

Билеты на все мероприятия “Второй смены” с 20:00 до 23:00– 85 шекелей.

Заключительный спектакль – 65 шекелей.

”Первая смена” –

С 10:00 до 15:00 – «Салон расставаний » – вход свободный. Диалоги и воспоминании о волнующих, важных, странных и забавных моментах, происходивших в стенах здания за годы его существования. Встречи с бывшими и нынешними работниками библиотеки, исследователями, читателями.

С 18:30 до 20:30 пройдет прощальный тур – архитектурная экскурсия, которую будет вести Михаэль Якобсон – лауреат премии Рихтера для молодых архитекторов. Прощальный тур по историческому зданию будет посвящен архитектурным и дизайнерским ценностям здания, а также истории группы молодых архитекторов, спроектировавших здание после победы в конкурсе. Здание Национальной библиотеки, открытое в 1960 году, считается одним из шедевров израильской архитектуры

В 18:30 также стартует еще один тур – под началом искусствоведа и бывшего куратора Музея Израиля Давида Ивги, ведь это здание – в некотором роде еще и художественная галерея, art-история Израиля между Востоком и Западом, древностью и современностью.

В 19:30 – лекция куратора и д-ра искусствоведения Гидеона Эфрата о том самом, мной возлюбленном колоссальном витраже Мордехая Ардона, который Ардон создавал в течение 4 лет и апокалиптический сюжет которого основан на пророчествах из книги Исайя. Когда говорят «монументальный шедевр» – это как раз про витраж Ардона!

«Вторая смена» –

:00-23:00 – туры-перформансы актера, поэта, писателя Гилада Кахане и музыканта Гая Мозеса под названием « Стремление к настоящему» – в 20:00 и в 20:30. Ритмы истории и попытка понять, почему человек пишет.

В 20:00 – панель-дискуссия о книгах , все таки мы в библиотеке. Разговор о том, стоит ли перечитывать книги, которые повлияли на нашу жизнь: книги любимые, ненавистные и те, о которых мы бы предпочли забыть

В 20:30 встреча с писателем ХАИМОМ БЕЭРИ, о его любви к библиотекам вообще и к Национальной библиотеке в частности.

Национальная библиотека занимает центральное место в жизни и творчестве Хаима Беэра, архивы которого уже находятся в этой библиотеке. В личной беседе с Цилой Хаюн, заведующей отделом образования и культуры библиотеки, Беэр расскажет об особых моментах, проходивших в стенах этого здания, о своих работах, написанных здесь, и о том, какое вдохновение он черпал в библиотеке..

Лабиринт: «Делаем из этого историю» – в 21:00 .

Записывая специальный выпуск шоу «Делаем из этого историю», рассказчики Ноам Файнхольц и Мааян Рогель приглашают вас побродить вместе с ними по просторам библиотечного лабиринта между библиотеками, книгами и библиотекарями.

И так далее – еще пара десятков мероприятий. Повторю еще раз: расписание и билеты вот здесь – https://epilogue-nli.nli.org.il/subscription

Описание встреч – вот здесь https://epilogue-nli.nli.org.il/

Отдельно про спектакль театральной труппы Рут Кенар, потому что это всегда хорошо: «Письма в библиотеку» – в 1960 году, когда библиотека открылась, в периодической печати того врмение стали публиковать отзывы, жалобы и впечатления посетителей, а иногда и сотрудников. В течение вечера актеры театральной труппы Рут Кенар читают эти тексты, которые сегодня кажутся забавными и удивительными..